^ZÜRICH, Schweiz, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für

Allergologie und klinische Immunologie (EAACI) wird im November dieses Jahres

die Allergieforschung in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und dabei eine

internationale wissenschaftliche Tagung, eine kulinarische Session sowie eine

Community-Initiative zur Sensibilisierung für Anaphylaxie miteinander verbinden.

Vom 19. bis 21. November findet in Utrecht, Niederlande, die FAAM-EUROBAT-ISMA

2026 statt, bei der Kliniker, Forscher, Angehörige verwandter Gesundheitsberufe

und Patientenorganisationen zusammenkommen, um die Versorgung bei

Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie voranzubringen. Zu der Veranstaltung,

bei der erstmals die FAAM-EUROBAT und die ISMA gemeinsam stattfinden und

Fachwissen aus den Bereichen Nahrungsmittelallergie, diagnostische Tests und

molekulare Allergologie zusammengeführt wird, werden über 800 Teilnehmer

erwartet.

Ein Programm-Highlight wird die Sonder-Session?Wenn Allergie auf Haute Cuisine

trifft" sein, die am Samstag, dem 21. November, um 10:00 Uhr stattfindet und bei

der Küchenchef Ollie Schuiling zu Gast sein wird. Die Session wird dem Treffen

eine kulinarische Perspektive verleihen und sich mit dem Thema Kochen im

Zusammenhang mit Lebensmittelallergien befassen, wobei wissenschaftliche

Diskussionen mit den praktischen Aspekten der Zubereitung und des Genusses von

Speisen verknüpft werden.

Das umfassendere wissenschaftliche Programm befasst sich mit der Prävention von

Nahrungsmittelallergien, Immunmechanismen und Fortschritten in der Diagnostik,

einschließlich Tests zur Aktivierung von Basophilen und Mastzellen. Zu den

Themen gehören außerdem die molekulare Allergologie, die Ernährungsberatung,

neue Behandlungsmethoden, neuartige Lebensmittelallergene sowie die Auswirkungen

des Klimawandels und der Umweltverschmutzung . Diese Diskussionen zielen darauf

ab, Forschungsergebnisse in eine bessere Diagnostik, Behandlung und tägliche

Patientenversorgung umzusetzen.

Parallel zu dieser Tagung wird die EAACI am 21. November zum dritten Mal den

?Anaphylaxis Awareness Day" begehen. Unter dem Motto?Erkennen Sie die

Anzeichen, ergreifen Sie Maßnahmen" konzentriert sich die diesjährige Kampagne

auf praktische Vorsorgemaßnahmen vor, während und nach einem anaphylaktischen

Notfall.

Um diese Botschaft über den Konferenzort hinaus zu verbreiten, werden die EAACI-

Junior-Mitglieder am 21. November am Hauptbahnhof Utrecht Centraal vor Ort sein,

um mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen und das Bewusstsein für

Anaphylaxie zu schärfen. Die Initiative soll verdeutlichen, wie wichtig es ist,

die Anzeichen zu erkennen und im Notfall umgehend zu reagieren.

Für Patienten, Angehörige, medizinisches Fachpersonal und Einrichtungen stehen

Informationsvideos, praktische Checklisten und spezielle Kampagnenmaterialien

zur Verfügung. Die EAACI ermutigt Einzelpersonen und Organisationen, diese

Materialien weiterzugeben und dazu beizutragen, besser vorbereitete Communities

aufzubauen.

Durch die Verknüpfung von wissenschaftlichem Fortschritt, kulinarischer Praxis

und gesellschaftlichem Engagement möchte die EAACI das Verständnis für

Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie verbessern und zeitnahe, wirksame

Maßnahmen fördern.

Informationen und Materialien zur Kampagne:

https://eaaci.org/eaaci-anaphylaxis-awareness-day-2026/

Medienkontakt:

communications@eaaci.org (mailto:communications@eaaci.org)

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