|
24.09.2026 17:13:38
GNW-News: Die 5. Global Digital Trade Expo wird in Hangzhou eröffnet - im Mittelpunkt steht eine von KI geprägte Zukunft
^HANGZHOU, China, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 5. Global Digital Trade
Expo (GDTE) beginnt heute in der ostchinesischen Stadt Hangzhou. Als Chinas
einzige internationale Fachmesse auf nationaler Ebene zum Thema digitaler Handel
rückt die fünftägige Messe unter dem Motto?Meet the AI Future at GDTE" die
künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5646/eng)
Auf einer Ausstellungsfläche von 170.000 Quadratmetern verbindet die
Veranstaltung technologische Innovation, Geschäftskontakte und internationale
Zusammenarbeit und spiegelt damit die starke globale Expansionsdynamik der KI-
Branche in Hangzhou wider.
Beim Betreten des weitläufigen Veranstaltungsortes wird den Besucherinnen und
Besuchern ein starkes Gefühl für die Zukunft vermittelt. Die eigens
eingerichtete?Token Zone" bildet eine umfassende Innovationskette ab, welche
die Recheninfrastruktur, große Sprachmodelle und branchenspezifische Anwendungen
in der Praxis umfasst. Mehr als 200 große KI-Modelle werden gemeinsam
ausgestellt. Bahnbrechende Errungenschaften wie Gehirn-Computer-Schnittstellen
und verkörperte Intelligenz, die einst auf Forschungsarbeiten beschränkt waren,
werden nun live vor einem breiten Publikum vorgeführt.
Die Besucherinnen und Besucher können einen Moment innehalten, um zu beobachten,
wie Gehirn-Computer-Schnittstellen Menschen mit Behinderungen neue Möglichkeiten
eröffnen, die Welt wahrzunehmen. Sie können an simulierten Konsultationen
teilnehmen, die auf einem Großmodell-System der traditionellen chinesischen
Medizin basieren, oder praktische Erfahrungen mit Servicerobotern und
intelligenten tragbaren Geräten sammeln, um zu erfahren, wie Technologie den
Alltag verändert. Die?Global Open-Source AI Challenge" und die?Global Digital
Trade Innovation Competition", deren Schwerpunkt auf Robotern mit verkörperter
Intelligenz liegt, finden gleichzeitig statt. Entwickler aus aller Welt treten
gegeneinander an und tauschen Ideen aus, um konzeptionelle Kreativität in
praktische, realitätsnahe Lösungen umzusetzen.
Offenheit und Vernetzung bilden den Kern der GDTE. Malaysia und Ungarn sind die
Ehrengastländer dieser Ausgabe und sind mit größeren Ausstellungsdelegationen
aus dem Ausland vertreten als in den Vorjahren. An der Veranstaltung nehmen
Vertreter aus 121 Ländern und Regionen sowie aus 29 internationalen
Organisationen teil.
Nacheinander finden wichtige Veranstaltungen statt, darunter der?Silk Road E-
Commerce Day", der?BRICS Special Economic Zones Hangzhou Dialogue" und der
?Africa Digital Trade Day". Die Teilnehmer kommen zusammen, um Erkenntnisse
auszutauschen und die praxisorientierte Zusammenarbeit in den Bereichen E-
Commerce im Rahmen der Seidenstraße, grenzüberschreitende Datenströme und
umweltfreundlicher digitaler Handel voranzutreiben.
In Zusammenarbeit mit fünf führenden internationalen Fachinstitutionen erstellt
und veröffentlicht die Messe ihren Leitbericht?Global Digital Trade Development
Report 2026" sowie mehrere hochkarätige Fachpublikationen. Diese Dokumente
liefern wertvolle Erkenntnisse und Überlegungen zur sich rasch wandelnden
globalen Landschaft des digitalen Handels.
Fast 40.000 professionelle Einkäufer und Verkäufer nehmen an dieser großen
Veranstaltung teil, darunter über 12.000 Delegierte aus dem Ausland. Mehr als
1.300 Geschäftsvermittlungsgespräche finden in geordneter Weise statt, wobei KI-
Assistenten eine präzise Vermittlung von Geschäftsmöglichkeiten unterstützen.
Über die kurzfristige Offline-Ausstellung hinaus schafft die weiterentwickelte
Plattform?Digital Trade Online" eine?nie endende Messe für den digitalen
Handel". Sie verbindet Online-Plattformen für den grenzüberschreitenden E-
Commerce mit Offline-Fachmärkten und erweitert so die Handelsaktivitäten über
den gesamten Zyklus vor, während und nach der Veranstaltung. Zwischen der GDTE,
der APSARA-Konferenz und der West-Lake-Konferenz wurde die Interoperabilität der
Eintrittskarten realisiert, was eine gegenseitige Stärkung ermöglicht und die
Reichweite der Veranstaltung vergrößert.
Zeitgleich mit dem Mittherbstfest verwandelt sich die Messe zudem in einen
lebhaften digitalen Karneval, der vom Charme des Alltags geprägt ist. Über das
gesamte Veranstaltungsgelände verteilt finden sich 100 Anwendungsszenarien für
künstliche Intelligenz, 100 hochwertige Produkte aus dem Bereich des digitalen
Handels sowie 100 Stationen zum Erleben von Verbrauchererfahrungen.
Ein 800 Meter langer Basar bietet eine reichhaltige Auswahl an exotischen Waren
aus aller Welt. Unterstützende Dienstleistungen wie vereinfachte
Einreiseverfahren und die Abwicklung der Steuerrückerstattung für abreisende
Besucherinnen und Besucher stehen in vollem Umfang zur Verfügung. Gäste können
voll und ganz in modernste Technologie eintauchen, während sie gemächlich
umherschlendern, um die lebendigen Reize des digitalen Erlebnisses zu genießen.
Die Lebendigkeit der Messe hat ihren Ursprung in der langjährigen industriellen
Entwicklung Hangzhous. In der Stadt sind mittlerweile 938 KI-Unternehmen aus den
Kernbranchen ansässig. In der ersten Hälfte des Jahres 2026 beliefen sich die
Umsätze der lokalen Kernbranche im Bereich der künstlichen Intelligenz auf
270,5 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 26 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum entspricht. Einheimische Technologie-Innovatoren erobern den
Weltmarkt: Geschickte humanoide Roboter werden weltweit ausgeliefert und
Exoskelette für die Rehabilitation überqueren Ozeane, um Patienten mit
Muskelschwäche dabei zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Kühle Technik
strahlt die Wärme einer auf den Menschen ausgerichteten Betreuung aus.
Von Januar bis Juli dieses Jahres stiegen die Exporte der in Hangzhou ansässigen
KI-Unternehmen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 156?%. Auf KI-bezogene
Geschäfte entfällt die Hälfte der während dieser Messe unterzeichneten
Vorverträge. Der chinesische Hauptsitz der Arabischen Föderation für digitale
Wirtschaft wird in Hangzhou angesiedelt und soll eine Kooperationsplattform für
chinesische und ausländische Unternehmen schaffen, um gemeinsame technologische
Forschung zu betreiben und Produkte gemeinsam zu entwickeln, damit digitale
Innovationen aus dem Osten einem breiteren globalen Markt zugutekommen können.
So wie die mächtigen Gezeiten des Qiantang-Flusses unaufhaltsam ihren Lauf
nehmen, hat sich der digitale Handel zu einer unbestreitbaren Triebkraft des
globalen Wirtschaftswachstums entwickelt. Auf dieser Messe ist KI weit mehr als
nur eine beeindruckende Technologie. Sie fungiert als Bindeglied zwischen
Unternehmen, verbindet Märkte und kommt einfachen Menschen zugute. Die Messe
lockt Teilnehmende aus aller Welt nach Hangzhou und fördert den fachlichen
Austausch sowie Geschäftsverhandlungen, um gemeinsam einen offenen, inklusiven
und für alle Seiten vorteilhaften Entwicklungsweg für das digitale Zeitalter zu
erschließen.
Kontakt ausschließlich für Medienvertreter: Ansprechpartnerin: Frau Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.