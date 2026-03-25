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25.03.2026 09:04:39
GNW-News: Die Infrastruktur, die private Märkte brauchen - jetzt eines der am schnellsten-wachsenden Fintechs Europas
^LONDON, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas führender Anbieter
von Infrastruktur für private Märkte, belegt Platz 106 in der Financial Times
FT1000-Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas 2026 und
zählt damit zum zweiten Mal in Folge zu den Top 10 der Fintechs auf der Liste.
Als einziges Infrastrukturunternehmen für private Märkte nimmt Titanbay dabei
eine Sonderstellung ein.
Das Ranking basiert auf einem kontinuierlichen, kumulierten Wachstum, das ohne
groß angelegte Kapitalrunden und in einem der operativ komplexesten Bereiche der
Finanzdienstleistungen aufgebaut wurde. Eine absolute Wachstumsrate von 828 %
und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 110 % zwischen
2021 und 2024 zeigen, was möglich ist, wenn die richtige Infrastruktur auf einen
reifen Markt trifft. Das ist genau die Infrastruktur, auf die private Märkte
gewartet haben. Rund 70 % der FT1000-Unternehmen sind im jeweiligen Folgejahr
nicht mehr vertreten. Titanbay hingegen schon - das Unternehmen konnte sich
sogar weiter verbessern.
Das im Jahr 2019 gegründete Start-up stellt die Infrastruktur für Fonds- und
Transaktionsprozesse in privaten Märkten bereit. Die Plattform bringt
Vermögensverwalter und Asset Manager auf einer zentralen Ebene zusammen und
ermöglicht es Asset Managern, Fonds aufzulegen und zu vertreiben, während
Vermögensverwalter Investoren onboarden, Transaktionen ausführen und
grenzüberschreitendes Reporting steuern können - und das ganz ohne die
fragmentierten Systeme und manuellen Prozesse, die diesen Markt jahrzehntelang
geprägt haben. Titanbay ist in über 40 Jurisdiktionen aktiv, hat mehr als 59
Fonds aufgelegt und zahlreiche Vertriebspartner angebunden.
Private Assets verlagern sich zunehmend von institutionellen Kanälen in die
Vermögensverwaltung. Am stärksten profitieren werden die Unternehmen, die über
die passende Infrastruktur verfügen. Titanbays wiederholte Platzierungen im
FT1000 sowie der Aufstieg von Platz 112 im Jahr 2025 auf Platz 106 im Jahr 2026
spiegeln genau an dieser Schnittstelle eine anhaltend starke Dynamik wider.
Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, kommentiert dies wie folgt:
?Private Märkte waren historisch die Domäne institutioneller Investoren. Unser
Ziel bei Titanbay war es, das zu verändern und Vermögensverwaltern die
Infrastruktur bereitzustellen, um auf Private-Market-Fonds zuzugreifen, diese zu
vertreiben und zu verwalten - auf dem gleichen hohen Niveau, jedoch ohne die
damit verbundene Komplexität. Zwei Jahre in Folge unter den Top 10 der FT1000-
Fintechs zeigen uns, dass der Markt genau dafür bereit war. Wir sind stolz
darauf, diese Infrastruktur aufzubauen."
Ossama Soliman, Co-CEO von Titanbay, sagt dazu:
?Was Titanbay auszeichnet: Unsere Technologie deckt den gesamten Prozess ab -
von der Fondsstrukturierung über das Investoren-Onboarding und Compliance bis
hin zu Kapitalflüssen, Reporting und der Anbindung von Drittanbietern. Wir haben
kein Portal gebaut. Wir haben eine Infrastruktur-Ebene geschaffen, die jeden
Touchpoint im Investitionszyklus der privaten Märkte abbildet. Eine
Wachstumsrate von 828 % und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
(CAGR) von 110 % über drei Jahre zeigen, was möglich ist, wenn diese
Infrastruktur greift."
Über die FT1000
Die?FT1000 Europe's Fastest Growing Companies 2026" ist das jährliche Ranking
der Financial Times, das in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wird. Die
Unternehmen werden anhand ihrer durchschnittlichen jährlichen
Umsatzwachstumsrate über einen Zeitraum von vier Jahren gerankt. Die Liste für
2026 wurde am 26. März 2026 in der Printausgabe veröffentlicht..
Über Titanbay
Titanbay ist Europas führender Anbieter von Infrastruktur für private Märkte und
hat sich zum Ziel gesetzt, diese Märkte einfacher und zugänglicher zu machen.
Die Plattform stellt eine umfassende Infrastruktur für Fonds- und
Handelsprozesse bereit, die Vermögensverwalter und Asset Manager auf einer
einzigen Ebene zusammenbringt. Sie liefert die Technologie, den operativen
Rahmen und die regulatorischen Voraussetzungen, die für die Auflegung von Fonds,
die Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwaltung des gesamten
Anlagezyklus notwendig sind.
Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com
Medienkontakt
Danielle Wilde, Head of Marketing
danielle.wilde@titanbay.com (mailto:danielle.wilde@titanbay.com)
+4479 4007 1515
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