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22.05.2026 22:26:40
GNW-News: Die kanadische Organisation La Tablée des Chefs gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und erhält 100.000 ? zur Bekämpfung der Ernährungsuns...
^MONTREAL, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Tablée des Chefs wurde beim
FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA als erster Gewinner des F1® Allwyn Global
Community Award 2026 ausgezeichnet. Die gemeinnützige Organisation hat von
Allwyn, dem Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen, eine Spende in Höhe von
100.000 EUR erhalten, um ihr Engagement für bedürftige Familien, die in Montreal
und ganz Kanada von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, auszuweiten.
Die Wohltätigkeitsorganisation ist der erste Preisträger des F1® Allwyn Global
Community Award 2026. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr rückt der Award nun
noch mehr Initiativen weltweit ins Rampenlicht. In diesem Jahr werden bis zu
acht NGOs an den Austragungsorten der Grand Prix Rennen ausgezeichnet -
ergänzend zu den letztjährigen Veranstaltungsorten in den Niederlanden, Mexiko,
Austin und Las Vegas.
Im weiteren Verlauf der Saison haben Formula-1®-Fans die Möglichkeit, für ihre
Lieblingsinitiativen abzustimmen - damit beabsichtigt Allwyn, diese Fans stärker
in das Programm einzubinden. Mit der Abstimmung haben die Teilnehmer die
Möglichkeit, die Wirkung der prämierten Initiativen zu würdigen und ihre
Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig erfahren sie mehr über die
bemerkenswerte Arbeit und den Beitrag der NGOs für die lokalen Communitys.
Bedürftigen Menschen hochwertige, nahrhafte Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen,
ist eine Priorität für La Tablée des Chefs. Sie kämpft gegen
Ernährungsunsicherheit in Montreal und ganz Kanada, indem sie Spender von
überschüssigen Lebensmitteln mit lokalen Gemeindeverbänden vernetzt, die
Mahlzeiten an einzelne Personen und Familien verteilen. Außerdem bietet sie
Bildungsprogramme an, um die Ernährungskompetenz von Jugendlichen zu fördern.
Die Organisation arbeitet seit mehreren Jahren eng mit dem FORMULA 1® LENOVO
GRAND PRIX DU CANADA im Bereich der Lebensmittelrettung zusammen. Dank dieser
Spende wird La Tablée des Chefs künftig noch mehr Lebensmittel bei weiteren
Großveranstaltungen im Sommer retten können, mit zusätzlich 400
Lebensmittelspendern zusammenarbeiten und zugleich andere Branchen dazu
inspirieren, nachhaltige Praktiken der Lebensmittelrettung umzusetzen. Dank der
Förderung kann La Tablée des Chefs ihre Bemühungen zur Versorgung bedürftiger
Familien erheblich verstärken und in diesem Jahr Millionen von Mahlzeiten vor
der Verschwendung bewahren.
Die Jury würdigte insbesondere die nachweisbare Wirkung und Skalierbarkeit von
La Tablée des Chefs. Zudem steht die Mission der Organisation ganz im Einklang
mit den Kernthemen des Awards: Nachhaltigkeit und Innovation, Gesundheit und
Wohlbefinden, Bildung und Chancengleichheit sowie Empowerment und Inklusion.
Zusätzlich zu der Förderung in Höhe von 100.000 EUR erhält jeder Gewinner eine
eigens neu gestaltete Trophäe. Entworfen wurde diese von Jan Plechá?, Creative
Director der weltweit renommierten tschechischen Glasmanufaktur Moser. Das
zentrale Element symbolisiert das stabile Fundament von Allwyn, während die
schwebenden Kugeln die Preisträger repräsentieren. Die individuell für jeden
Gewinner handgefertigte Trophäe veranschaulicht die Präzision und
Kunstfertigkeit, die die von der UNESCO anerkannte Glasmachertradition von Moser
auszeichnen.
Pavel Turek, Chief Officer Global Partnerships bei Allwyn und Jurymitglied des
F1® Allwyn Global Community Award, erklärte:?Wir bei Allwyn glauben, dass Sport
die Welt positiv verändern kann. In all unseren Märkten setzen wir uns für lokal
geführte Programme ein, die wirklich etwas verändern. Aufgrund ihres
Engagements, einen wirklichen Wandel herbeizuführen, ihres Skalierungspotenzials
und ihrer klaren Übereinstimmung mit den Werten von Allwyn war La Tablée des
Chefs daher die eindeutige Wahl für unseren F1® Allwyn Global Community Award.
Wir freuen uns sehr, die Organisation mit einer Spende von 100.000 EUR zu
unterstützen, und wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie ihr Einfluss
international wächst und ihre Reichweite innerhalb der Gemeinschaft von Montreal
zunimmt."
Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1® und Jurymitglied des F1® Allwyn
Global Community Award, sagte:?Das Vermächtnis von La Tablée des Chefs und ihre
langjährige Beziehung zum FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA sind
herausragend und stehen in Einklang mit den Leitlinien des Awards. Hinzu kommt
die unglaublich wichtige Arbeit, die die Organisation für lokale Gemeinschaften
leistet. Die Organisation konnte eindrucksvoll zeigen, mit welcher
Innovationskraft sie bereits heute Veränderungen bewirkt und wie ambitioniert
sie ihr Wachstum vorantreibt - ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie im
Umgang mit dem Sport und unseren umfassenderen ESG-Initiativen, mit denen wir
nachhaltige Wirkung erzielen möchten."
Jean-François Archambault, Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award sowie
Gründer und CEO von La Tablée des Chefs, sagte:?Wir fühlen uns zutiefst geehrt,
zum Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award ernannt worden zu sein. Diese
Anerkennung durch die Formula 1, gepaart mit der großzügigen Spende von 100.000
EUR von Allwyn, ist für La Tablée des Chefs wegweisend und ermöglicht es uns,
unsere Arbeit im Bereich der Lebensmittelrettung und Aufklärungsarbeit erheblich
auszuweiten. Nachdem wir bereits seit mehreren Jahren mit der Formula 1®
zusammenarbeiten, sind wir entschlossener denn je, die Verteilung hochwertiger
Mahlzeiten an Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, in ganz
Montreal weiter auszubauen. Wir werden Lebensmittel weiterhin respektvoll
weiterverteilen und gleichzeitig Organisationen dabei unterstützen,
Lebensmittelkosten zu senken und frei werdende Mittel in soziale Hilfsangebote
zu reinvestieren, die Menschen helfen, der Armut zu entkommen."
Hinweise für Redakteure
Über Allwyn
Allwyn ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt
auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken
in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein
Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf
Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in
einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert.
Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für
Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet
weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den
sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.
Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,
die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die
globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.
Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das
Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1® gleichermaßen dafür
einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft
Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des
Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen
bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.
Über die Formula 1®
Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste
Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung
weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und
besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World
Championship(TM). Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media
Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der
Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1®-Logo, Formula
1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit
verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen
der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.
Weitere Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award, einschließlich der
Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website:
https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68d9ff14-ece1-42cd-a3d6-
51a601c0a06c
Medienanfragen pr@allwyn.com
Pressekontakte
Formula-1®-Pressestelle
E-Mail: f1media@f1.com
T: @f1mediaÂ°
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