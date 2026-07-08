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08.07.2026 12:42:38
GNW-News: Die EBC App ist jetzt verfügbar: Professionelles mobiles Kontomanagement für alle Trader
^LONDON, July 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (?EBC") hat
offiziell die EBC App eingeführt, eine spezielle mobile Anwendung für das
Kontomanagement, die von der EBC Financial Group (SVG) LLC bereitgestellt wird.
Sie wurde entwickelt, um Tradern die Verwaltung von Konten, Geldern,
Handelsaktivitäten und Support über eine einzige sichere, optimierte
Benutzeroberfläche zu vereinfachen.
Die EBC App wurde speziell für die Anforderungen des modernen mobilen Handels
entwickelt und vereint die wichtigsten Funktionen des Kontomanagements, die
Trader bislang häufig über verschiedene Plattformen hinweg nutzten. Ob
Kontowechsel, Guthabenverwaltung, Copy Trading oder mehrsprachiger
Kundensupport: Die App bietet sämtliche zentralen Funktionen in einer einzigen
Anwendung und schafft so ein vernetztes, effizientes und komfortables
Handelserlebnis in jeder Phase der Trading-Aktivität.
Mit der Einführung der EBC App setzt EBC seine Investitionen in
traderorientierte Technologien konsequent fort und unterstreicht den Anspruch,
weltweit transparente, verlässliche und konsequent auf die Bedürfnisse seiner
Kunden ausgerichtete Dienstleistungen bereitzustellen.
Eine zentrale mobile Lösung für modernes Trading
Angesichts immer schnellerer, globalerer und stärker vom Echtzeitzugriff
abhängiger Trading-Aktivitäten benötigen Trader Tools, die eine übersichtliche
und kontrollierte Kontoverwaltung ermöglichen.
Die EBC App trägt diesem Bedarf Rechnung, indem sie alle wesentlichen Funktionen
des Kontomanagements auf einer einzigen mobilen Plattform zusammenführt. Anstatt
zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln, um Kontoaktivitäten zu prüfen,
Kapital zu verwalten, Handelssignale zu verfolgen oder den Support zu
kontaktieren, können Nutzer nun alle Funktionen zentral über eine App steuern.
Die Anwendung richtet sich an bestehende EBC-Kunden ebenso wie an Trader, die
eine effizientere Plattform suchen, oder an Neueinsteiger, die einen
unkomplizierten Zugang zum professionellen Kontomanagement wünschen.
?Die EBC App wurde speziell auf die Anforderungen moderner Trader zugeschnitten
- für eine schnelle, sichere und flexible Kontoverwaltung, jederzeit und
überall. Indem wir Kontozugriff, Kapitalverwaltung, Copy Trading und Support in
einer einzigen Anwendung zusammenführen, ermöglichen wir es unseren Kunden, ihre
Trading-Aktivitäten jederzeit und überall souverän im Blick zu behalten", sagt
Andria Phiniefs, Marketing Director, EBC Financial Group.
Die wichtigsten Funktionen des Kontomanagements - speziell für mobile Endgeräte
entwickelt
Die EBC App konzentriert sich auf die Funktionen, die Trader im Alltag am
häufigsten nutzen. Dadurch bleibt das Kontomanagement schnell, intuitiv und
übersichtlich.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
* Verwaltung mehrerer Konten: Nutzer können mühelos zwischen verschiedenen
Konten wechseln. Guthaben, Positionen und Trading-Aktivitäten werden dabei
in Echtzeit synchronisiert und ermöglichen jederzeit einen transparenten
Überblick über den Gesamtkontostatus.
* Ein- und Auszahlungen: Die App unterstützt schnelle und sichere
Geldtransfers, sodass Ein- und Auszahlungen direkt über das mobile Endgerät
vorgenommen werden können.
* Copy-Trading-Community: Trader erhalten Zugang zu Handelssignalen und können
Strategien erfahrener Marktteilnehmer übernehmen. Neue Trader profitieren so
von praxisnahen Einblicken in bewährte Handelsansätze, während erfahrene
Trader zusätzliche Möglichkeiten erhalten, geeignete Strategien zu
entdecken.
* Mehrsprachiger 24/7-Kundensupport: Über die App steht Kunden rund um die Uhr
Unterstützung in mehreren Sprachen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot
durch Marktbenachrichtigungen und aktuelle Informationen zu Aktionen, damit
Nutzer jederzeit auf dem Laufenden bleiben.
Entwickelt für jede Phase der Trading-Erfahrung
Für bestehende EBC-Kunden ergänzt die EBC App die Desktop-Anwendung sinnvoll,
indem sie den mobilen Zugriff auf Konto- und Guthabenverwaltung ermöglicht, ohne
bestehende Arbeitsabläufe zu verändern.
Trader, die nach einer Alternative zu ihrer bisherigen Plattform suchen,
profitieren von einer übersichtlichen, zentralen Lösung für das mobile
Kontomanagement - unterstützt durch die leistungsstarke Ausführungsinfrastruktur
von EBC. Mit ihrer Smart Order Routing Engine ermöglicht EBC Preisverbesserungen
bei der Ausführung von Kundenorders. Mehr als 87,6 % aller Aufträge werden zu
einem günstigeren Preis ausgeführt als ursprünglich angefordert. Darüber hinaus
verarbeitet die Plattform mehr als 1.000 Orders pro Sekunde, erzielt
durchschnittliche Ausführungsgeschwindigkeiten von unter 20 ms, bietet eine
Datenübertragungsstabilität von bis zu 98,75 %, Raw-ECN-Spreads ab 0,0 Pips,
Liquidität durch mehr als 25 führende Investmentbanken und Hedgefonds sowie
einen VIP-Service, der rund um die Uhr verfügbar ist.
Auch für Einsteiger erleichtert die App den Zugang zum professionellen Trading.
Die Kombination aus intuitiver Bedienung, praxisnahen Tools, persönlichem
Support, Copy-Trading-Funktionen und dem Zugang zum umfassenden Trading-
Ökosystem von EBC senkt die Einstiegshürden und unterstützt den erfolgreichen
Start.
Stärkung des?Trader-First"-Digitalökosystems von EBC
Die EBC Financial Group ist ein weltweit regulierter Multi-Asset-Broker, der
Trader auf internationalen Finanzmärkten unterstützt. Mit der Einführung der EBC
App baut die Unternehmensgruppe ihr digitales Ökosystem weiter aus und erweitert
ihre professionellen Lösungen für das Kontomanagement um eine leistungsstarke
mobile Anwendung.
Die App ergänzt das umfassende Angebot von EBC an Trading-Lösungen und Services,
darunter den Zugang zu verschiedenen Anlageklassen, leistungsfähige
Handelsplattformen, Analyse-Tools, persönlichen Kundensupport sowie umfangreiche
Bildungsangebote für Trader. Darüber hinaus wurde EBC von World Finance bereits
drei Jahre in Folge ausgezeichnet - unter anderem in den Kategorien Most Trusted
Broker, Best Trading Platform, Best CFD Broker, Best FX Trading Platform und
Best Trade Execution.
Mit der Einführung der EBC App baut EBC die Zugänglichkeit seiner Trading-
Infrastruktur weiter aus und unterstützt Kunden dabei, ihre Konten mit noch mehr
Flexibilität, Kontrolle und Vertrauen zu verwalten.
Die EBC App ist verfügbar unter: https://www.ebc.com/mobile
Haftungsausschluss
Dieses Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine
Empfehlung oder Beratung seitens der EBC Financial Group und aller ihrer
Unternehmen (?EBC") dar. Der Handel mit Devisen und Differenzkontrakten (CFDs)
auf Margin birgt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger
geeignet. Die Verluste können Ihre eingezahlten Mittel übersteigen. Bevor Sie
mit dem Handel beginnen, sollten Sie Ihre Handelsziele, Ihre Erfahrung und Ihre
Risikobereitschaft sorgfältig abwägen und gegebenenfalls einen unabhängigen
Finanzberater konsultieren.
Über die EBC Financial Group
Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale
Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Finanzbrokerage und
Vermögensverwaltung bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in
wichtigen Finanzzentren wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln,
Mauritius und anderen Ländern tätig sind, ermöglicht EBC privaten,
professionellen und institutionellen Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und
Trading-Möglichkeiten, darunter Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.
Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit
globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC
gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als
Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit
seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz
wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig
aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-
Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.
Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten
zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der
britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)
Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC
Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von
der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC
Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)
zugelassen und reguliert.
Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren
Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen
erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im
Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir
pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit
des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem
Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.
EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert
weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -
insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die
Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die
sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung
und Nachhaltigkeit einsetzen.
https://www.ebc.com/
Medienkontakt:
Aldric Tinker Toyad
Global PR Lead
aldric.tinker@ebc.com (mailto:aldric.tinker@ebc.com)
Faiz Alavi Sulaiman
Senior PR Executive
faiz.sulaiman@ebc.com (mailto:faiz.sulaiman@ebc.com)
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