10.09.2026 14:37:38

GNW-News: Die Auszahlungen von Upcomers erreichten im August einen Rekordwert von 1,85 Mio. US-Dollar und überstiegen in zwei Monaten insgesamt 3,5 Mio. US-D...

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Upcomers

(https://upcomers.com/) zahlte im August 2026 1.854.357 US-Dollar an Händler und

stellte damit einen neuen Monatsrekord auf, nachdem im Juli 1.701.245 US-Dollar

gezahlt worden waren. Die Auszahlungen in den beiden Monaten beliefen sich

insgesamt auf 3.555.602 US-Dollar, womit sich die Gesamtauszahlungen seit dem

Start laut internen Unternehmensdaten auf 10 Millionen US-Dollar beliefen.

Die höchste Einzelauszahlung im August belief sich auf 21.375 US-Dollar. Laut

internen Unternehmensdaten betrug die mittlere Zeitspanne zwischen der

Auszahlungsanforderung und ihrer Genehmigung 3 Stunden und 10 Minuten.

Auf die Vereinigten Staaten entfielen 28 % des Auszahlungsvolumens im August,

gefolgt vom Vereinigten Königreich und Deutschland mit jeweils 10 %. Die höchste

Einzelauszahlung bei Upcomers seit dem Start beträgt weiterhin 79.833 US-Dollar.

Im August gab es zudem einen hohen Anteil an wiederkehrenden Kunden. 45 % der

Händler, die im Laufe des Monats ein Konto kauften, hatten zuvor bereits ein

Konto bei Upcomers erworben.

Durch die Veröffentlichung dieser Zahlen ersetzt Upcomers Auszahlungsversprechen

durch Auszahlungsdaten. Das Unternehmen plant, regelmäßig über

Auszahlungsvolumen, Bearbeitungszeiten und die geografische Reichweite zu

informieren. Die Zahlen für August basieren auf den im Laufe des Monats

abgewickelten Auszahlungen.

Anlässlich der Veröffentlichung der August-Zahlen bietet Upcomers mit dem Code

RECORD90 einen Rabatt von 90 % an.

Über Upcomers

Upcomers ist ein Unternehmen für die Bewertung von Eigenhandel, das mehr als

80.000 Händlern in über 170 Ländern simulierte Finanzierungsprogramme anbietet.

Die Programme simulieren reale Marktbedingungen und bieten Zugang zu simuliertem

Kapital, Lernmaterialien und Analysewerkzeugen. Teilnahmeberechtigte Personen

können leistungsabhängige Prämien erhalten.

Upcomers wird von Royal Flow - FZCO (VAE) und Upcomers Ltd. (Saint Lucia)

betrieben. Alle Upcomers-Programme laufen in einer simulierten Umgebung ab.

Upcomers ist kein Broker, nimmt keine Einzahlungen entgegen und bietet keinen

Live-Handel an. Die Teilnehmer setzen kein eigenes Kapital ein; gegen eine

Gebühr erhalten sie Zugang zu Bewertungs- und Bildungsdienstleistungen. Die

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige

Ergebnisse. Dies stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zur

Anlage dar.

Ansprechpartner für Medien

Upcomers

marketing@upcomers.com

https://upcomers.com (https://upcomers.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6642f2de-

4a18-4d06-9a04-2c63c9264e98

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