GNW-News: Die kanadische Organisation La Tablée des Chefs gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und erhält 100.000 ? zur Bekämpfung der Ernährungsuns...

^MONTREAL, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Tablée des Chefs wurde beim

FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA als erster Gewinner des F1® Allwyn Global

Community Award 2026 ausgezeichnet. Die gemeinnützige Organisation hat von

Allwyn, dem Lotterie- und Unterhaltungsunternehmen, eine Spende in Höhe von

100.000 EUR erhalten, um ihr Engagement für bedürftige Familien, die in Montreal

und ganz Kanada von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, auszuweiten.

Die Wohltätigkeitsorganisation ist der erste Preisträger des F1® Allwyn Global

Community Award 2026. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr rückt der Award nun

noch mehr Initiativen weltweit ins Rampenlicht. In diesem Jahr werden bis zu

acht NGOs an den Austragungsorten der Grand Prix Rennen ausgezeichnet -

ergänzend zu den letztjährigen Veranstaltungsorten in den Niederlanden, Mexiko,

Austin und Las Vegas.

Im weiteren Verlauf der Saison haben Formula-1®-Fans die Möglichkeit, für ihre

Lieblingsinitiativen abzustimmen - damit beabsichtigt Allwyn, diese Fans stärker

in das Programm einzubinden. Mit der Abstimmung haben die Teilnehmer die

Möglichkeit, die Wirkung der prämierten Initiativen zu würdigen und ihre

Unterstützung zum Ausdruck zu bringen. Gleichzeitig erfahren sie mehr über die

bemerkenswerte Arbeit und den Beitrag der NGOs für die lokalen Communitys.

Bedürftigen Menschen hochwertige, nahrhafte Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen,

ist eine Priorität für La Tablée des Chefs. Sie kämpft gegen

Ernährungsunsicherheit in Montreal und ganz Kanada, indem sie Spender von

überschüssigen Lebensmitteln mit lokalen Gemeindeverbänden vernetzt, die

Mahlzeiten an einzelne Personen und Familien verteilen. Außerdem bietet sie

Bildungsprogramme an, um die Ernährungskompetenz von Jugendlichen zu fördern.

Die Organisation arbeitet seit mehreren Jahren eng mit dem FORMULA 1® LENOVO

GRAND PRIX DU CANADA im Bereich der Lebensmittelrettung zusammen. Dank dieser

Spende wird La Tablée des Chefs künftig noch mehr Lebensmittel bei weiteren

Großveranstaltungen im Sommer retten können, mit zusätzlich 400

Lebensmittelspendern zusammenarbeiten und zugleich andere Branchen dazu

inspirieren, nachhaltige Praktiken der Lebensmittelrettung umzusetzen. Dank der

Förderung kann La Tablée des Chefs ihre Bemühungen zur Versorgung bedürftiger

Familien erheblich verstärken und in diesem Jahr Millionen von Mahlzeiten vor

der Verschwendung bewahren.

Die Jury würdigte insbesondere die nachweisbare Wirkung und Skalierbarkeit von

La Tablée des Chefs. Zudem steht die Mission der Organisation ganz im Einklang

mit den Kernthemen des Awards: Nachhaltigkeit und Innovation, Gesundheit und

Wohlbefinden, Bildung und Chancengleichheit sowie Empowerment und Inklusion.

Zusätzlich zu der Förderung in Höhe von 100.000 EUR erhält jeder Gewinner eine

eigens neu gestaltete Trophäe. Entworfen wurde diese von Jan Plechá?, Creative

Director der weltweit renommierten tschechischen Glasmanufaktur Moser. Das

zentrale Element symbolisiert das stabile Fundament von Allwyn, während die

schwebenden Kugeln die Preisträger repräsentieren. Die individuell für jeden

Gewinner handgefertigte Trophäe veranschaulicht die Präzision und

Kunstfertigkeit, die die von der UNESCO anerkannte Glasmachertradition von Moser

auszeichnen.

Pavel Turek, Chief Officer Global Partnerships bei Allwyn und Jurymitglied des

F1® Allwyn Global Community Award, erklärte:?Wir bei Allwyn glauben, dass Sport

die Welt positiv verändern kann. In all unseren Märkten setzen wir uns für lokal

geführte Programme ein, die wirklich etwas verändern. Aufgrund ihres

Engagements, einen wirklichen Wandel herbeizuführen, ihres Skalierungspotenzials

und ihrer klaren Übereinstimmung mit den Werten von Allwyn war La Tablée des

Chefs daher die eindeutige Wahl für unseren F1® Allwyn Global Community Award.

Wir freuen uns sehr, die Organisation mit einer Spende von 100.000 EUR zu

unterstützen, und wir sind gespannt darauf, zu sehen, wie ihr Einfluss

international wächst und ihre Reichweite innerhalb der Gemeinschaft von Montreal

zunimmt."

Ellen Jones, Head of ESG bei der Formula 1® und Jurymitglied des F1® Allwyn

Global Community Award, sagte:?Das Vermächtnis von La Tablée des Chefs und ihre

langjährige Beziehung zum FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA sind

herausragend und stehen in Einklang mit den Leitlinien des Awards. Hinzu kommt

die unglaublich wichtige Arbeit, die die Organisation für lokale Gemeinschaften

leistet. Die Organisation konnte eindrucksvoll zeigen, mit welcher

Innovationskraft sie bereits heute Veränderungen bewirkt und wie ambitioniert

sie ihr Wachstum vorantreibt - ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie im

Umgang mit dem Sport und unseren umfassenderen ESG-Initiativen, mit denen wir

nachhaltige Wirkung erzielen möchten."

Jean-François Archambault, Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award sowie

Gründer und CEO von La Tablée des Chefs, sagte:?Wir fühlen uns zutiefst geehrt,

zum Gewinner des F1® Allwyn Global Community Award ernannt worden zu sein. Diese

Anerkennung durch die Formula 1, gepaart mit der großzügigen Spende von 100.000

EUR von Allwyn, ist für La Tablée des Chefs wegweisend und ermöglicht es uns,

unsere Arbeit im Bereich der Lebensmittelrettung und Aufklärungsarbeit erheblich

auszuweiten. Nachdem wir bereits seit mehreren Jahren mit der Formula 1®

zusammenarbeiten, sind wir entschlossener denn je, die Verteilung hochwertiger

Mahlzeiten an Menschen, die von Ernährungsunsicherheit betroffen sind, in ganz

Montreal weiter auszubauen. Wir werden Lebensmittel weiterhin respektvoll

weiterverteilen und gleichzeitig Organisationen dabei unterstützen,

Lebensmittelkosten zu senken und frei werdende Mittel in soziale Hilfsangebote

zu reinvestieren, die Menschen helfen, der Armut zu entkommen."

Hinweise für Redakteure

Über Allwyn

Allwyn ist ein multinationales Gaming-Unterhaltungsunternehmen mit Schwerpunkt

auf Lotterien, das über führende Marktpositionen sowie vertrauenswürdige Marken

in Europa und Nordamerika verfügt und an der Euronext Athen notiert ist. Sein

Ziel ist es, das Spielerlebnis für alle zu verbessern, indem es sich auf

Innovation, Technologie, Spielersicherheit und mehr Mittel für gute Zwecke in

einem wachsenden Portfolio an Casual-Gaming-Unterhaltungsangeboten konzentriert.

Über die Partnerschaft von Allwyn mit der Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® ist ein wichtiger Schritt für

Allwyn, um seine globale Bekanntheit zu steigern. Die Formula 1® veranstaltet

weltweit 24 Rennen, hat 750 Millionen Fans und 96 Millionen Follower in den

sozialen Medien und ist über Rundfunk- und Unterhaltungskanäle weit verbreitet.

Die Partnerschaft wird die Position von Allwyn als internationale Marke stärken,

die weltweit einen positiven Einfluss auf die Community ausübt, und damit die

globalen Wachstumspläne des Unternehmens unterstützen.

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die Entwicklung von Initiativen, die das

Bestreben des Unternehmens unterstützen, weltweit einen positiven Beitrag zur

Gesellschaft zu leisten. Da sich Allwyn und die Formula 1® gleichermaßen dafür

einsetzen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, bietet die Partnerschaft

Allwyn die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fangemeinde des

Sports zu nutzen, um diejenigen zu würdigen, die positive Veränderungen

bewirken, und diese inspirierenden Geschichten auf globaler Ebene zu teilen.

Über die Formula 1®

Die Formula 1® wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste

Motorsportserie der Welt sowie die beliebteste jährliche Sportveranstaltung

weltweit. Die Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und

besitzt die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World

Championship(TM). Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media

Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK), die dem Tracking Stock der

Formula One Group zugeordnet ist. Das F1-Logo, das F1 Formula-1®-Logo, Formula

1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB und damit

verbundene Marken sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen

der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award, einschließlich der

Teilnahmebedingungen und des Auswahlverfahrens, finden Sie auf unserer Website:

https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68d9ff14-ece1-42cd-a3d6-

51a601c0a06c

Medienanfragen pr@allwyn.com

Pressekontakte

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E-Mail: f1media@f1.com

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