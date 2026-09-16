GNW-News: Die internationale Konferenz der Internationalen Gesellschaft für Kamelidenforschung und -entwicklung (ISOCARD, 2026) wurde im Rechten Alxa-Banner ...

^ALXA, China, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am Vormittag des 9. September

wurde die Internationale Konferenz der Internationalen Gesellschaft für

Kamelidenforschung und -entwicklung (International Conference of the

International Society of Camelid Research and Development; ISOCARD, 2026) im

Rechten Alxa-Banner offiziell eröffnet. Experten, Wissenschaftler und Vertreter

der Industrie aus 21 Ländern weltweit kamen in der?Heimatstadt der Kamelmilch

in China" zusammen, um im Rahmen der?Belt and Road"-Initiative einen intensiven

Austausch über aktuelle Themen im Zusammenhang mit der Kamelwissenschaft und der

industriellen Entwicklung zu führen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, innovative

Fortschritte zu fördern und die qualitativ hochwertige Weiterentwicklung der

weltweiten Kamelindustrie voranzutreiben.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier verlieh die Internationale Gesellschaft für

Kamelidenforschung und -entwicklung (ISOCARD) der Alxa-Liga den Ehrentitel

?Welthauptstadt der Kamelmilch".

Diese sechstägige Konferenz unter dem Motto?Kamelwissenschaft und nachhaltige

Entwicklung im Rahmen der 'Belt and Road'-Initiative" wird von der ISOCARD

genehmigt und vom Inner Mongolia Research Institute ausgerichtet. Im Mittelpunkt

der Konferenz stehen hochaktuelle Themenbereiche wie die genetische Züchtung von

Kamelen, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken, die Nanokörperforschung, die

Entwicklung von Kamelprodukten sowie politische Maßnahmen im Zusammenhang mit

der Kamelkultur.

Im Rahmen der Eröffnungszeremonie und der Hauptvorträge hielten namhafte

Referenten Vorträge zu Themen wie der aktuellen Lage der chinesischen

Kamelindustrie, der Genomforschung an Kamelen und den Anwendungsmöglichkeiten

von Nanokörpern. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgte zudem die offizielle

Zulassung der regionalen öffentlichen Marke?Alxa Camel Milk", die Vorstellung

neuer Unternehmensprodukte sowie die Unterzeichnung bedeutender Projekte. Es

wurde ein spezielles interaktives Austauschmodul zur Kamelindustrie entlang der

Seidenstraße konzipiert, um die Verknüpfung von wissenschaftlicher Forschung und

industriellem Wandel zu fördern.

Im Anschluss daran standen auf der Konferenz thematische Diskussionen zu den

Themen?Erforschung und Nutzung genetischer Ressourcen von Kamelen",?Gesundheit

und Wohlergehen von Kamelen",?Produktionsmanagement bei Kamelen und Anwendungen

von Nanokörpern" sowie das Graduiertenforum?New Silk Road Camel Source" auf dem

Programm. Im Rahmen der Konferenz unternahmen die Teilnehmer zudem Exkursionen

in die Wüste Badain Jaran, die zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, sowie zu einem

hochproduktiven Kamelmilch-Produktionsstandort in der Inneren Mongolei, um sich

dort ein Bild von der Praxis zu machen. Gleichzeitig fanden traditionelle

kulturelle Veranstaltungen wie das Nadam-Fest und Kamel-Polo-Spiele statt, die

einen umfassenden Einblick in die einzigartige Kamelkultur boten.

Kontaktperson: Hr. Hao, Tel: 86-10-63074558Â°