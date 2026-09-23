GNW-News: Die DALI Alliance kündigt den ersten globalen DALI 27-Gipfel und die dazugehörige Messe an

^PISCATAWAY, New Jersey, und UTRECHT, Niederlande, Sept. 23, 2026 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Die DALI Alliance veranstaltet am 23. und 24. Februar 2027 in der

Royal Dutch Jaarbeurs in Utrecht, Niederlande, erstmals den Global DALI Summit +

Expo?DALI 27". DALI 27 bringt Experten aus den Bereichen Beleuchtung,

intelligente Gebäude und intelligente Städte zusammen, um gemeinsam die Zukunft

der digitalen Beleuchtungssteuerung zu gestalten. Die Veranstaltung schafft ein

neues internationales Forum für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und Innovation

und bringt das globale DALI-Ökosystem zusammen. Den Abschluss von DALI 27 bildet

ein Galadinner, bei dem die?DALI Lighting Awards 2027" verliehen werden. Mit

den Auszeichnungen werden herausragende Projekte und Leistungen im Bereich der

DALI-basierten Beleuchtungssteuerung gewürdigt.

DALI 27 verbindet die Generalversammlung der DALI Alliance mit einer Konferenz

und einer Fachmesse für Lichtplaner, Hersteller, Systemintegratoren und

Technologieanbieter. Das Programm umfasst Keynote-Vorträge, Podiumsdiskussionen,

Fachvorträge und Fallstudien sowie eine Fachmesse, auf der die neuesten DALI-

Technologien und -Lösungen präsentiert werden. Die Networking-Veranstaltungen im

Rahmen von DALI 27 bieten Fachleuten die Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen,

Erfahrungen auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln.

?DALI 27 bringt Experten aus den gesamten Wertschöpfungsketten der Bereiche

Beleuchtung, intelligente Gebäude und intelligente Städte zusammen, um die

interoperable digitale Beleuchtungssteuerung voranzutreiben", so Paul Drosihn,

General Manager der DALI Alliance.?Zum ersten Mal schafft die DALI 27 ein

internationales Forum für das globale DALI-Ökosystem, in dem Wissen

ausgetauscht, Partnerschaften gestärkt und Innovationen vorangetrieben werden."

DALI 27 wird am Dienstagmorgen, dem 23. Februar 2027, am zentral gelegenen

Veranstaltungsort in Utrecht eröffnet. Während der zweitägigen Veranstaltung

präsentieren Sponsoren und Partnerunternehmen auf der Expo ihre neuesten

Technologien und Lösungen. Das vollständige Konferenzprogramm wird im Herbst

2026 bekannt gegeben. Informationen zur Anmeldung, zu den Ticketoptionen und zu

den Teilnahmegebühren folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Unternehmen und

Branchenexperten, die auf der DALI 27 einen Vortrag halten, ausstellen oder als

Sponsor auftreten möchten, werden gebeten, sich an die DALI Alliance zu wenden.

Die Weichen für die DALI Lighting Awards sind gestellt

Die DALI Lighting Awards 2027 werden am Mittwochabend im Rahmen eines

Galadinners verliehen. Mit den Auszeichnungen würdigt die DALI Alliance

herausragende Projekte, Innovationen und Leistungen rund um den Einsatz von

DALI-basierter Lichtsteuerung in der professionellen Beleuchtung.

DALI 27 auf einen Blick

Veranstaltung: DALI 27 Global Summit + Expo

Termin: 23.-24. Februar 2027

Veranstaltungsort: Supernova im Royal Dutch Jaarbeurs

Adresse: Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht, Niederlande

Veranstalter: DALI Alliance

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