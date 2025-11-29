GNW-News: Die Global Data Ecosystem Conference präsentiert wegweisende digitale Technologien in Shanghai

^SHANGHAI, Nov. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Global Data Ecosystem

Conference, die am 25. November 2025 in Shanghai begann, stellte die neuesten

Innovationen im Datenmanagement und in digitalen Technologien vor, die

datenbasierte Konzepte in praxisnahe Geschäftslösungen überführen.

Auf dem Hauptforum der Konferenz berichteten Vertreterinnen und Vertreter aus

Shanghai und Singapur über Fortschritte hinsichtlich der gegenseitigen

Anerkennung digitaler Identitätsnachweise und elektronischer Dokumente. Parallel

wurde in Shanghai ein Online-Registrierungsdienst für ausländische Unternehmen

eingeführt, der sich speziell an Investoren aus Singapur richtet und auf dem

Prinzip der gegenseitigen rechtlichen Anerkennung beruht.

Die Veranstalter der Konferenz, die Shanghai Data Group und das National Data

Development Research Institute, veröffentlichten außerdem ein Whitepaper zum

Aufbau und Betrieb vertrauenswürdiger Dateninfrastrukturen.

Im Fokus der Veranstaltung standen Plattformlösungen zur Unterstützung der

digitalen Transformation von Unternehmen sowie das sogenannte?2+365"-Service-

Modell, das Begleitung über den gesamten Service-Lebenszyklus verspricht. Die

Plattformen sollen Angebot und Nachfrage passgenau zusammenführen. Sie bieten

einen zentralen Zugang zu hochwertigen Datenprodukten, vernetzen Dienstleister

mit Nachfragern am Markt und unterstützen die Integration technologischer

Innovationen in reale Industrieszenarien.

Besondere Aufmerksamkeit galt den Gewinnern des nationalen Wettbewerbs für

Datenanwendungsinnovationen?Data Elements X", der Vorstellung der National Data

Group Alliance sowie einer Ausstellung zu den Erfolgen der Datenwirtschaft

Shanghais. Diese Initiativen tragen dazu bei, Dateninnovationen in konkrete

Geschäftsanwendungen zu überführen.

Die Global Data Ecosystem Conference findet seit 2021 jährlich in Shanghai statt

und bringt führende digitale Fachkräfte, Unternehmen sowie

Forschungseinrichtungen aus aller Welt zusammen.

Die Veranstaltung bietet eine Plattform für Austausch und kooperative Innovation

im digitalen Ökosystem und fördert die Entwicklung der globalen Datenwirtschaft.

Quelle: Shanghai Data Group

Kontaktperson: Frau Zou, Tel.: 86-10-63074558Â°