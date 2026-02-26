GNW-News: Deutsche Telekom meldet bis zu 65 % Energieeinsparungen im 5G-Kernnetz - entwickelt mit Unterstützung von Mavenir

^BONN, Deutschland, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, das

Softwareunternehmen für KI-basierte Mobilfunknetze, bestätigte heute seine

Beteiligung an zwei strategischen Projekten der Deutschen Telekom zur

Reduzierung des Energieverbrauchs im 5G-Kernnetz.

Im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom haben die

cloud-native 5G-Core-Software und die energieeffizienten

Automatisierungsfunktionen von Mavenir entscheidend dazu beigetragen, bei der

Live-Netzwerkvalidierung Energieeinsparungen von bis zu 65 % zu erzielen. Damit

setzt das Projekt einen neuen Maßstab für einen nachhaltigen und

leistungsstarken 5G-Core-Betrieb in Europa. Unterstützt von erstmals

eingesetzten 5G-Softwarefunktionen von Mavenir nutzt der energieeffizienteste

Kern dynamische Software- und Hardwareskalierung, um Energieverbrauch und CO?-

Emissionen zu reduzieren, mit dem Ziel eines?Zero Bit & Zero Watt"-

Kerns. Grundlage dafür ist der innovative Ansatz der Full Stack Energy

Efficiency, entwickelt von der Deutschen Telekom und ihren Partnern.

Darüber hinaus ist Mavenir ein zentraler Technologiepartner bei der Umstellung

der Deutschen Telekom auf die einheitliche Cloud-Architektur?Horizontal TelCo

Cloud". Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Skalierung von

Energieoptimierungen im gesamten Kernnetz. Die Architektur der nächsten

Generation ersetzt fragmentierte, isolierte Systeme durch eine gemeinsame,

standardisierte, cloud-native Plattform, die sämtliche Kernnetzdienste in großem

Maßstab hosten kann.

Der neue Branchenansatz ermöglicht es Telekommunikationsunternehmen,

Automatisierung effektiv zu nutzen und erfolgreich zu sein, indem zahlreiche

isolierte, eigenständige Lösungen durch eine gemeinsame, standardisierte

Plattform für alle Dienste innerhalb eines skalierbaren, cloud-nativen

Kernnetzes ersetzt werden. Auch künftig will Mavenir eine zentrale Rolle bei der

Weiterentwicklung der Horizontal TelCo Cloud übernehmen und dabei sein

Fachwissen in folgenden Bereichen einbringen:

* Energieoptimiertes, cloud-natives Design

* Weiterentwicklung der Kubernetes-Plattform

* Maßgeschneiderte Custom Resource Definitions (CRDs) für Telekommunikations-

Workloads

* KI-gesteuertes, intelligentes Ressourcenmanagement

Diese Funktionen werden der Deutschen Telekom dabei helfen, den Weg zu einem

vollständig automatisierten, energieeffizienten Kernbetrieb der nächsten

Generation fortzusetzen.

Christoph Hilz, Group SVP Core Network & Services der Deutschen Telekom,

kommentiert dies wie folgt:? Energieeffizienz ist ein zentrales Designprinzip

unserer Netzwerke. Diese Errungenschaft zeigt, wie softwaregesteuerte

Intelligenz, cloud-native Architektur und Hardware-Optimierung zusammenwirken,

um messbare Ergebnisse zu liefern. Der cloud-native Kern von Mavenir als Teil

der horizontalen Telco-Cloud-Architektur der Deutschen Telekom war entscheidend,

um unseren Full-Stack-Ansatz für das Energiemanagement umzusetzen. In

Zusammenarbeit mit mehreren Partnern, darunter Mavenir, hat die Telekom ein

Konzept entwickelt, das den Energieverbrauch in allen Netzwerkschichten

reduziert. Wir überdenken die Cloud-Architektur des Kernnetzes und schaffen

damit einen Referenzentwurf für die gesamte Telekommunikationsbranche."

Michael Cooper, EVP & General Manager für Packet Core, Security & Messaging,

erklärt:?Die Führungsrolle der Deutschen Telekom zeigt, was Tier-1-Betreiber

erreichen können, wenn Software-Innovationen großflächig für Nachhaltigkeit

eingesetzt werden. Innovative Ansätze in der Cloud-Architektur sind

entscheidend, um Abläufe zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und

Innovationen zu beschleunigen. Mit dem Eintritt der Mobilfunknetzbetreiber in

eine KI-native Ära und ihrem Wandel von Telco zu TechCo werden wir eine

Entwicklung von den heute etablierten, KI-integrierten Abläufen hin zu einem

vollständig agentenbasierten, KI-nativen Ökosystem erleben."

Gemeinsame Aktivitäten auf dem Mobile World Congress (#MWC26):

*?Unlocking telco value in the agentic era" (Telekommunikationswert im

agentenbasierten Zeitalter erschließen) ist ein zentrales Thema auf dem MWC

Barcelona 2026. Führungskräfte von Mavenir werden gemeinsam mit hochrangigen

Vertretern der Deutschen Telekom an einer moderierten Podiumsdiskussion

teilnehmen, die am Dienstag, 3. März, von 11:00 bis 11:30 Uhr am Stand von

Mavenir in Halle 2, 2H60, stattfindet. Um sich Ihren Platz zu sichern und

persönlich oder per Live-Streaming teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte

hier: https://www.mavenir.com/ai-integrated-to-ai-native-unlocking-telco-

value-in-the-agentic-era/

* Most energy efficient Core (Der energieeffizienteste Kern): Deutsche Telekom

und Mavenir präsentieren Full Stack Energy Efficiency für den 5G-Core.

Dynamische Software- und Hardwareskalierung reduziert Energieverbrauch und

CO?-Emissionen und strebt einen?Zero Bit & Zero Watt"-Kern an. Besuchen Sie

uns am Dienstag, den 3. März, von 15:00 bis 15:30 Uhr am Stand der Deutschen

Telekom in Halle 3, 3M31 https://mwc.telekom.com/session/most-energy-

efficient-core

Mavenir ist seit langem ein strategischer Partner der Deutschen Telekom bei der

Cloud-Transformation. Das Unternehmen stellt einen cloud-nativen, konvergenten

(4G/5G) Paketkern mit bewährten Network-Slicing-Anwendungen bereit. Der

vollständig containerisierte Paketkern ermöglicht fortschrittliche 5G-

Standalone-Dienste (SA) wie Live-Videoproduktion, Mobile Gaming und RedCap.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke

durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, cloud-nativen und KI-

basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende

Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei

mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über

50 % der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende

Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie

ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die

entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen.

Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-

native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu

echten TechCos. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

