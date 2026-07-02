GNW-News: Die 8. Konferenz zur Entwicklung der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang steht kurz vor ihrer Eröffnung

^JIXI, China, July 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 8. Konferenz zur Entwicklung

der Tourismusbranche in der Provinz Heilongjiang findet vom 8. bis 9. Juli in

der Stadt Jixi statt, einem bekannten Ökotourismus-Reiseziel. Unter dem Motto

?Integration, Innovation und Chancen" sowie den Leitprinzipien Einfachheit,

Sicherheit und Exzellenz zielt die Konferenz darauf ab, solide Plattformen für

den Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich Kulturtourismus, für innovative

Anwendungen sowie für die Aufwertung des Konsums zu schaffen. Die Veranstaltung

wird einen umfassenden Überblick über die ökologische Schönheit, das

industrielle Erbe, die kulinarischen Highlights und die herzliche

Gastfreundschaft der Provinz Heilongjiang bieten und so das Potenzial des

Kultur- und Tourismussektors weiter ausschöpfen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5416/eng)

Im Rahmen der Konferenz wird die Stadt Jixi eine Reihe hochwertiger Reiserouten

vorstellen, die sich um drei Hauptthemen drehen:?Die Spiele entfachen, die Seen

beleben",?Die Grenze erkunden, Wellness genießen" und?Die Landschaft

entdecken, spielerisch lernen". Gleichzeitig wird eine Vielzahl

touristenfreundlicher Angebote eingeführt, um Besuchern einen rundum gelungenen

Aufenthalt zu bieten. Dazu gehören Rabatte in Restaurants, garantierte

Unterkünfte, freier Eintritt zu ausgewählten Sehenswürdigkeiten und exklusive

Einkaufsangebote. Damit lädt die Region Besucher aus nah und fern herzlich ein,

die Schönheit von Jixi zu entdecken.

Jiang Xingcheng, stellvertretender Leiter des Ministeriums für Kultur und

Tourismus der Provinz Heilongjiang, wies darauf hin, dass die diesjährige

Konferenz drei Höhepunkte aufweist. Erstens zielt das Projekt, das von der

Integration getragen wird, darauf ab, eine neue Landschaft für den?All-for-

One"-Tourismus zu schaffen. Getreu dem Grundsatz?Den Tourismus mit Kultur

gestalten und Kultur durch den Tourismus präsentieren" wird die Provinz die enge

Verzahnung von Kultur und Tourismus mit Industrie, Landwirtschaft, Handel und

Sport vorantreiben. Unter Einbindung der Events der?Northeast China Football

City League" wird zudem ein innovatives und einzigartiges Reisekonzept

etabliert:?Reisen mit Sportveranstaltungen".

Zweitens zielt sie darauf ab, durch Innovation neue Triebkräfte für modernes

industrielles Wachstum zu aktivieren. Das Event bricht mit traditionellen

Konferenzmodellen und wird in großem Umfang digitale und intelligente

Technologien einsetzen. Am Hauptveranstaltungsort wird ein Ausstellungsbereich

zum Thema?Intelligente Kultur und Tourismus" eingerichtet, in dem innovative

Anwendungen wie?KI + Tourismus", immersive Touren im Metaversum und digitale

Erlebnisse rund um das immaterielle Kulturerbe präsentiert werden.

Drittens wird es als Brücke für neue Möglichkeiten dienen und neue Plattformen

für eine offene Zusammenarbeit schaffen. Im Rahmen einer engen Einbindung in die

?Belt and Road"-Initiative lädt die Konferenz Vertreter aus Politik und

Wirtschaft aus 13 Ländern und Regionen zu diesem groß angelegten Event ein, um

den internationalen Einfluss des Kultur- und Tourismussektors der Provinz

Heilongjiang weiter zu stärken und ihr globales Partnernetzwerk auszubauen.

Quelle: Department of Culture and Tourism of Heilongjiang Province (Ministerium

für Kultur und Tourismus der Provinz Heilongjiang)

Ansprechpartnerin: Frau Huang, Tel.: 86-10-63074558Â°