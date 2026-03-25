GNW-News: Die Infrastruktur, die private Märkte brauchen - jetzt eines der am schnellsten-wachsenden Fintechs Europas

^LONDON, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Titanbay, Europas führender Anbieter

von Infrastruktur für private Märkte, belegt Platz 106 in der Financial Times

FT1000-Rangliste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas 2026 und

zählt damit zum zweiten Mal in Folge zu den Top 10 der Fintechs auf der Liste.

Als einziges Infrastrukturunternehmen für private Märkte nimmt Titanbay dabei

eine Sonderstellung ein.

Das Ranking basiert auf einem kontinuierlichen, kumulierten Wachstum, das ohne

groß angelegte Kapitalrunden und in einem der operativ komplexesten Bereiche der

Finanzdienstleistungen aufgebaut wurde. Eine absolute Wachstumsrate von 828 %

und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 110 % zwischen

2021 und 2024 zeigen, was möglich ist, wenn die richtige Infrastruktur auf einen

reifen Markt trifft. Das ist genau die Infrastruktur, auf die private Märkte

gewartet haben. Rund 70 % der FT1000-Unternehmen sind im jeweiligen Folgejahr

nicht mehr vertreten. Titanbay hingegen schon - das Unternehmen konnte sich

sogar weiter verbessern.

Das im Jahr 2019 gegründete Start-up stellt die Infrastruktur für Fonds - und

Transaktionsprozesse in privaten Märkten bereit. Die Plattform bringt

Vermögensverwalter und Asset Manager auf einer zentralen Ebene zusammen und

ermöglicht es Asset Managern, Fonds aufzulegen und zu vertreiben, während

Vermögensverwalter Investoren onboarden, Transaktionen ausführen und

grenzüberschreitendes Reporting steuern können - und das ganz ohne die

fragmentierten Systeme und manuellen Prozesse, die diesen Markt jahrzehntelang

geprägt haben. Titanbay ist in über 40 Jurisdiktionen aktiv, hat mehr als 59

Fonds aufgelegt und zahlreiche Vertriebspartner angebunden.

Private Assets verlagern sich zunehmend von institutionellen Kanälen in die

Vermögensverwaltung. Am stärksten profitieren werden die Unternehmen, die über

die passende Infrastruktur verfügen. Titanbays wiederholte Platzierungen im

FT1000 sowie der Aufstieg von Platz 112 im Jahr 2025 auf Platz 106 im Jahr 2026

spiegeln genau an dieser Schnittstelle eine anhaltend starke Dynamik wider.

Michael Gruener, Co-CEO von Titanbay, kommentiert dies wie folgt:

?Private Märkte waren historisch die Domäne institutioneller Investoren. Unser

Ziel bei Titanbay war es, das zu verändern und Vermögensverwaltern die

Infrastruktur bereitzustellen, um auf Private-Market-Fonds zuzugreifen, diese zu

vertreiben und zu verwalten - auf dem gleichen hohen Niveau, jedoch ohne die

damit verbundene Komplexität. Zwei Jahre in Folge unter den Top 10 der FT1000-

Fintechs zeigen uns, dass der Markt genau dafür bereit war. Wir sind stolz

darauf, diese Infrastruktur aufzubauen."

Ossama Soliman, Co-CEO von Titanbay, sagt dazu:

?Was Titanbay auszeichnet: Unsere Technologie deckt den gesamten Prozess ab -

von der Fondsstrukturierung über das Investoren-Onboarding und Compliance bis

hin zu Kapitalflüssen, Reporting und der Anbindung von Drittanbietern. Wir haben

kein Portal gebaut. Wir haben eine Infrastruktur-Ebene geschaffen, die jeden

Touchpoint im Investitionszyklus der privaten Märkte abbildet. Eine

Wachstumsrate von 828 % und eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate

(CAGR) von 110 % über drei Jahre zeigen, was möglich ist, wenn diese

Infrastruktur greift."

Über die FT1000

Die?FT1000 Europe's Fastest Growing Companies 2026" ist das jährliche Ranking

der Financial Times, das in Zusammenarbeit mit Statista erstellt wird. Die

Unternehmen werden anhand ihrer durchschnittlichen jährlichen

Umsatzwachstumsrate über einen Zeitraum von vier Jahren gerankt. Die Liste für

2026 wurde am 26. März 2026 in der Printausgabe veröffentlicht..

Über Titanbay

Titanbay ist Europas führender Anbieter von Infrastruktur für private Märkte und

hat sich zum Ziel gesetzt, diese Märkte einfacher und zugänglicher zu machen.

Die Plattform stellt eine umfassende Infrastruktur für Fonds- und

Handelsprozesse bereit, die Vermögensverwalter und Asset Manager auf einer

einzigen Ebene zusammenbringt. Sie liefert die Technologie, den operativen

Rahmen und die regulatorischen Voraussetzungen, die für die Auflegung von Fonds,

die Ausführung von Handelsgeschäften und die Verwaltung des gesamten

Anlagezyklus notwendig sind.

Weitere Informationen finden Sie unter titanbay.com

Medienkontakt

Danielle Wilde, Head of Marketing

danielle.wilde@titanbay.com (mailto:danielle.wilde@titanbay.com)

+4479 4007 1515

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