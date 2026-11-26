^CHICAGO, Nov. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Anmeldung für die ASC Student

Supercomputer Challenge 2027 (ASC27) ist seit dem 19. November 2026 möglich! Das

ASC27-Komitee lädt Studierende von Universitäten aus aller Welt ein, ein Team zu

bilden, ihre Supercomputing-Kenntnisse unter Beweis zu stellen und sich mit

Gleichgesinnten zu messen, die ihre Leidenschaft für wissenschaftliches

Computing teilen. Bereiten Sie Ihr Team auf die ASC27 vor und melden Sie sich

bis zum 10. Januar 2027 über die offizielle ASC-Website an. (https://www.asc-

events.net/StudentChallenge/index.html)

ASC27 hielt während SC26 eine erste Informationsveranstaltung ab.

Wettbewerbsplan und -ablauf

Der diesjährige Wettbewerb findet im bekannten Zwei-Runden-Format statt. Die

Teams melden sich zunächst an und stellen anschließend ihre Supercomputing-

Fähigkeiten in der Vorrunde unter Beweis. Die qualifizierten Teams ziehen in das

Finale vor Ort ein, wo sie gemeinsam mit anderen Studierenden aus aller Welt

gegeneinander antreten werden.

Anmeldung: 19. November 2026 - 10. Januar 2027

Hochschulen und Universitäten weltweit sind herzlich eingeladen, bei der ASC27

mitzumachen! Jede Einrichtung kann mehrere Teams anmelden, wobei jedes Team aus

fünf Bachelor-Studierenden und einem betreuenden Dozenten bestehen muss. Stellen

Sie ein Team zusammen, laden Sie einen betreuenden Dozenten ein und melden Sie

Ihr Team bis zum 10. Januar 2027 auf der ASC27-Website an.

Vorrunde: 11. Januar - 28. Februar 2027

Stellen Sie sich den ersten ASC27-Herausforderungen direkt auf Ihrem eigenen

Campus! Arbeiten Sie mit Ihren Teamkollegen zusammen, um eine Reihe von Aufgaben

zur Anwendungsoptimierung zu lösen, und reichen Sie anschließend schriftliche

technische Vorschläge ein, in denen Sie Ihren Ansatz gemäß den

Wettbewerbsanforderungen erläutern. Experten des ASC27-Komitees werden die

Arbeiten der einzelnen Teams nach ihren fachlichen Qualitäten bewerten und durch

Abstimmung die Finalisten auswählen. Das Komitee wird Ihrem Team umgehend

mitteilen, ob es sich für das Finale vor Ort qualifiziert hat.

Finale vor Ort: 15.-19. Mai 2027

Mit dem errungenen Platz im ASC27-Finale wird Ihr Team an fünf Tagen voller

praktischer Supercomputing-Aufgaben gegen 25 Studierenden-Teams aus aller Welt

antreten! Ihr Team wird einen eigenen kleinen Supercomputing-Cluster entwerfen

und montieren, Benchmark-Tests durchführen und Anwendungen aus den Bereichen

Künstliche Intelligenz (KI) sowie High-Performance Computing (HPC) optimieren.

Außerdem werden Sie Ihre Arbeit auf Englisch vor einer Jury aus international

anerkannten Experten unter dem Vorsitz des angesehenen Professors der University

of Tennessee, Dr. Jack Dongarra, Turing-Preisträger und Mitbegründer der TOP500,

präsentieren und verteidigen. Dies ist Ihre Gelegenheit, zu erläutern, wie die

Designentscheidungen und Optimierungsstrategien Ihres Teams Ihre Ergebnisse

beeinflusst haben.

Die Finalisten kämpfen um den Titel Champion und den Silberpreis. Zu den

weiteren Auszeichnungen zählen der Group Competition Award, e-Prize, Highest

LINPACK, Best Presentation Team Award sowie weitere Ehrungen.

Zeitplan für den ASC27-Wettbewerb

+-----------+-------------------------------------+

| ANMELDUNG | 19. November 2026 - 10. Januar 2027 |

+-----------+-------------------------------------+

| VORRUNDE | 11. Januar - 28. Februar 2027 |

+-----------+-------------------------------------+

| FINALE | 15. bis 19. Mai 2027 |

+-----------+-------------------------------------+

Über ASC

Die ASC Student Supercomputer Challenge dient als internationale Plattform für

den fachlichen Austausch und die Förderung der nächsten Generation von

Supercomputing-Talenten und wird dabei von führenden Experten und Institutionen

aus Asien, Europa und den Vereinigten Staaten umfassend unterstützt. Durch ein

rigoroses, praxisorientiertes Wettbewerbsformat zielt ASC darauf ab, akademische

Exzellenz und praktische Kompetenzen in der Entwicklung und Forschung von

Supercomputing-Anwendungen zu fördern und High-Performance Computing als

Katalysator für wissenschaftliche Entdeckungen, technologischen Fortschritt und

industrielle Innovationen zu etablieren. Die ASC Student Supercomputer

Challenge, die nun bereits zum 14. Mal stattfindet, hat Zehntausende von

Studierenden aus sechs Kontinenten begeistert und sich als weltweit größter

Supercomputing-Wettbewerb für Studierende etabliert.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Melden Sie sich an unter:

https://www.asc-events.net/StudentChallenge/ASC27/Register.php

Kontakte

Medienkontakt: media@asc-events.org

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f483eddf-

0bd7-4665-8eef-062837d53f65

Â°