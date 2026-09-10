|
10.09.2026 14:37:38
GNW-News: Die Auszahlungen von Upcomers erreichten im August einen Rekordwert von 1,85 Mio. US-Dollar und überstiegen in zwei Monaten insgesamt 3,5 Mio. US-D...
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Upcomers
(https://upcomers.com/) zahlte im August 2026 1.854.357 US-Dollar an Händler und
stellte damit einen neuen Monatsrekord auf, nachdem im Juli 1.701.245 US-Dollar
gezahlt worden waren. Die Auszahlungen in den beiden Monaten beliefen sich
insgesamt auf 3.555.602 US-Dollar, womit sich die Gesamtauszahlungen seit dem
Start laut internen Unternehmensdaten auf 10 Millionen US-Dollar beliefen.
Die höchste Einzelauszahlung im August belief sich auf 21.375 US-Dollar. Laut
internen Unternehmensdaten betrug die mittlere Zeitspanne zwischen der
Auszahlungsanforderung und ihrer Genehmigung 3 Stunden und 10 Minuten.
Auf die Vereinigten Staaten entfielen 28 % des Auszahlungsvolumens im August,
gefolgt vom Vereinigten Königreich und Deutschland mit jeweils 10 %. Die höchste
Einzelauszahlung bei Upcomers seit dem Start beträgt weiterhin 79.833 US-Dollar.
Im August gab es zudem einen hohen Anteil an wiederkehrenden Kunden. 45 % der
Händler, die im Laufe des Monats ein Konto kauften, hatten zuvor bereits ein
Konto bei Upcomers erworben.
Durch die Veröffentlichung dieser Zahlen ersetzt Upcomers Auszahlungsversprechen
durch Auszahlungsdaten. Das Unternehmen plant, regelmäßig über
Auszahlungsvolumen, Bearbeitungszeiten und die geografische Reichweite zu
informieren. Die Zahlen für August basieren auf den im Laufe des Monats
abgewickelten Auszahlungen.
Anlässlich der Veröffentlichung der August-Zahlen bietet Upcomers mit dem Code
RECORD90 einen Rabatt von 90 % an.
Über Upcomers
Upcomers ist ein Unternehmen für die Bewertung von Eigenhandel, das mehr als
80.000 Händlern in über 170 Ländern simulierte Finanzierungsprogramme anbietet.
Die Programme simulieren reale Marktbedingungen und bieten Zugang zu simuliertem
Kapital, Lernmaterialien und Analysewerkzeugen. Teilnahmeberechtigte Personen
können leistungsabhängige Prämien erhalten.
Upcomers wird von Royal Flow - FZCO (VAE) und Upcomers Ltd. (Saint Lucia)
betrieben. Alle Upcomers-Programme laufen in einer simulierten Umgebung ab.
Upcomers ist kein Broker, nimmt keine Einzahlungen entgegen und bietet keinen
Live-Handel an. Die Teilnehmer setzen kein eigenes Kapital ein; gegen eine
Gebühr erhalten sie Zugang zu Bewertungs- und Bildungsdienstleistungen. Die
Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige
Ergebnisse. Dies stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zur
Anlage dar.
Ansprechpartner für Medien
Upcomers
marketing@upcomers.com
https://upcomers.com (https://upcomers.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6642f2de-
4a18-4d06-9a04-2c63c9264e98
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.