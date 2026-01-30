GNW-News: Dictador ernennt Will Smith zum Global Artistic Director und schlägt damit ein visionäres neues Kapitel für den Premiumrum-Hersteller auf

^MIKO?ÓW, Polen, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dictador, Kolumbiens

legendäre Luxusrum-Manufaktur, gibt die Ernennung von Will Smith zum Global

Artistic Director bekannt. Diese Entscheidung markiert einen entscheidenden

Wendepunkt in der Entwicklung der Marke an der Schnittstelle von Kunst,

Storytelling und exklusivem Rum.

Die Zusammenarbeit mit Smith ist mehr als nur eine traditionelle

Markenpartnerschaft - sie stellt vielmehr eine kreative Allianz dar, die darauf

ausgerichtet ist, die globale kulturelle Interaktion von Dictador maßgeblich

mitzugestalten. Als Global Artistic Director wird Smith seine kreative Vision,

Energie und Leidenschaft einbringen, um mutige Markenmomente zu gestalten und

disziplinübergreifende Kooperationen zu fördern. Er lädt Künstler

verschiedenster Sparten - von Film und Musik bis hin zur bildenden Kunst - dazu

ein, an einem Ort des kreativen Austauschs zusammenzukommen, was Dictador als

?den Tisch" bezeichnet.

?Hier geht es nicht darum, Werbung für eine Flasche zu machen", meint Will

Smith.?Es geht darum, Raum zu schaffen. Als ich Mariusz und das Team von

Dictador zum ersten Mal traf, spürte ich ihren Respekt vor dem Erbe und ihren

unerschrockenen Drang, auf künstlerischem Wege wertvolle Geschichten zu

erzählen. Dictador produziert nicht einfach nur Rum - sie erschaffen Kultur. Das

ist ein Tisch, an dem ich gerne Platz nehmen wollte."

Smiths Verbindung zur Marke begann bereits vor Jahren in Cartagena, wo der

Rhythmus der Stadt und die dort hergestellte Spirituose einen bleibenden

Eindruck bei ihm hinterließen. Immer wieder wurde er auf Dictador an Orten

aufmerksam, die für ihn von Bedeutung waren, was schließlich zu Gesprächen mit

Mariusz Jawoszek, dem visionären CEO von Dictador, führte. Dieser Austausch, in

dessen Mittelpunkt Kreativität, Transformation und Innovation standen, legte den

Grundstein für diese Partnerschaft.

Gleich zu Beginn tauchte Smith vollständig in die Marke ein und nahm an

Workshops, kreativen Brainstormings und speziellen Projekten wie?The Game

Changer" teil. Da Dictador sich aktuell in einer Phase beschleunigten Wachstums

befindet - insbesondere in den USA -, stößt Smith zu einem strategisch

entscheidenden Zeitpunkt zum Team.

?Will verkörpert genau jenen rebellischen, dynamischen Geist, der Dictador

auszeichnet", so Mariusz Jawoszek, CEO von Dictador.?Seit über 110 Jahren wird

unser Rum in Kolumbien nach traditionellen Methoden hergestellt. Allerdings

entwickelt sich die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte erzählen, weiter.

Heute ist dafür mein Partner und Master Blender Hernan Parra zuständig. Mit Will

an unserer Seite präsentieren wir unser Erbe durch eine neue kulturelle Linse -

eine, die inspiriert, herausfordert und eine neue Generation anspricht."

Inzwischen wird die Marke in 80 Ländern auf fünf Kontinenten vertrieben und

setzt immer wieder neue Maßstäbe für eine Spirituosenmarke.

Als weltweit erste?Art House Spirit"-Marke lässt Dictador seit langem die

Grenzen zwischen Handwerkskunst und Kreativität verschwimmen. Von der?Totem

Collection", die in Zusammenarbeit mit indigenen Handwerkern in Mexiko und

Kolumbien entwickelt wurde, bis hin zu Kooperationen mit Künstlern wie Richard

Orlinski, Lalique, Mariusz Waras M-City und Tomasz Górnicki verwandelt Dictador

Rum in ein Medium für kulturellen Ausdruck. Die Marke schrieb zudem bei

Sotheby's Geschichte, indem sie Weltrekorde für die teuerste jemals verkaufte

Rumflasche sowie das teuerste Rumfass aufstellte.

Die Ernennung von Smith formalisiert seine Rolle als Gastgeber an diesem

?Tisch": Er führt Künstler zusammen, stärkt kreative Stimmen und unterstützt

Dictador dabei, die Konventionen der Branche weiterhin zu sprengen.

?Nachdem ich jahrelang in den Bereichen Film, Musik und Storytelling tätig war,

war ich auf der Suche nach einer tiefergehenden kreativen Ausdrucksform", fügte

Smith hinzu.?Dictadors furchtlose Verschmelzung von Kunst und Handwerk hat mich

genau im richtigen Moment gefunden. Jetzt ist es an der Zeit, weitere Künstler

in diese Familie einzuladen und zu sehen, was wir gemeinsam erschaffen können."

Gemeinsam verfolgen Dictador und Will Smith das Ziel, bestehende Muster zu

durchbrechen, Erwartungen neu zu definieren und die Spielregeln zu verändern -

und läuten damit eine Ära ein, in der Premiumrum zu einer lebendigen Plattform

für Kunst, Kultur und menschliche Verbindung wird.

Das Portfolio von Dictador ist über die offiziellen Online-Shops der Marke

erhältlich: us.dictador.com für Kunden in den Vereinigten Staaten und

dictador.com für Europa.

Medienpaket mit Bildmaterial für den Vertrieb: https://we.tl/t-YTHGUASG7n

Für Interviews mit der Geschäftsführung von Dictador oder um mehr über die

Kollektion der Marke zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:

PR & Digital Marketing Manager

Natalie Grzyb natalie@dictador.com

Über Dictador @the_dictador

Dictador ist die ultimative Arthouse-Spirituosenmarke mit einem dynamischen und

rebellischen Charakter. Getragen vom kolumbianischen Erbe, würdigt Dictador die

Vergangenheit und strebt gleichzeitig danach, die Zukunft positiv zu

beeinflussen. Auf der Plattform?Art Distilled" führt Dictador überaus

innovative Produktinitiativen durch, darunter Kooperationen mit Künstlern wie

Lalique, Vhils, Richard Orlinski und Tomasz Gornicki sowie das?M-City Golden

Cities"-Flaschenprogramm, um die erste 1-Milliarde-Dollar-Kollektion bedeutender

Kunstwerke zu schaffen. Im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung unterstützt,

kultiviert und schützt Dictador die Kunst und ihren Platz in der Natur durch

Initiativen wie die Totem-Stammeskunstserie oder die weltweit erste Graffiti-

Installation?Art Masters" im kolumbianischen

Dschungel. https://dictador.com/ und https://us.dictador.com/

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/21102f6b-5efb-4612-b0e3-

083290a94844

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/466c82e5-a083-49d6-90e9-

de5611d8b9ab

Â°