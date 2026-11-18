Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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18.11.2026 11:25:38
GNW-News: Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsfinanzberichten
^Deutsche Lufthansa AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von
Quartalsfinanzberichten
/ CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Hiermit gibt die Deutsche Lufthansa AG bekannt, dass folgender Finanzbericht
veröffentlicht wird:
1. Zwischenbericht 2027
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2027
* Sprache: Deutsch
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/de/finanzberichte-
veroeffentlichungen/finanzberichte.html
* Sprache: Englisch
Ort: https://investor-relations.lufthansagroup.com/en/financial-reports-
publications/financial-reports.html
Ende der Mitteilung
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| Sprache | Deutsch |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG |
| | |
| | Venloer Straße 151-153. |
| | |
| | 50672 Koeln |
| | |
| | Germany |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
+-------------+---------------------------------------------------+
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Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|8,91
|0,86%