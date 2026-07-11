GNW-News: Die humanoiden Roboter von Booster Robotics holen alle Meistertitel beim RoboCup 2026

^SANTA CLARA, Kalifornien, July 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Beim RoboCup 2026,

dem weltweit führenden Robotikwettbewerb, sicherten sich Teams, die mit

humanoiden Robotern von Booster Robotics antraten, sämtliche Meistertitel in den

Klassen?Small",?Middle" und?Large". In diesem Jahr nahmen insgesamt 59 Teams

aus aller Welt am RoboCup 2026 teil. 38 davon traten mit Robotern von Booster

an, darunter unter anderem Badger Bots (USA), Bahia Robotics Team (Brasilien),

Berlin United (Deutschland), B-Human (Deutschland), HTWK Robots (Deutschland),

HULKs (Deutschland), Inha-United (Südkorea), KURA (VAE), NUbots (Australien),

Pumas (Mexiko), RedbackBots (Australien), RFC-Tsudanuma (Japan), Rhoban

(Frankreich), RoboEireann (Irland), Robo-Erectus (Singapur), Ruhrbot Devils

(Deutschland), rUNSWift (Australien), SPQR Team (Italien), Tech United

(Niederlande), UT AustinVilla (USA), whIRLwind Amsterdam (Niederlande) und

weitere.

* Klasse?Large": Sieger: Tsinghua Hephaestus; Zweiter Platz: CAU

Mountain(Sea) Dritter Platz: BISTU Water. Alle Teams traten mit dem Booster

T1 an.

* Klasse?Middle": Sieger: B-Human; Zweiter Platz: HTWK Robots; Dritter Platz:

Rhoban. Alle Teams traten mit dem Booster K1 an.

* Klasse?Small": Sieger: Invic; Zweiter Platz: Hamburg Bit-Bots; Dritter

Platz: GeoHBots. Invic und GeoHBots traten mit dem Booster K1 Air an.

Der Champion hinter den Champions

Die breite Nutzung verdeutlicht einen grundlegenden Wandel in den

Bewertungskriterien von Robotikwettbewerben: Nicht mehr die Frage?Wer kann den

besten Roboter bauen?", sondern?Wer kann den Roboter intelligenter machen?"

steht im Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren investierten die Teams einen

Großteil ihrer Forschungs- und Entwicklungsressourcen in den Bau der Roboter von

Grund auf. Ein erheblicher Aufwand floss dabei in mechanische Konstruktion,

Hardwareentwicklung und die grundlegende Bewegungssteuerung. Dieses Jahr

markierte einen klaren Wendepunkt: Führende Teams konzentrierten sich nahezu

vollständig darauf, die Grenzen von Wahrnehmung, Echtzeit-Entscheidungsfindung

und Multi-Agenten-Koordination zu erweitern, während Booster Robotics als

zugrunde liegende Plattform die Kernfähigkeiten der Bein- und Fußbewegung seiner

Roboter kontinuierlich weiterentwickelte. Dazu zählen eine höhere

Zuverlässigkeit bei Hochgeschwindigkeitsläufen, abruptem Anhalten und

Richtungswechseln, Aufrichtung nach Stürzen sowie bei kontinuierlichen

Bewegungen. Die Trennung von Hardware und Software ermöglicht es, selbst

komplexen Code unter realen Bedingungen zuverlässig auszuführen.

Booster Robotics baut ein globales Ökosystem für Embodied Intelligence auf

Booster Robotics hat kürzlich Booster Studio eingeführt - die weltweit erste

integrierte Entwicklungsumgebung (IDE), die speziell für Embodied Intelligence

entwickelt wurde. Sie bietet Ingenieuren, Forschern sowie Entwicklern weltweit

eine einheitliche Plattform, um Verhaltensweisen humanoider Roboter effizient zu

programmieren, zu simulieren und bereitzustellen. Gleichzeitig startete das

Unternehmen offiziell das Booster Champion 3v3 Soccer Tournament

(champion.booster.tech/?lang=en) und lädt Entwickler sowie Fans der Embodied

Intelligence weltweit dazu ein, sich im Wettbewerb zu messen, zusammenzuarbeiten

und gemeinsam die Zukunft der Embodied Intelligence zu gestalten. Künftig wird

der Wettbewerb auf weitere reale Anwendungsszenarien ausgeweitet.

Eines der jüngsten Teams beim RoboCup 2026 stellte die Pui Ching Middle School

(Macau). Mit Booster Studio konnten diese jungen Entwickler ihre Algorithmen

zunächst in einer hochrealistischen digitalen Umgebung entwickeln, trainieren

und validieren, bevor sie sie nahtlos auf reale Roboter übertrugen. Von

führenden Forschungsuniversitäten und renommierten Laboren bis hin zu

Entwicklern im Alltag sowie studentischen Teams entsteht zunehmend ein offenes,

gemeinsames Ökosystem für die Entwicklung von Embodied Intelligence.

Über Booster Robotics

Booster Robotics ist ein Unternehmen für humanoide Robotik das sich zum Ziel

gesetzt hat, Embodied Intelligence in realen Anwendungen nutzbar zu machen. Beim

RoboCup 2026 gewannen Teams, die mit Robotern von Booster antraten, sämtliche

Meistertitel in den Klassen Small, Middle und Large und untermauerten damit die

technologische Führungsrolle von Booster im Bereich humanoider Robotik. Weitere

Informationen finden Sie unter booster.tech. Mehr über Booster Studio erfahren

Sie unter studio.booster.tech.

QUELLE Booster Robotics

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