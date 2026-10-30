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30.10.2026 05:47:38
GNW-News: Die chinesische Stadt Pinghu baut Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland aus
^PINGHU, China, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stadt Pinghu in der
chinesischen Provinz Zhejiang nahe Shanghai hat im Oktober in München eine
Veranstaltung zur Zusammenführung von Unternehmen ausgerichtet. Dabei stellte
sie ihr Investitionsumfeld sowie die Entwicklungs- und Förderpolitik des
chinesisch-deutschen Industrieparks Pinghu vor.
Minghu Expo Hub steht kurz vor der Eröffnung.
Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen Pinghus, den wirtschaftlichen
Austausch mit Deutschland zu fördern und ausländischen Unternehmen, die am
chinesischen Markt interessiert sind, Geschäftsmöglichkeiten vor Ort
aufzuzeigen.
Pinghu liegt im Nordosten der Provinz Zhejiang und grenzt auf einer Länge von
58 Kilometern an Shanghai. Die Stadt erstreckt sich über eine Fläche von 557
Quadratkilometern. Dank seiner Lage im Jangtse-Delta hat Pinghu Zugang zu einer
der bedeutendsten Industrie- und Handelsregionen Chinas.
Das verarbeitende Gewerbe spielt eine wichtige Rolle für die Wirtschaft Pinghus.
Zu den wichtigsten Branchen der Stadt zählen die Automobilindustrie und ihre
Zulieferer, hochwertige neue Werkstoffe, CNC-Werkzeugmaschinen, die Luft- und
Raumfahrt sowie Software und Informationstechnologie. Darüber hinaus sind
Logistik, Gesundheitswirtschaft und Mode wichtige etablierte Wirtschaftszweige.
Der chinesisch-deutsche Industriepark Pinghu ist eine der Plattformen, über
welche die Stadt die industrielle Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen
ausbauen möchte. Bei der Veranstaltung in München stellte Pinghu im Rahmen
seiner internationalen Investitionswerbung das wirtschaftliche Umfeld und die
Förderpolitik des Industrieparks vor.
Darüber hinaus arbeitet Pinghu daran, seine Verbindungen zu Shanghai weiter
auszubauen, insbesondere in den Bereichen Verkehr, industrielle Entwicklung und
technische Ressourcen.
Mit Veranstaltungen wie dem Event in München möchte Pinghu seine
Fertigungskompetenzen weiteren internationalen Unternehmen vorstellen und
Möglichkeiten für künftige Investitionen und die industrielle Zusammenarbeit
schaffen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ff7d06fd-
8ef8-4810-98a2-b3a3ca7c5b22
Kontaktperson:
Tony Liu / lb_101de@lemengroup.comÂ°
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