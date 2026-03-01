GNW-News: Die dreijährige Promotions- und Informationskampagne "Choose the European Friendship" ("Entscheidung zur Europäischen Freundschaft") zur Piadina Ro...

|
^RIMINI, Italien, March 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das europäische
Projekt?Choose the European Friendship: Piadina Romagnola PGI. A welcoming dish
to promote the European excellences" endet am 28. Februar. Die von der
Europäischen Union kofinanzierte Kommunikationsinitiative hat das Konsortium zur
Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. drei Jahre lang dabei
unterstützt, dieses Gütesiegel in Italien und Deutschland bekannt zu machen -
gemeinsam mit den italienischen Unternehmen L'angolo della piada food srl,
Morato Pane spa, Alimenta Produzioni s.r.l., Gastone srl, Loriana, Negroni
Umberto Artigiana Alimentare, Orva spa, Piadina da Giorgia-Terzaera, Piadina del
mare, Riccione Piadina srl und La Piadina di Cristina.
Im Jahr 2025 erreichte die Piadina Romagnola g.g.A. ein Produktionsvolumen von
25.975.594 kg, wovon 98 % auf das Konsortium entfielen. Während der Anteil des
Konsortiums in den letzten sieben Jahren stabil blieb, verzeichnete die
Gesamtproduktion ein Wachstum von 45 %. Im Kontext des Gesamtmarktes ist diese
Zahl besonders aussagekräftig: 42 % der gesamten Produktion entfallen
mittlerweile auf die Piadina Romagnola g.g.A. Ein bemerkenswerter Erfolg -
insbesondere für eine Zertifizierung, die erst vor zehn Jahren erlangt wurde.
Vor diesem Hintergrund wurde das europäische Projekt Choose the European
Friendship ins Leben gerufen - mit dem Ziel, die Bekanntheit der geografischen
Angaben der Europäischen Union sowie der Piadina Romagnola g.g.A. weiter zu
steigern.
In den drei Kampagnenjahren wurde ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt, das
zu bedeutenden Ergebnissen geführt hat. Im digitalen Bereich erreichten
96 Social-Media-Werbekampagnen mehr als 93 Millionen Kontakte. Ergänzt wurde
dies durch Influencer-Marketing-Aktivitäten mit 31 Content-Erstellern, die
insgesamt nahezu 9 Millionen Impressionen generierten. In Italien generierte die
TV-Kampagne auf Mediaset über drei Jahre hinweg eine beachtliche Reichweite mit
291 Millionen Kontakten und einem durchschnittlichen GRP von 397. In Deutschland
erzielten Anzeigen in Fachmedien wie der Lebensmittel Zeitung und ESM über 14
Millionen Kontakte. Die kontinuierliche Pressearbeit über den gesamten Zeitraum
hinweg sicherte eine umfassende Präsenz in führenden Medien und erreichte in
beiden Ländern insgesamt 435 Millionen Nutzer.
Neben Kommunikation und Werbung spielten Veranstaltungen eine zentrale Rolle:
Die Sustainability Tour in Italien sowie die Teilnahme an der Anuga in
Deutschland stärkten den direkten Austausch mit dem Publikum. Insgesamt
erreichte die Kampagne 20.000 Konsumenten im Rahmen der Sustainability Tour
sowie 2.500 Branchenvertreter auf der Anuga. Auch im Einzelhandel zeigte die
Kampagne starke Präsenz und erreichte mehr als 8 Millionen Konsumenten. Zudem
wurde vor kurzem eine intensive In-Store-Promotionsinitiative in Deutschland
erfolgreich abgeschlossen. Diese Maßnahme umfasste 40 Fachgeschäfte in 23
Städten mit insgesamt 1.840 Promotionstagen und bot Tausenden Verbrauchern die
Gelegenheit, die Piadina Romagnola g.g.A. kennenzulernen und zu genießen.
Dieser Meilenstein ist das Ergebnis des gemeinsamen Engagements der Unternehmen
und des Konsortiums in ihrem kontinuierlichen Bemühen, über die Qualität und die
zertifizierte Herkunft des Produkts zu informieren und diese zu fördern.
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi +39 3400010762 - giorgia.rizzi@secnewgate.it
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/39e3d967-129e-4939-8792-
e508e2621820/de
