GNW-News: Die 4. Gannan Navel Orange International Expo wurde feierlich im E-commerce Express Logistics Park in Anyuan, Provinz Jiangxi, eröffnet

^GANZHOU, China, Nov. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 4. Gannan Navel Orange

International Expo wurde am Montag im E-Commerce Express Logistics Park im Kreis

Anyuan in der Provinz Jiangxi feierlich eröffnet. Die internationale

Veranstaltung, die Produktausstellung, Handelsvermittlung, technischen Austausch

und Markenpräsentation vereinte, lockte rund 600 chinesische und internationale

Gäste, Händler und Branchenexperten zum?Orangentreffen" an die Quelle des

Dongjiang-Flusses.

Bei der Eröffnungsfeier wurden zwei Gruppenstandards - Sortierstandards für

Navel-Orangen und technische Vorschriften für die Produktion hochwertiger

Gannan-Navel-Orangen - offiziell vorgestellt. Zudem wurden die?Gannan Navel

Orange Awards" verliehen, darunter drei Gold -, fünf Silber- und sieben

Bronzeauszeichnungen. Parallel dazu fand die offizielle Autorisierungszeremonie

für die geschützte Marke?Prince Navel Orange" statt. Ein Vertreter des

thailändischen Landwirtschaftsministeriums hielt eine Rede, in der er die

internationale Bedeutung der Ausstellung unterstrich und darlegte, wie Gannan-

Navel-Orangen entlang der?Fruchtseidenstraße" den Weg auf den Weltmarkt finden

können.

Anyuan verfügt als?Anzuchtzentrum",?Kernanbaugebiet" und?Vertriebszentrum"

für Gannan-Navel-Orangen über eine solide industrielle Basis. Rund zwei Drittel

der Gannan-Navel-Orangen-Setzlinge werden hier gezogen, wobei Anbaufläche und

Produktion jeweils über ein Achtel der Gesamtproduktion der Stadt Ganzhou

ausmachen.?Orange City", Chinas größter Navel-Orangen-Verarbeitungspark in

Anyuan, sortiert und vertreibt jährlich etwa 70?% der in Ganzhou kommerziellen

Navel-Orangen und trägt so dazu bei, dass der jährliche Produktionswert des

Industrieclusters 5 Milliarden Yuan übersteigt. Dank des hochwertigen Wassers

aus dem Fluss Dongjiang und des selenreichen Bodens haben sich die Navel-Orangen

aus Anyuan zu Premiumfrüchten der?Welthauptstadt der Orangen" entwickelt.

Die Ausstellung bot zahlreiche Höhepunkte. Im Future Fruit Industry Pavilion

wurden technologische Produkte wie KI-Obstanbauroboter und intelligente

Detektionsgeräte, die die Qualitätsprüfung von Navel-Orangen in nur 3 Sekunden

ermöglichen, gebündelt präsentiert. Im Orange Flavor Innovation & Practice

Pavilion wurde eine breite Palette an weiterverarbeiteten Produkten - darunter

Fruchtsaft, Fruchtwein und Orangenschalen-Snacks - präsentiert. Die Erfahrung

des Landwirts Chen Chunsheng war typisch:?Die Ausstellung bringt Händler direkt

vor unsere Haustür - die Preise sind jetzt stabil, und mein Einkommen hat sich

verdoppelt." Nach Angaben des Pressebüros der Bezirksregierung Anyuan in Ganzhou

haben viele Landwirte vor Ort Kooperationsvereinbarungen mit Händlern getroffen.

