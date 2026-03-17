GNW-News: Die Fünf-Schritte-Methode, die Unternehmen bei der Auswahl nachhaltiger Arbeitskleidung unterstützt

^In einem Markt, der mit Labels, Zertifizierungen und Klimabehauptungen

überflutet ist, ist die Auswahl nachhaltiger Arbeitskleidung für Unternehmen

keine leichte Aufgabe. Um dies zu vereinfachen, führt Fristads nun eine

fünfstufige Methode ein, die Unternehmen dabei hilft, sichere, transparente und

datengestützte Entscheidungen zu treffen - und gleichzeitig ihre Umweltbelastung

zu reduzieren.

?Die Auswahl nachhaltiger Arbeitskleidung ist viel schwieriger, als sie sein

sollte", sagt Torbjörn Eriksson, Vertriebsleiter bei Fristads.?Es gibt eine

Vielzahl von Begriffen und Zertifizierungen, die es zu beachten gilt, und allzu

oft basieren Entscheidungen eher auf Bauchgefühl als auf fundierten Daten.

Unsere fünfstufige Methode ist ein praktisches Instrument, das es Unternehmen

erleichtert, ihre Nachhaltigkeitsziele in fundierte Entscheidungen umzusetzen."

Fünf Schritte zu mehr Nachhaltigkeit beim Einkauf

Die Textilindustrie ist schätzungsweise für 6 bis 8 Prozent der weltweiten

Kohlenstoffemissionen verantwortlich, und für viele Unternehmen ist

Arbeitskleidung ein wiederkehrender, aber oft unterschätzter Faktor für Scope-3-

Emissionen, bei denen die richtigen Entscheidungen einen echten Unterschied

machen können. Gleichzeitig fehlt es Unternehmen oft an einem klaren Rahmen, um

Alternativen zu vergleichen, die Lebensdauer der Kleidungsstücke gegen die

Umweltbelastung abzuwägen und technische Produktinformationen in eine solide

Entscheidungsgrundlage umzusetzen.

Die Fünf-Stufen-Methode von Fristads geht diese Herausforderungen an, indem sie

sich auf fünf Schlüsselbereiche konzentriert:

1. Messung der Auswirkungen mit EPDs

Was man nicht misst, kann man auch nicht managen. Eine Umweltproduktdeklaration

(EPD) ermöglicht es, Kleidungsstücke anhand von Fakten statt Annahmen zu

vergleichen. EPDs liefern von unabhängiger Stelle verifizierte Daten,

beispielsweise zu den CO2-Emissionen und zum Wasserverbrauch während des

gesamten Lebenszyklus jedes Kleidungsstücks.

2. Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängern

Das nachhaltigste Kleidungsstück ist oft das, das man etwas länger tragen kann.

Maximieren Sie den Wert bereits im Umlauf befindlicher Kleidungsstücke durch

nachhaltige Dienstleistungen wie Reparatur, Wiederverwendung und Recycling,

unterstützt durch klare Nachverfolgung und Berichterstattung.

3. Entscheiden Sie sich für PFAS-freie Lösungen

Beseitigen Sie schädliche?ewige Chemikalien" aus Ihrer Arbeitskleidung. Diese

Methode hilft Einkäufern, die richtigen Fragen zu PFAS, Dokumentation und

Ersatzlösungen zu stellen - ohne Kompromisse bei Schutz oder Leistung

einzugehen.

4. Wählen Sie Kleidung, die waschbeständig ist.

Die Anzahl der zugelassenen industriellen Waschgänge ist ein konkreter Maßstab

für die Haltbarkeit eines Kleidungsstücks, seine Umweltbelastung pro Verwendung

und seine Gesamtkosten im Laufe der Zeit. Durch die Berücksichtigung der

industriellen Waschleistung bei der Beschaffung können Unternehmen fundiertere

Entscheidungen treffen.

5. Nach Zertifikaten fragen

Stellen Sie sicher, dass das gesamte Kleidungsstück auf Schadstoffe geprüft und

nach OEKO-TEX® zertifiziert ist. Achten Sie auch auf die Zertifizierung "Made in

Green by OEKO-TEX®", die garantiert, dass das Kleidungsstück unter ethischen und

nachhaltigen Bedingungen hergestellt wurde, mit vollständiger Transparenz

entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Ein praktisches Instrument für Entscheidungsträger

Fristads ist ein führender Hersteller von Arbeitskleidung in Europa und wendet

die Fünfs-Schritte-Methode bereits bei mehreren großen Industriekunden an. Nun

stellt das Unternehmen die Methode weiteren Organisationen zur Verfügung, mit

dem Ziel, den Standard für die Beschaffung, Verwendung und Nachverfolgung

nachhaltiger Arbeitskleidung anzuheben.

?Nachhaltigkeit ist für fast alle unsere Kunden ein fester Bestandteil ihrer

Agenda", sagt Torbjörn Eriksson.?Unsere Fünf-Stufen-Methode liefert ihnen die

Daten, die Struktur und die Klarheit, die sie benötigen, um ihre Arbeit mit

nachhaltiger Arbeitskleidung sowohl in Schweden als auch im übrigen Europa auf

die nächste Stufe zu heben."

Fristads Workwear

Fristads hat seit 1925 die Entwicklung langlebiger und funktioneller

Arbeitskleidung herausgefordert und vorangetrieben. Dabei standen immer die

Ansprüche professioneller Arbeiter im Focus, angetrieben durch Innovation und

Nachhaltigkeit. Unser Bekleidungssortiment umfasst sowohl klassische als auch

moderne Kleidungsstücke für eine Vielzahl von Branchen. Unsere Produkte erfüllen

die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Komfort. Fristads

ist Teil der Hultafors Group, die im Besitz von Investment Latour AB ist und ein

breites Portfolio an Produkten und Marken für professionelle Arbeiter bietet.

Weitere Informationen zu Fristads finden Sie unter www.fristads.com.

Â°