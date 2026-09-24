GNW-News: Die 5. Global Digital Trade Expo wird in Hangzhou eröffnet - im Mittelpunkt steht eine von KI geprägte Zukunft

^HANGZHOU, China, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 5. Global Digital Trade

Expo (GDTE) beginnt heute in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. Als Chinas

einzige internationale Fachmesse auf nationaler Ebene zum Thema digitaler Handel

rückt die fünftägige Messe unter dem Motto?Meet the AI Future at GDTE" die

künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5646/eng)

Auf einer Ausstellungsfläche von 170.000 Quadratmetern verbindet die

Veranstaltung technologische Innovation, Geschäftskontakte und internationale

Zusammenarbeit und spiegelt damit die starke globale Expansionsdynamik der KI-

Branche in Hangzhou wider.

Beim Betreten des weitläufigen Veranstaltungsortes wird den Besucherinnen und

Besuchern ein starkes Gefühl für die Zukunft vermittelt. Die eigens

eingerichtete?Token Zone" bildet eine umfassende Innovationskette ab, welche

die Recheninfrastruktur, große Sprachmodelle und branchenspezifische Anwendungen

in der Praxis umfasst. Mehr als 200 große KI-Modelle werden gemeinsam

ausgestellt. Bahnbrechende Errungenschaften wie Gehirn-Computer-Schnittstellen

und verkörperte Intelligenz, die einst auf Forschungsarbeiten beschränkt waren,

werden nun live vor einem breiten Publikum vorgeführt.

Die Besucherinnen und Besucher können einen Moment innehalten, um zu beobachten,

wie Gehirn-Computer-Schnittstellen Menschen mit Behinderungen neue Möglichkeiten

eröffnen, die Welt wahrzunehmen. Sie können an simulierten Konsultationen

teilnehmen, die auf einem Großmodell-System der traditionellen chinesischen

Medizin basieren, oder praktische Erfahrungen mit Servicerobotern und

intelligenten tragbaren Geräten sammeln, um zu erfahren, wie Technologie den

Alltag verändert. Die?Global Open-Source AI Challenge" und die?Global Digital

Trade Innovation Competition", deren Schwerpunkt auf Robotern mit verkörperter

Intelligenz liegt, finden gleichzeitig statt. Entwickler aus aller Welt treten

gegeneinander an und tauschen Ideen aus, um konzeptionelle Kreativität in

praktische, realitätsnahe Lösungen umzusetzen.

Offenheit und Vernetzung bilden den Kern der GDTE. Malaysia und Ungarn sind die

Ehrengastländer dieser Ausgabe und sind mit größeren Ausstellungsdelegationen

aus dem Ausland vertreten als in den Vorjahren. An der Veranstaltung nehmen

Vertreter aus 121 Ländern und Regionen sowie aus 29 internationalen

Organisationen teil.

Nacheinander finden wichtige Veranstaltungen statt, darunter der?Silk Road E-

Commerce Day", der?BRICS Special Economic Zones Hangzhou Dialogue" und der

?Africa Digital Trade Day". Die Teilnehmer kommen zusammen, um Erkenntnisse

auszutauschen und die praxisorientierte Zusammenarbeit in den Bereichen E-

Commerce im Rahmen der Seidenstraße, grenzüberschreitende Datenströme und

umweltfreundlicher digitaler Handel voranzutreiben.

In Zusammenarbeit mit fünf führenden internationalen Fachinstitutionen erstellt

und veröffentlicht die Messe ihren Leitbericht?Global Digital Trade Development

Report 2026" sowie mehrere hochkarätige Fachpublikationen. Diese Dokumente

liefern wertvolle Erkenntnisse und Überlegungen zur sich rasch wandelnden

globalen Landschaft des digitalen Handels.

Fast 40.000 professionelle Einkäufer und Verkäufer nehmen an dieser großen

Veranstaltung teil, darunter über 12.000 Delegierte aus dem Ausland. Mehr als

1.300 Geschäftsvermittlungsgespräche finden in geordneter Weise statt, wobei KI-

Assistenten eine präzise Vermittlung von Geschäftsmöglichkeiten unterstützen.

Über die kurzfristige Offline-Ausstellung hinaus schafft die weiterentwickelte

Plattform?Digital Trade Online" eine?nie endende Messe für den digitalen

Handel". Sie verbindet Online-Plattformen für den grenzüberschreitenden E-

Commerce mit Offline-Fachmärkten und erweitert so die Handelsaktivitäten über

den gesamten Zyklus vor, während und nach der Veranstaltung. Zwischen der GDTE,

der APSARA-Konferenz und der West-Lake-Konferenz wurde die Interoperabilität der

Eintrittskarten realisiert, was eine gegenseitige Stärkung ermöglicht und die

Reichweite der Veranstaltung vergrößert.

Zeitgleich mit dem Mittherbstfest verwandelt sich die Messe zudem in einen

lebhaften digitalen Karneval, der vom Charme des Alltags geprägt ist. Über das

gesamte Veranstaltungsgelände verteilt finden sich 100 Anwendungsszenarien für

künstliche Intelligenz, 100 hochwertige Produkte aus dem Bereich des digitalen

Handels sowie 100 Stationen zum Erleben von Verbrauchererfahrungen.

Ein 800 Meter langer Basar bietet eine reichhaltige Auswahl an exotischen Waren

aus aller Welt. Unterstützende Dienstleistungen wie vereinfachte

Einreiseverfahren und die Abwicklung der Steuerrückerstattung für abreisende

Besucherinnen und Besucher stehen in vollem Umfang zur Verfügung. Gäste können

voll und ganz in modernste Technologie eintauchen, während sie gemächlich

umherschlendern, um die lebendigen Reize des digitalen Erlebnisses zu genießen.

Die Lebendigkeit der Messe hat ihren Ursprung in der langjährigen industriellen

Entwicklung Hangzhous. In der Stadt sind mittlerweile 938 KI-Unternehmen aus den

Kernbranchen ansässig. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 beliefen sich die

Umsätze der lokalen Kernbranche im Bereich der künstlichen Intelligenz auf

270,5 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum entspricht. Einheimische Technologie-Innovatoren erobern den

Weltmarkt: Geschickte humanoide Roboter werden weltweit ausgeliefert und

Exoskelette für die Rehabilitation überqueren Ozeane, um Patienten mit

Muskelschwäche dabei zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Kühle Technik

strahlt die Wärme einer auf den Menschen ausgerichteten Betreuung aus.

Von Januar bis Juli dieses Jahres stiegen die Exporte der in Hangzhou ansässigen

KI-Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 156?%. Auf KI-bezogene

Geschäfte entfällt die Hälfte der während dieser Messe unterzeichneten

Vorverträge. Der chinesische Hauptsitz der Arabischen Föderation für digitale

Wirtschaft wird in Hangzhou angesiedelt und soll eine Kooperationsplattform für

chinesische und ausländische Unternehmen schaffen, um gemeinsame technologische

Forschung zu betreiben und Produkte gemeinsam zu entwickeln, damit digitale

Innovationen aus dem Osten einem breiteren globalen Markt zugutekommen können.

So wie die mächtigen Gezeiten des Qiantang-Flusses unaufhaltsam ihren Lauf

nehmen, hat sich der digitale Handel zu einer unbestreitbaren Triebkraft des

globalen Wirtschaftswachstums entwickelt. Auf dieser Messe ist KI weit mehr als

nur eine beeindruckende Technologie. Sie fungiert als Bindeglied zwischen

Unternehmen, verbindet Märkte und kommt einfachen Menschen zugute. Die Messe

lockt Teilnehmende aus aller Welt nach Hangzhou und fördert den fachlichen

Austausch sowie Geschäftsverhandlungen, um gemeinsam einen offenen, inklusiven

und für alle Seiten vorteilhaften Entwicklungsweg für das digitale Zeitalter zu

erschließen.

Kontakt ausschließlich für Medienvertreter: Ansprechpartnerin: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°