GNW-News: Die Kaffeebranche kennt bereits die 100 besten Coffeeshops der Welt

^* Onyx Coffee Lab (USA) führt die Liste der weltbesten Coffeeshops an.

* Die Vereinigten Staaten sind mit 9 Coffeeshops führend, gefolgt von

Australien (7), Peru (5) sowie Spanien, Honduras und Taiwan (jeweils 4).

Die vollständige Liste finden Sie unter https://theworlds100bestcoffeeshops.com/

MADRID, Feb. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die zweite Ausgabe von THE WORLD'S

100 BEST COFFEE SHOPSCoffeeFest Madrid 2026 (https://coffee-fest.com/)

Die Veröffentlichung der Liste zeigt, dass neue globale Zentren für hochwertigen

Kaffee im Entstehen sind und sich gleichzeitig eine zunehmend vielfältige,

professionelle und innovative internationale Kaffee-Community etabliert. Die

Vereinigten Staaten führen die Rangliste mit 9 ausgewählten Coffeeshops an,

gefolgt von Australien (7), Peru (5) sowie Spanien, Honduras und Taiwan mit

jeweils 4 Cafés.

?Letztendlich folgen wir den globalen Trends. Die Kaffeekultur erfreut sich

weiterhin wachsender Beliebtheit, und dieses Ranking soll mehr Coffeeshops

weltweit mehr Sichtbarkeit verschaffen. Im Laufe des Jahres werden wir auch die

kontinentalen Listen veröffentlichen, die diese Erweiterung widerspiegeln",

erklärt Cesar Ramirez, CEO von The World 100 Best Coffee Shops

(https://theworlds100bestcoffeeshops.com/).

ONYX COFFEE LAB (USA), DER BESTE COFFEESHOP DER WELT

Das Onyx Coffee Lab mit Sitz in Arkansas (USA) wurde in dieser Ausgabe aufgrund

seines Engagements für Spezialitätenkaffee und technische Innovation sowie für

seine enge Verbindung zur Kaffee-Community als weltweit bester Coffeeshop

ausgezeichnet. Geleitet von dem Motto?Never Settle for Good Enough" prägt diese

Philosophie den gesamten Prozess, von der Beschaffung der Kaffeesorten am

Ursprungsort über die strenge Röstkontrolle bis hin zur Nutzung von Solarenergie

und dem starken Engagement für die kontinuierliche Weiterbildung von Baristas

und Partnern.

Ebenfalls auf dem Podest zu finden ist Tim Wendelboe (Oslo, Norwegen), eine

weltweite Referenz im Bereich Spezialitätenkaffee, geleitet vom gleichnamigen

preisgekrönten Barista und Röster, sowie Alquimia Coffee (Santa Ana, El

Salvador), eine Mikro-Rösterei, die direkt am Ursprungsort tätig ist und

salvadorianischen Kaffee durch ein zeitgemäßes Angebot fördert, das tief in

seiner Region verwurzelt ist.

?The World's 100 Best Coffee Shops sind der globale Maßstab für Coffeeshops, die

die Zukunft des Kaffees prägen, und DaVinci Gourmet

(https://apmea.davincigourmet.com/) ist stolz darauf, als globaler Titelsponsor

dabei zu sein", erklärt Eloise Dubuisson, General Manager, Food Service Brands,

Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa.?Wir gratulieren allen 100

ausgezeichneten Coffeeshops, die für ihre kreative Handwerkskunst, ihren

Innovationsgeist und ihren bedeutenden Einfluss auf die globale Kaffeelandschaft

gewürdigt wurden."

EIN GLOBALER BEWERTUNGSPROZESS

Das Ranking wird durch ein gemischtes System erstellt, das die Bewertung von

mehr als 800 Fachjuroren aus allen Kontinenten mit öffentlichen Abstimmungen

kombiniert, die in dieser Ausgabe 350.000 Stimmen überschritten haben. Insgesamt

wurden mehr als 15.000 Coffeeshops weltweit analysiert.

Zu den Mitgliedern der internationalen Jury gehören führende Persönlichkeiten

wie Kat Melheim (Nordamerika), Pack Katisomsakul (Südostasien), Michalis

Dimitrakopoulos (Europa), Darveris Rivas (Südamerika), Tanty Hartono (Asien),

Jolie Marlene (Afrika), Jack Simpson (Ozeanien), Dara Santana (Europa), Mariam

Erin (Asien-Naher Osten) und Sunghee Tark (Asien).

Die folgenden Bewertungskriterien wurden angewendet:

* Kaffeequalität

* Erfahrung und Technik des Baristas

* Kundenservice

* Innovationsfähigkeit

* Raumgestaltung und Atmosphäre

* Nachhaltigkeitspraktiken

* Qualität der Speisen und Backwaren

* Konsistenz des Services

AUSZEICHNUNG FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN IM BEREICH KAFFEE

THE WORLD'S 100 BEST COFFEE SHOPS hat sich zum Ziel gesetzt, Orte hervorzuheben,

die nicht nur außergewöhnlichen Kaffee servieren, sondern auch einzigartige

Erlebnisse rund um dieses Getränk schaffen. Die Liste dient nicht nur als

Leitfaden für Kaffeeliebhaber, sondern auch als Maßstab für die Branche und ihre

Fachleute.

Die Ausgabe 2026 der?The World's 100 Best Coffee Shops" wird von DaVinci

Gourmet als globalem und Titelsponsor unterstützt; Slayer, Markibar, Cropster

und CoffeeFest Madrid als Hauptsponsoren und Fidatec und die National Federation

of Coffee Growers of Colombia (Craft Specialty Coffees) als Sponsoren. Ihr

Engagement stärkt die internationale Präsenz dieser Initiative und fördert die

Anerkennung von Kaffee als kultureller und gastronomischer Impulsgeber.

Über Neodrinks

Neodrinks (https://neodrinks.com/) ist eine Plattform, die sich auf die

Aktivierung von Trends im Gastgewerbe und Einzelhandel spezialisiert hat. Sie

fördert und unterstützt Initiativen wie THE DRINKS SHOW, Madrid Cocktail Week,

Top Cocktail Bars und CoffeeFest und ist offizieller Veranstalter der

Meisterschaften der Specialty Coffee Association (SCA) in Spanien.

Weitere Informationen oder Interviewanfragen:

Be Cooltural

prensa@becooltural.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d20ebaab-e10c-45b6-bb19-

b64a905f13c4

