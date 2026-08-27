|
27.08.2026 23:01:38
GNW-News: Die besten Orte für Teambuilding-Reisen
^DUBLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit dem nahenden Ende der Sommerpause
setzen Unternehmen zunehmend auf persönliche Retreats statt virtueller Meetings,
um der Ermüdung durch die Remote-Arbeit entgegenzuwirken und die
Unternehmenskultur zu stärken.
Um herauszufinden, wo Teams echte Verbindungen aufbauen können, hat Holafly
(https://partners.holafly.com/) denGlobal Team-Building Index geschaffen - ein
Ranking, das Reiseziele anhand von Kriterien wie Infrastruktur für
Gruppenaktivitäten, Erreichbarkeit, Gesamterlebnis und Preis-Leistungs-
Verhältnis bewertet.
Dabei schneidet Lissabon, Portugal am besten ab. Die küstennahen Aktivitäten,
guten Flugverbindungen und wettbewerbsfähigen Preise der Stadt machen Lissabon
zum führenden Reiseziel der Welt.
Der Trend zu aktiven Firmenretreats
Da hybrides Arbeiten und Remote-Arbeit zur Dauererscheinung werden, verlagert
sich der Schwerpunkt bei Geschäftsreisen zunehmend auf erlebnisorientierte
Verbindungen. Unternehmen bevorzugen Orte, an denen Mitarbeiter bei gemeinsamen
Outdoor-Aktivitäten zusammenwachsen können - sei es bei einem gemeinsamen
Segeltörn oder einer Schnitzeljagd.
Die Iberische Halbinsel belegt den Spitzenplatz
Lissabon sicherte sich den ersten Platz: Der Flughafen liegt nah am
Stadtzentrum, während Fluss und Küste eine spektakuläre Kulisse für
Segelregatten und Surfwettbewerbe bieten. Auf dem zweiten Platz folgt Barcelona,
unter anderem aufgrund der großen Hotelkontingente und erstklassigen kulturellen
Erlebnisse der Stadt.
Ost- und Mitteleuropa sind budgetfreundliche Spitzenreiter
Mitteleuropa bietet überzeugende Alternativen, wenn es um ein optimales Preis-
Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei der Qualität geht. Prag und Budapest
schneiden im Ranking ebenfalls sehr gut ab, da die Preise für Verpflegung,
Unterkunft und Veranstaltungsorte bis zu 30 % günstiger sind als in Westeuropa.
Beide Städte bieten unvergessliche Gruppenaktivitäten wie etwa ein
mittelalterliches Ritterbankett oder eine Schnitzeljagd durch die Altstadt.
Top 10-Ziele weltweit für Teambuilding-Reisen 2026
1 - Lissabon, Portugal
2 - Barcelona, Spanien
3 - Prag, Tschechische Republik
4 - Mallorca, Spanien
5 - Budapest, Ungarn
6 - Antalya, Türkei
7 - Athen, Griechenland
8 - Mailand, Italien
9 - Chamonix, Frankreich
10 - Berlin, Deutschland
Wohin sollten Kalifornier für ihren nächsten Teambuilding-Retreat reisen?
Der Team-Building Index für Kalifornien bewertete Reiseziele innerhalb eines
Flugradius von vier Stunden. Cabo San Lucas (Mexiko) überzeugt durch
Direktflüge, Luxusresorts sowie erstklassige Aktivitäten und belegt den ersten
Platz. Danach folgt Denver (Colorado), das als Oase für Wellness-Retreats gilt.
Top 10-Teambuilding-Reiseziele für Kalifornier
1 - Cabo San Lucas, Mexiko
2 - Denver, USA
3 - Mexico City, Mexiko
4 - Portland, USA
5 - Vancouver, Kanada
6 - Scottsdale, USA
7 - Austin, USA
8 - Jackson Hole, USA
9 - Guanajuato, Mexiko
10 - Kauai, USA
Wohin sollten europäische Unternehmen für ihren nächsten Firmenausflug reisen?
Für britische Unternehmen verbindet Lissabon sonnige Küsten mit kurzen
Direktflügen. Für deutsche Teams ist Prag dank der guten Anbindung per Bahn und
Flugzeug eine kostengünstige Option. Spanische Unternehmen werden in Lissabon
fündig, da sie von der geografischen Nähe und dem attraktiven Preis-Leistungs-
Verhältnis vor Ort profitieren.
Top 5-Teambuilding-Reiseziele für britische Unternehmen
1 - Lissabon, Portugal
2 - Barcelona, Spanien
3 - Mallorca, Spanien
4 - Chamonix, Frankreich
5 - Prag, Tschechische Republik
Top 5-Teambuilding-Reiseziele für deutsche Unternehmen
1 - Prag, Tschechische Republik
2 - Lissabon, Portugal
3 - Barcelona, Spanien
4 - Mallorca, Spanien
5 - Budapest, Ungarn
Top 5-Teambuilding-Reiseziele für spanische Unternehmen
1 - Lissabon, Portugal
2 - Prag, Tschechische Republik
3 - Budapest, Ungarn
4 - Mailand, Italien
5 - Antalya, Türkei
Medienkontakt: press@holafly.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a87330a4-e6c3-4611-a953-
322300a417ba
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.