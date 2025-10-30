|
30.10.2025 16:14:38
GNW-News: Die Konferenz zum Austausch von Fachkräften in Nordostasien (Shenyang) 2025 und die "Hundert Eliten und Hundert Unternehmen"-Tour durch Shenyang be...
^SHENYANG, China, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. Oktober wurden die
Nordostasien-Konferenz (Shenyang) 2025 zum Austausch von Fachkräften und die
?Hundert Eliten und Hundert Unternehmen"-Tour durch Shenyang im Industriemuseum
Chinas eröffnet.
Unter dem Motto?Globale Talente versammeln, um eine neue Zukunft zu gestalten"
brachte dieses Event 4.000 Arbeitgeber aus den drei Provinzen im Nordosten
Chinas, der Autonomen Region Innere Mongolei und anderen großen und mittelgroßen
Städten in ganz China zusammen. Sie boten eine Rekordzahl von 84.000 Stellen an,
was den größten Umfang in der Geschichte der Konferenz darstellt.
Allein am Eröffnungstag besuchten 38.653 Teilnehmer die Veranstaltung, und die
Unternehmen erhielten insgesamt 98.000 Bewerbungen. In seiner Eröffnungsrede hob
Huo Bugang, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Provinzkomitees der
Kommunistischen Partei Chinas in Liaoning und Sekretär des Stadtkomitees der
Kommunistischen Partei Chinas in Shenyang, hervor, dass Shenyang fünf
Industriecluster mit einem Volumen von jeweils 100 Milliarden Yuan aufgebaut
hat, darunter Automobilbau, High-End-Ausrüstung, Luft- und Raumfahrt und
weitere. Er wies darauf hin, dass die Stadt 45 Universitäten, 56 große
Forschungsinstitute und 93 nationale Wissenschafts- und Innovationsplattformen
beherbergt, während sich fast 29.000 Technologieunternehmen hier niedergelassen
haben.
Auf dieser Konferenz wurden 49.000 Stellen - fast 60 % der Gesamtzahl - in
zukunftsorientierten Branchen wie künstliche Intelligenz, fortschrittliche
Werkstoffe, neue Energien und Biomedizin geschaffen. Bereiche wie
Elektrotechnik, Maschinenbau und Embedded-Softwareentwicklung erwiesen sich als
besonders gefragte Fachgebiete.
Shenyang beschleunigt derzeit seine Entwicklung als internationale Zentralstadt
in Nordostasien, fördert konsequent eine hochwertige Entwicklung und strebt
danach, das?Hochsprungteam" zu sein, das die Wiederbelebung sowohl
Nordostchinas als auch der Provinz Liaoning anführt. Die?Shenyang Talent
Initiative" bietet umfassende Unterstützung für die Talentförderung, während die
Stadt über reichhaltige öffentliche Dienstleistungsressourcen in den Bereichen
Bildung, Gesundheitswesen und Altenpflege sowie über dynamische Konsumszenarien
für?Gastronomie, Unterkunft, Transport, Tourismus, Einkaufen und Unterhaltung"
verfügt. Shenyang hat sich zu einer dynamischen Stadt entwickelt, in der Talente
sich entfalten und ihre Träume verwirklichen können, ein Ort mit unbegrenzten
Möglichkeiten.
Quelle: Organisationskomitee der Nordostasien-Konferenz (Shenyang) 2025 zum
Austausch von Fachkräften
Kontaktperson:
Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.