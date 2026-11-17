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17.11.2026 15:26:38
GNW-News: Die EAACI verbindet in Utrecht die Allergieforschung mit Maßnahmen der Öffentlichkeit im Bereich der Anaphylaxie
^ZÜRICH, Schweiz, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für
Allergologie und klinische Immunologie (EAACI) wird im November dieses Jahres
die Allergieforschung in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und dabei eine
internationale wissenschaftliche Tagung, eine kulinarische Session sowie eine
Community-Initiative zur Sensibilisierung für Anaphylaxie miteinander verbinden.
Vom 19. bis 21. November findet in Utrecht, Niederlande, die FAAM-EUROBAT-ISMA
2026 statt, bei der Kliniker, Forscher, Angehörige verwandter Gesundheitsberufe
und Patientenorganisationen zusammenkommen, um die Versorgung bei
Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie voranzubringen. Zu der Veranstaltung,
bei der erstmals die FAAM-EUROBAT und die ISMA gemeinsam stattfinden und
Fachwissen aus den Bereichen Nahrungsmittelallergie, diagnostische Tests und
molekulare Allergologie zusammengeführt wird, werden über 800 Teilnehmer
erwartet.
Ein Programm-Highlight wird die Sonder-Session?Wenn Allergie auf Haute Cuisine
trifft" sein, die am Samstag, dem 21. November, um 10:00 Uhr stattfindet und bei
der Küchenchef Ollie Schuiling zu Gast sein wird. Die Session wird dem Treffen
eine kulinarische Perspektive verleihen und sich mit dem Thema Kochen im
Zusammenhang mit Lebensmittelallergien befassen, wobei wissenschaftliche
Diskussionen mit den praktischen Aspekten der Zubereitung und des Genusses von
Speisen verknüpft werden.
Das umfassendere wissenschaftliche Programm befasst sich mit der Prävention von
Nahrungsmittelallergien, Immunmechanismen und Fortschritten in der Diagnostik,
einschließlich Tests zur Aktivierung von Basophilen und Mastzellen. Zu den
Themen gehören außerdem die molekulare Allergologie, die Ernährungsberatung,
neue Behandlungsmethoden, neuartige Lebensmittelallergene sowie die Auswirkungen
des Klimawandels und der Umweltverschmutzung. Diese Diskussionen zielen darauf
ab, Forschungsergebnisse in eine bessere Diagnostik, Behandlung und tägliche
Patientenversorgung umzusetzen.
Parallel zu dieser Tagung wird die EAACI am 21. November zum dritten Mal den
?Anaphylaxis Awareness Day" begehen. Unter dem Motto?Erkennen Sie die
Anzeichen, ergreifen Sie Maßnahmen" konzentriert sich die diesjährige Kampagne
auf praktische Vorsorgemaßnahmen vor, während und nach einem anaphylaktischen
Notfall.
Um diese Botschaft über den Konferenzort hinaus zu verbreiten, werden die EAACI-
Junior-Mitglieder am 21. November am Hauptbahnhof Utrecht Centraal vor Ort sein,
um mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen und das Bewusstsein für
Anaphylaxie zu schärfen. Die Initiative soll verdeutlichen, wie wichtig es ist,
die Anzeichen zu erkennen und im Notfall umgehend zu reagieren.
Für Patienten, Angehörige, medizinisches Fachpersonal und Einrichtungen stehen
Informationsvideos, praktische Checklisten und spezielle Kampagnenmaterialien
zur Verfügung. Die EAACI ermutigt Einzelpersonen und Organisationen, diese
Materialien weiterzugeben und dazu beizutragen, besser vorbereitete Communities
aufzubauen.
Durch die Verknüpfung von wissenschaftlichem Fortschritt, kulinarischer Praxis
und gesellschaftlichem Engagement möchte die EAACI das Verständnis für
Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie verbessern und zeitnahe, wirksame
Maßnahmen fördern.
Informationen und Materialien zur Kampagne:
https://eaaci.org/eaaci-anaphylaxis-awareness-day-2026/
Medienkontakt:
communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org)
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