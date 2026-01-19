|
19.01.2026 15:04:39
GNW-News: Deutschland vergibt 10-Jahres-Vertrag für moderne Luftkampfausbildung an Top Aces
^MONTREAL, Jan. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Top Aces Inc., weltweit führender
Anbieter hochmoderner Trainingslösungen für Streitkräfte, gibt den Zuschlag für
einen 10-Jahres-Vertrag im Wert von bis zu 420 Millionen Euro durch die
Bundeswehr bekannt. Aufbauend auf einem Jahrzehnt vertrauensvoller
Zusammenarbeit regelt dieser Vertrag über die?Schnelle Flugzieldarstellung"
missionskritische Einsatzausbildung für die deutsche Luftwaffe, das Heer und die
Marine.
?Dieser Vertrag ist ein bedeutender Meilenstein in unserer langjährigen
Partnerschaft mit der Bundeswehr", erklärt Thomas Beringer, Vice President
Europe bei Top Aces.?Wir betrachten es als Ehre, die Einsatzbereitschaft
Deutschlands - eine essenzielle Voraussetzung in der heutigen, komplexen
globalen Landschaft - weiterhin mit erstklassigen Trainingslösungen zu
unterstützen, die auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Streitkräfte
zugeschnitten sind."
Im Rahmen dieser Vereinbarung stellt Top Aces ein umfassendes Portfolio an
Ausbildungskapazitäten bereit, die auf die Stärkung der operativen
Leistungsfähigkeit aller Teilstreitkräfte der Bundeswehr ausgerichtet sind. Die
Ausbildungsflüge werden mit der vielseitigen Flotte des Unternehmens
durchgeführt, zu der unter anderem A-4N Skyhawk mit AESA-Radar (Active
Electronically Scanned Array) und mit aktueller Technologie ausgerüstete
Alpha Jet gehören. Das?Advanced Aggressor Mission System" (AAMS), eine
Eigenentwicklung von Top Aces, ermöglicht die Integration modernster Sensorik in
die A-4N, wodurch Bedrohungen durch gegnerische Kampfflugzeuge neuster
Generationen effektiv nachgebildet werden können.
Didier Toussaint, Group President und Mitbegründer von Top Aces, ergänzt:?Wir
sind außerordentlich dankbar für das anhaltende Vertrauen, das uns die
Bundeswehr entgegenbringt. Dieser Vertrag verdeutlicht die Stärke unserer
Partnerschaft und den beständigen Wert, den unser Team mit seinem Engagement
liefert. Auch in Anbetracht unseres internationalen Wachstums bleibt unser Fokus
darauf gerichtet, unsere Kunden mit zuverlässigen, innovativen Trainingslösungen
zu unterstützen, die die Einsatzbereitschaft und operative Effektivität ihrer
Streitkräfte verbessern."
Diese Vertragsvergabe festigt die Führungsposition von Top Aces im globalen
Verteidigungs- und Luftfahrtsektor und unterstreicht das Engagement des
Unternehmens, kostengünstige, hochmoderne Lösungen anzubieten, die die
Einsatzbereitschaft der NATO und der verbündeten Nationen verbessern. Als
weltweit sicherster gewerblicher Anbieter modernen operativen Trainings bleibt
Top Aces Maßstab für die Branche und bietet den Streitkräften die
ausgereiftesten Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind.
Hinweis zu zukunftsgerichteten und anderen Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die?zukunftsgerichtete Aussagen"
im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze
darstellen können, insbesondere in Bezug auf die erwartete Dauer und die
Einnahmen aus dem Vertrag mit der Bundeswehr. Zukunftsgerichtete Aussagen
basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar
vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß mit
erheblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den dargestellten Erwartungen abweichen können. Leser sollten sich daher
nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.
Aussagen zur Marktposition von Top Aces basieren auf einer Vielzahl von
Informationsquellen, darunter Veröffentlichungen Dritter und Einschätzungen der
Unternehmensführung. Da keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit
dieser Informationen übernommen werden kann, sollten sich Leser nicht in
unangemessener Weise auf solche Aussagen verlassen.
Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt
ihrer Veröffentlichung; das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese
Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben.
Über Top Aces
Mit über 150.000 unfallfreien Flugstunden stellen Top Aces Inc. und seine
Tochtergesellschaften, darunter Top Aces Corp. und Blue Air Training Corp.,
führenden Streitkräften hochmoderne, einsatzrelevante Trainingslösungen zur
Verfügung. In einer Branche, in der Erfahrung zählt, verfügt Top Aces über die
größte und modernste Flotte gewerblich betriebener Kampfflugzeuge im aktiven
Dienst und ist der weltweit einzige gewerbliche Eigentümer/Betreiber der F-16.
Das Ausbildungsspektrum von Top Aces verbessert die Einsatzbereitschaft von
Streitkräften, indem reale Erfahrungen vermittelt, erhebliche Kosteneinsparungen
erzielt und die Lebensdauer von Militärflugzeugflotten verlängert werden.
Weitere Informationen stehen unter www.topaces.com
(https://protect.checkpoint.com/v2/r03/___http://www.topaces.com___.YXYyYzpjYXRv
cGFjZXM6YzpvOmJmZGE4NWY3ZTM4NDY5ZjBlMjcyMTY5NjFjM2EyMjZkOjc6ZDY3Yzo1YjUwM2VmOTY1
ZGM4MGU3NGE0NjNhYzcxMGQzOWM2ZjA1ZjcwNjY1YzQyN2I1NTMyYzUzYTdhNjk3ZGU0Njg1OnA6VDpO
) zur Verfügung.
Medienkontakt:
Erin Black
Marketing Communications Manager, Top Aces
+1 (514) 694-7224
media@topaces.com (mailto:media@topaces.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2a54e29-e1ad-
44cc-83ac-47d0e13589b6/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ce3c9cb-
243c-4529-9c08-038f3a10718a/de
Â°
