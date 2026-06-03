03.06.2026 17:42:38

GNW-News: Die HOFA Gallery präsentiert "Specimens of Time: The Glitched Sublime" von Maja Petric - Eröffnung während des SXSW London 2026

^LONDON, June 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die HOFA Gallery freut

sich,?Specimens of Time: The Glitched Sublime" zu präsentieren, eine neue

Ausstellung von Maja Petri?, die im Rahmen der SXSW London 2026 eröffnet wird.

In einer Zeit, die zunehmend von Geschwindigkeit, Automatisierung und

unablässiger digitaler Produktion geprägt ist, schlägt die Ausstellung eine

andere Rolle für die Technologie vor: die eines Mediums für Bedeutung,

Wahrnehmung und eine gefühlte Verbundenheit mit der Natur.

Petri?s künstlerisches Schaffen, das sich über mehr als zwei Jahrzehnte

entwickelt hat, verbindet maßgeschneiderte KI, Robotik, Licht und Umweltdaten in

Echtzeit, um Werke zu schaffen, in denen ökologische Veränderungen unmittelbar

die Form bestimmen.?The Glitched Sublime" wurde in Zusammenarbeit mit dem KI-

Forscher und Robotiker Mihai Jalobeanu entwickelt, wobei aktuelle Klimadaten aus

der Arktis als Ausgangsmaterial dienten.

Das Werk geht von einer einzigen Prämisse aus: Ein Kunstwerk ist keine

Darstellung des Umweltwandels, sondern eine physische Aufzeichnung desselben. In

der Arktis schreitet die Erwärmung doppelt so schnell voran wie im globalen

Durchschnitt, was die saisonalen Bedingungen destabilisiert, von denen das Leben

in der Region abhängt. Unter diesen Bedingungen sprießen arktische Mohnblumen

und blühen nur kurz, bevor die Temperaturen die für ihr Überleben kritische

Grenze überschreiten. Die Ausstellung verfolgt diese Entwicklung anhand von

Leuchtkasten-Skulpturen und Pigmentarbeiten, die von maßgeschneiderten Robotern

und KI-Systemen erzeugt werden, welche in Echtzeit auf aktuelle Klimadaten

reagieren.

Auf der SXSW London 2026

Das im Rahmen der SXSW London 2026 präsentierte Projekt Specimens of Time: The

Glitched Sublime steht im Dialog mit den Schwerpunktthemen des Festivals:

künstliche Intelligenz, Automatisierung und die Zukunft der menschlichen

Erfahrung. Im Gegensatz zu weiten Teilen der heutigen Kultur der generativen KI

schlägt die Ausstellung einen anderen Weg für die Technologie vor, der sich auf

ökologisches Gedächtnis, verkörperte Erfahrung und die Wiederannäherung an die

lebendige Welt konzentriert.

Parallel zur Ausstellung wird Petri? am Mittwoch, dem 3. Juni, von 11:40 bis

12:10 Uhr in den Protein Studios (Bühne 2) auf der SXSW London den Vortrag Art,

Tech & Nature: The Glitched Sublime halten. Außerdem wird sie am Donnerstag, dem

4. Juni, von 16:10 bis 16:50 Uhr in der Truman Brewery (Truman Stage 1) an der

Podiumsdiskussion Worldbuilding for the Senses: When Art Meets Experience Meets

Brand teilnehmen.

Kontakt:

Alessandro Gallini

alessandro@thehouseoffineart.com (mailto:alessandro@thehouseoffineart.com)

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