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03.06.2026 17:42:38
GNW-News: Die HOFA Gallery präsentiert "Specimens of Time: The Glitched Sublime" von Maja Petric - Eröffnung während des SXSW London 2026
^LONDON, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die HOFA Gallery freut
sich,?Specimens of Time: The Glitched Sublime" zu präsentieren, eine neue
Ausstellung von Maja Petri?, die im Rahmen der SXSW London 2026 eröffnet wird.
In einer Zeit, die zunehmend von Geschwindigkeit, Automatisierung und
unablässiger digitaler Produktion geprägt ist, schlägt die Ausstellung eine
andere Rolle für die Technologie vor: die eines Mediums für Bedeutung,
Wahrnehmung und eine gefühlte Verbundenheit mit der Natur.
Petri?s künstlerisches Schaffen, das sich über mehr als zwei Jahrzehnte
entwickelt hat, verbindet maßgeschneiderte KI, Robotik, Licht und Umweltdaten in
Echtzeit, um Werke zu schaffen, in denen ökologische Veränderungen unmittelbar
die Form bestimmen.?The Glitched Sublime" wurde in Zusammenarbeit mit dem KI-
Forscher und Robotiker Mihai Jalobeanu entwickelt, wobei aktuelle Klimadaten aus
der Arktis als Ausgangsmaterial dienten.
Das Werk geht von einer einzigen Prämisse aus: Ein Kunstwerk ist keine
Darstellung des Umweltwandels, sondern eine physische Aufzeichnung desselben. In
der Arktis schreitet die Erwärmung doppelt so schnell voran wie im globalen
Durchschnitt, was die saisonalen Bedingungen destabilisiert, von denen das Leben
in der Region abhängt. Unter diesen Bedingungen sprießen arktische Mohnblumen
und blühen nur kurz, bevor die Temperaturen die für ihr Überleben kritische
Grenze überschreiten. Die Ausstellung verfolgt diese Entwicklung anhand von
Leuchtkasten-Skulpturen und Pigmentarbeiten, die von maßgeschneiderten Robotern
und KI-Systemen erzeugt werden, welche in Echtzeit auf aktuelle Klimadaten
reagieren.
Auf der SXSW London 2026
Das im Rahmen der SXSW London 2026 präsentierte Projekt Specimens of Time: The
Glitched Sublime steht im Dialog mit den Schwerpunktthemen des Festivals:
künstliche Intelligenz, Automatisierung und die Zukunft der menschlichen
Erfahrung. Im Gegensatz zu weiten Teilen der heutigen Kultur der generativen KI
schlägt die Ausstellung einen anderen Weg für die Technologie vor, der sich auf
ökologisches Gedächtnis, verkörperte Erfahrung und die Wiederannäherung an die
lebendige Welt konzentriert.
Parallel zur Ausstellung wird Petri? am Mittwoch, dem 3. Juni, von 11:40 bis
12:10 Uhr in den Protein Studios (Bühne 2) auf der SXSW London den Vortrag Art,
Tech & Nature: The Glitched Sublime halten. Außerdem wird sie am Donnerstag, dem
4. Juni, von 16:10 bis 16:50 Uhr in der Truman Brewery (Truman Stage 1) an der
Podiumsdiskussion Worldbuilding for the Senses: When Art Meets Experience Meets
Brand teilnehmen.
Kontakt:
Alessandro Gallini
alessandro@thehouseoffineart.com (mailto:alessandro@thehouseoffineart.com)
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