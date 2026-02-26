|
26.02.2026 07:46:38
GNW-News: Deutsche Telekom meldet bis zu 65 % Energieeinsparungen im 5G-Kernnetz - entwickelt mit Unterstützung von Mavenir
^BONN, Deutschland, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das
Softwareunternehmen für KI-basierte Mobilfunknetze, bestätigte heute seine
Beteiligung an zwei strategischen Projekten der Deutschen Telekom zur
Reduzierung des Energieverbrauchs im 5G-Kernnetz.
Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom haben die
cloud-native 5G-Core-Software und die energieeffizienten
Automatisierungsfunktionen von Mavenir entscheidend dazu beigetragen, bei der
Live-Netzwerkvalidierung Energieeinsparungen von bis zu 65 % zu erzielen. Damit
setzt das Projekt einen neuen Maßstab für einen nachhaltigen und
leistungsstarken 5G-Core-Betrieb in Europa. Unterstützt von erstmals
eingesetzten 5G-Softwarefunktionen von Mavenir nutzt der energieeffizienteste
Kern dynamische Software- und Hardwareskalierung, um Energieverbrauch und CO?-
Emissionen zu reduzieren, mit dem Ziel eines?Zero Bit & Zero Watt"-
Kerns. Grundlage dafür ist der innovative Ansatz der Full Stack Energy
Efficiency, entwickelt von der Deutschen Telekom und ihren Partnern.
Darüber hinaus ist Mavenir ein zentraler Technologiepartner bei der Umstellung
der Deutschen Telekom auf die einheitliche Cloud-Architektur?Horizontal TelCo
Cloud". Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von
Energieoptimierungen im gesamten Kernnetz. Die Architektur der nächsten
Generation ersetzt fragmentierte, isolierte Systeme durch eine gemeinsame,
standardisierte, cloud-native Plattform, die sämtliche Kernnetzdienste in großem
Maßstab hosten kann.
Der neue Branchenansatz ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen,
Automatisierung effektiv zu nutzen und erfolgreich zu sein, indem zahlreiche
isolierte, eigenständige Lösungen durch eine gemeinsame, standardisierte
Plattform für alle Dienste innerhalb eines skalierbaren, cloud-nativen
Kernnetzes ersetzt werden. Auch künftig will Mavenir eine zentrale Rolle bei der
Weiterentwicklung der Horizontal TelCo Cloud übernehmen und dabei sein
Fachwissen in folgenden Bereichen einbringen:
* Energieoptimiertes, cloud-natives Design
* Weiterentwicklung der Kubernetes-Plattform
* Maßgeschneiderte Custom Resource Definitions (CRDs) für Telekommunikations-
Workloads
* KI-gesteuertes, intelligentes Ressourcenmanagement
Diese Funktionen werden der Deutschen Telekom dabei helfen, den Weg zu einem
vollständig automatisierten, energieeffizienten Kernbetrieb der nächsten
Generation fortzusetzen.
Christoph Hilz, Group SVP Core Network & Services der Deutschen Telekom,
kommentiert dies wie folgt:?Energieeffizienz ist ein zentrales Designprinzip
unserer Netzwerke. Diese Errungenschaft zeigt, wie softwaregesteuerte
Intelligenz, cloud-native Architektur und Hardware-Optimierung zusammenwirken,
um messbare Ergebnisse zu liefern. Der cloud-native Kern von Mavenir als Teil
der horizontalen Telco-Cloud-Architektur der Deutschen Telekom war entscheidend,
um unseren Full-Stack-Ansatz für das Energiemanagement umzusetzen. In
Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, darunter Mavenir, hat die Telekom ein
Konzept entwickelt, das den Energieverbrauch in allen Netzwerkschichten
reduziert. Wir überdenken die Cloud-Architektur des Kernnetzes und schaffen
damit einen Referenzentwurf für die gesamte Telekommunikationsbranche."
Michael Cooper, EVP & General Manager für Packet Core, Security & Messaging,
erklärt:?Die Führungsrolle der Deutschen Telekom zeigt, was Tier-1-Betreiber
erreichen können, wenn Software-Innovationen großflächig für Nachhaltigkeit
eingesetzt werden. Innovative Ansätze in der Cloud-Architektur sind
entscheidend, um Abläufe zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und
Innovationen zu beschleunigen. Mit dem Eintritt der Mobilfunknetzbetreiber in
eine KI-native Ära und ihrem Wandel von Telco zu TechCo werden wir eine
Entwicklung von den heute etablierten, KI-integrierten Abläufen hin zu einem
vollständig agentenbasierten, KI-nativen Ökosystem erleben."
Gemeinsame Aktivitäten auf dem Mobile World Congress (#MWC26):
*?Unlocking telco value in the agentic era" (Telekommunikationswert im
agentenbasierten Zeitalter erschließen) ist ein zentrales Thema auf dem MWC
Barcelona 2026. Führungskräfte von Mavenir werden gemeinsam mit hochrangigen
Vertretern der Deutschen Telekom an einer moderierten Podiumsdiskussion
teilnehmen, die am Dienstag, 3. März, von 11:00 bis 11:30 Uhr am Stand von
Mavenir in Halle 2, 2H60, stattfindet. Um sich Ihren Platz zu sichern und
persönlich oder per Live-Streaming teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte
hier: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-
value-in-the-agentic-era/
* Most energy efficient Core (Der energieeffizienteste Kern): Deutsche Telekom
und Mavenir präsentieren Full Stack Energy Efficiency für den 5G-Core.
Dynamische Software- und Hardwareskalierung reduziert Energieverbrauch und
CO?-Emissionen und strebt einen?Zero Bit & Zero Watt"-Kern an. Besuchen Sie
uns am Dienstag, den 3. März, von 15:00 bis 15:30 Uhr am Stand der Deutschen
Telekom in Halle 3, 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-
efficient-core
Mavenir ist seit langem ein strategischer Partner der Deutschen Telekom bei der
Cloud-Transformation. Das Unternehmen stellt einen cloud-nativen, konvergenten
(4G/5G) Paketkern mit bewährten Network-Slicing-Anwendungen bereit. Der
vollständig containerisierte Paketkern ermöglicht fortschrittliche 5G-
Standalone-Dienste (SA) wie Live-Videoproduktion, Mobile Gaming und RedCap.
Über Mavenir
Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke
durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-
basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende
Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei
mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über
50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende
Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie
ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die
entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.
Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-
native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu
echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com
Mavenir PR-Kontakt:
Emmanuela Spiteri
PR@mavenir.com
Â°
