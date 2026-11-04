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04.11.2026 07:29:44
GNW-News: Deutsches Krankenhaus führt Gerät zur Betreuung bei Fehlgeburten ein
^HAMBURG, Nov. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ein Krankenhaus in Norddeutschland
ist das erste auf dem europäischen Festland, das ein innovatives Medizinprodukt
anbietet, das Frauen, die eine frühe Fehlgeburt erleiden, eine würdevollere und
einfühlsamere Betreuung ermöglicht.
Das Klinikum Pinneberg, das zu den Sana Regio Kliniken gehört und nordwestlich
von Hamburg liegt, bietet seinen Patientinnen nun die?Miscarriage Collection
Cradle" an und ist damit das erste Krankenhaus auf dem europäischen Festland,
das dies tut.
Die in Großbritannien entwickelte?Collection Cradle" lässt sich unter einem
Toilettensitz anbringen und bietet Frauen, die eine Fehlgeburt erleiden, eine
würdevolle Möglichkeit, zu Hause oder im Krankenhaus mit ihrem Verlust
umzugehen. Es trägt dazu bei, das Baby für die Beerdigung und die Einäscherung
sowie das Schwangerschaftsgewebe für genetische Untersuchungen zu konservieren.
Dank seiner Funktionen, die darauf ausgelegt sind, Kontaminationen und
Belastungen zu verringern, ersetzt er ein Verfahren, mit dem viele Familien
bisher in Einrichtungen konfrontiert waren, die nicht für diesen Zweck ausgelegt
waren.
Das Gerät wurde vom Team von Dignity Care
(https://www.dignitycarenetwork.com/pages/collection-cradle) entwickelt, einem
basisorientierten Sozialunternehmen unter der Leitung von Laura Corcoran, einer
ehemaligen Ingenieurin des britischen National Health Service, deren eigene
Erfahrungen mit wiederholten Fehlgeburten als Inspiration für die Entwicklung
dienten.
Das Klinikum Pinneberg gehört zur Sana-Kliniken-Gruppe, die deutschlandweit rund
50 Krankenhäuser betreibt, und man hofft, dass die Einführung zu einer breiteren
Akzeptanz führen wird.
Laura Corcoran, Leiterin von Dignity Care, sagte:?Als ich zu Hause eine
Fehlgeburt erlitt, befand ich mich in einer unglaublich schwierigen Situation.
Da mir die richtige Unterstützung fehlte, blieb mir nichts anderes übrig, als
ein Küchensieb zu verwenden." Diese Erfahrung hat mich dazu veranlasst, etwas zu
entwickeln, das anderen dabei helfen könnte, die praktischen und emotionalen
Herausforderungen mit mehr Sorgfalt und Würde zu meistern.
?Mütter in Deutschland stehen in dieser Situation vor denselben Schwierigkeiten,
selbst wenn sie im Krankenhaus bleiben. Es ist daher unglaublich ermutigend zu
sehen, dass dieses Krankenhaus hier eine Vorreiterrolle übernimmt. Es geht
darum, sicherzustellen, dass sich die Menschen in einem der schwierigsten
Momente ihres Lebens umsorgt, respektiert und unterstützt fühlen."
Sven Salzmann, Seelsorger am Klinikum Pinneberg, sagte:?Ein früher
Schwangerschaftsverlust ist ein zutiefst schmerzliches Erlebnis, und die
betroffenen Familien verdienen sowohl praktische Unterstützung als auch
Mitgefühl. Wir freuen uns, die 'Collection Cradle' vorstellen zu dürfen, und
hoffen, dass sie für die Patienten hier - und mit der Zeit auch in anderen
Krankenhäusern - einen echten Unterschied bewirken kann."
Seit seiner Markteinführung in Großbritannien wurde das?Collection Cradle" in
Krankenhäusern in ganz Großbritannien und Irland eingeführt und hält nun auch
international Einzug in Krankenhäuser. Es wird zudem von Universitäten in 14
Ländern zur Ausbildung von Hebammenschülerinnen eingesetzt.
Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56469881-
87e9-4b74-9016-0abe1fc7493f
Kontakt: rachelw@holyroodpr.co.ukÂ°
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