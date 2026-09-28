GNW-News: Die IESE zählt zu den weltweit führenden Business Schools für Unternehmer

^BARCELONA, Spanien, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IESE Business School

belegt laut den PitchBook University Rankings 2026

(https://pitchbook.com/news/articles/pitchbook-university-rankings) in Europa

den 3. Platz und weltweit den 14. Platz, gemessen an der Anzahl der MBA-

Absolventen, die von Risikokapital finanzierte Unternehmen gegründet haben, an

der Anzahl der gegründeten Unternehmen sowie an der Höhe des eingeworbenen

Kapitals. Mit diesem Ergebnis erreicht die IESE ihre bislang beste Platzierung

in diesem Ranking.

PitchBook ermittelte 391 Gründer, die einen MBA der IESE absolviert hatten und

hinter 350 durch Risikokapital finanzierten Unternehmen standen, die im

analysierten Zeitraum Kapital in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar einwarben. Die

IESE belegt sowohl hinsichtlich der Anzahl der gegründeten Unternehmen als auch

hinsichtlich des von diesen Unternehmen eingeworbenen Kapitals den 3. Platz in

Europa und den 14. Platz weltweit.

Die IESE schneidet bei den weiblichen MBA-Gründerinnen besonders gut ab und

belegt gemessen an der Anzahl der Gründerinnen den 3. Platz in Europa und den

13. Platz weltweit. Gemessen am Kapital, das von Unternehmen aufgebracht wurde,

die von ihren weiblichen MBA-Absolventinnen gegründet wurden, belegt die

Hochschule den 2. Platz in Europa und den 11. Platz weltweit.

?Unternehmertum ist fest in der MBA-Ausbildung an der IESE verankert, doch unser

Anspruch geht über die Gründung neuer Unternehmen hinaus: Wir möchten

Unternehmer ausbilden, die verantwortungsbewusste, widerstandsfähige und

beständige Unternehmen aufbauen", sagt Marc Badia, stellvertretender Dekan der

IESE und stellvertretender Dekan für die MBA- und MiM-Studiengänge.?Diese

Ergebnisse spiegeln den Ehrgeiz und die globale Reichweite unserer Absolventen

wider: ihre Fähigkeit, die notwendigen Investitionen zu gewinnen, um ihre

Unternehmen auszubauen und weltweit positive sowie nachhaltige Auswirkungen auf

Menschen und die Gesellschaft zu erzielen."

Das jährliche Ranking von PitchBook analysiert die Gesamtzahl der Gründer, deren

Unternehmen zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 1. August 2026 eine Venture-

Capital-Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, und stützt sich dabei auf die

weltweiten Daten von PitchBook zu Venture-Capital-Investitionen sowie auf den

Bildungshintergrund von mehr als 222.000 Gründern.

Josemaria Siota, Executive Director des Entrepreneurship and Innovation Center

(https://www.iese.edu/entrepreneurship/) der IESE, erklärt:?Unternehmer

entstehen nicht allein im Hörsaal - sie entwickeln sich innerhalb eines

Ökosystems. Kontakte zu anderen Innovatoren, Mentoren, Investoren und

Unternehmen sind von großer Bedeutung, wenn Gründer den Weg von der Idee zum

Aufbau und zur Finanzierung eines Unternehmens beschreiten. Aus diesem Grund

verfügt die Hochschule über ein vernetztes Ökosystem, das unsere Studierenden,

Absolventen und die Gesellschaft dabei unterstützt, Lösungen für eine bessere

Zukunft zu entwickeln."

Über die IESE Business School

Die IESE Business School ist die Hochschule für Management und

Wirtschaftswissenschaften der Universität Navarra. Mit Standorten in Barcelona,

Madrid, München, New York und São Paulo bietet die IESE MBA-Programme,

Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte sowie Vollzeit-Masterstudiengänge an,

darunter den Master in Management (MiM) und den Master in Finance (MiF), die

sich an ein internationales Publikum richten. Die 1958 gegründete IESE hat

weltweit mehr als 60.000 Führungskräfte und Unternehmer ausgebildet. Die

Hochschule ist bekannt für ihre innovative, diskussionsorientierte Lehrmethode,

ihre globale Ausrichtung und ihren Schwerpunkt auf verantwortungsvolle Führung,

mit dem Ziel, Führungskräfte heranzubilden, die einen positiven und nachhaltigen

Einfluss auf Organisationen und die Gesellschaft ausüben.

Kontakt: Comunicacion_IESE@iese.eduÂ°