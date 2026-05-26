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WKN: 549060 / ISIN: DE0005490601
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26.05.2026 09:04:39
GNW-News: Die Leo International Precision Health AG baut eine durchgängig vernetzte Präzisionsgesundheitsplattform auf, die den gesamten Behandlungs- und Ver...
^Die LIPH AG stellt eine vernetzte?Precision Health Engine" vor, die das
Gesundheitswesen von einer rein reaktiven Behandlung hin zu einer
vorausschauenden, personalisierten und kontinuierlichen Gesundheitsversorgung
transformieren soll.
Planegg/Martinsried, Deutschland, 26. Mai 2026 - Die Leo International
Precision Health AG (?LIPH AG" oder das?Unternehmen", Tickersymbol: LEOW), eine
an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Holdinggesellschaft, will seine
Strategie für ein integriertes, KI-gestütztes Gesundheitsökosystem weiter
ausbauen, das darauf abzielt, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik,
HealthTech und Biotechnologie zu einer vernetzten Präzisionsgesundheitsplattform
zu vereinen.
Nach einem richtungsweisenden Geschäftsjahr 2025, das unter anderem die
Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und den Erwerb von
sechs Mehrheitsbeteiligungen im Dezember 2025 umfasste, hat das Unternehmen die
operativen Grundlagen für eine integrierte Plattform geschaffen, in der Daten,
Technologie und klinisches Fachwissen zunehmend miteinander verknüpft werden.
?Das nächste Kapitel im Gesundheitswesen wird nicht von Einzelunternehmen
geschrieben, sondern von intelligent vernetzten Ökosystemen. Unsere sechs
strategischen Portfoliounternehmen bilden für die LIPH AG eine einzigartige
Grundlage in den Bereichen KI, Diagnostik, klinischer Zugang, Rehabilitation,
Genesungsunterstützung und Longevity-Forschung. Der Wert entsteht nicht nur aus
dem Potenzial der einzelnen Unternehmen, sondern vor allem aus ihrem
Zusammenspiel: Gemeinsam schaffen sie eine integrierte, skalierbare und stärker
patientenorientierte Gesundheitsplattform. Wir bauen keine eigenständigen
Unternehmen unabhängig voneinander auf. Stattdessen schaffen wir ein
integriertes Ökosystem, in dem jedes Unternehmen die anderen stärkt, Synergien
freisetzt und die Wertschöpfung im gesamten Portfolio steigert", sagte Leo Wang,
Vorsitzender des Aufsichtsrats der LIPH AG.
Das Netzwerk der LIPH AG vereint sechs strategische Portfoliounternehmen, die im
Dezember 2025 erworben wurden und in den Bereichen KI im Gesundheitswesen,
Präzisionsdiagnostik, molekulare Pathologie, funktionelle
Nahrungsergänzungsmittel, präventive Gesundheitsförderung und Longevity-
Forschung tätig sind. Über ihren individuellen Wert, ihre Wettbewerbsvorteile
und ihr Wachstumspotenzial hinaus sind diese Unternehmen strategisch als sich
ergänzende Bausteine innerhalb eines integrierten Ökosystems für
Präzisionsmedizin positioniert, das darauf ausgelegt ist, plattformübergreifende
Synergien, langfristige Wertschöpfung und eine skalierbare Integration im
Gesundheitswesen zu generieren.
Zu diesen Vermögenswerten gehören:
amiko AI - KI-gestützte biomedizinische Intelligenz
Das Unternehmen amiko AI mit Hauptsitz in Taiwan entwickelt eine?AI Co-
Scientist"-Plattform, deren Schwerpunkt auf biomedizinischer Schlussfolgerung,
ontologiebasierten KI-Systemen und KI-gestützter Wirkstoffforschung liegt. Seine
Technologien sollen wissenschaftliche Entdeckungen, Präzisionsdiagnostik und die
KI-gesteuerte Koordination im Gesundheitswesen schneller vorantreiben.
Pathomics Health - Präzisionsdiagnostik und digitale Gesundheit
Das in Singapur ansässige Unternehmen Pathomics Health bietet in ganz
Südostasien präzise onkologische Diagnostik, prädiktive Risikoanalysen und KI-
gestützte digitale Gesundheitsmanagement-Plattformen an. Seine Plattformen
PathGene und P7 Health unterstützen Genomanalysen, molekulare Diagnostik und
fortlaufendes Gesundheitsmanagement.
Danner Laboratory - Klinische Validierung und Flüssigbiopsie
Das Danner Laboratory ist ein CLIA-zertifiziertes Labor für Molekulardiagnostik
und Zytopathologie mit Sitz in Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf KI-gestützte Bildgebung, Flüssigbiopsie-Technologien und
präzise onkologische Diagnostik, die darauf abzielen, die Krebsfrüherkennung und
die Gesundheitsvorsorge zu unterstützen.
Dr. PAIN (Wankang Medical Group) - Integriertes Rehabilitations-Ökosystem
Dr. PAIN ist in Taiwan, Hongkong und China tätig und bietet über ein stetig
wachsendes Kliniknetzwerk multidisziplinäre Rehabilitations- und
Schmerztherapie-Dienstleistungen an, die Physiotherapie, Chiropraktik,
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und KI-gestützte Diagnostik miteinander
verbinden.
UHO Wellness - Lösungen für Nutrazeutika und die onkologische Genesung
Das in Taiwan ansässige Unternehmen UHO Wellness konzentriert sich auf
Innovationen im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Lösungen für die Stärkung
des Immunsystems und wissenschaftlich fundierte Rehabilitationsprogramme für
Krebspatienten. Seine firmeneigenen Beta-Glucan-Formulierungen und Wellness-
Programme unterstützen die Gesundheitsvorsorge und die Rehabilitation nach einer
Behandlung.
Renhe Biotech - Langlebigkeit und Zellgesundheit
Das in Australien ansässige Unternehmen Renhe Biotech entwickelt Präzisions-
Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf NAD+-Biologie, gesundes Altern,
Belastbarkeit und Longevitätsforschung. Seine Wellness-Produkte in
therapeutischer Qualität unterstützen die Zellregeneration und präventive
Gesundheitsmaßnahmen.
Gemeinsam bilden diese Unternehmen eine vernetzte Gesundheitsinfrastruktur, die
darauf ausgelegt ist, Patienten während ihres gesamten Gesundheitsweges zu
unterstützen - von der Erstuntersuchung und prädiktiven Diagnostik über KI-
gestütztes Versorgungsmanagement und personalisierte Interventionen bis hin zur
klinischen Validierung und integrierten Rückerstattungsmodellen durch
Kooperationen mit Versicherungsgesellschaften.
Neue Investitionspipelines und strategische Expansion
Im Rahmen ihrer nächsten Wachstumsphase bereitet die LIPH AG die Aufnahme einer
Reihe weiterer strategischer Vermögenswerte im Gesundheits- und
Technologiebereich in Asien und Europa vor, darunter Kliniken für
Präventivmedizin, Schönheitskliniken, Gesundheitsplattformen sowie Unternehmen
aus den Bereichen Biotechnologie und Medizinprodukte.
Insgesamt erwirtschafteten die neun geplanten Vermögenswerte ein EBITDA zwischen
50 und 60 Millionen Euro, überwiegend im Geschäftsjahr 2025, was die Größe und
das Ertragspotenzial der geplanten Portfolioerweiterung widerspiegelt.
Das erste Objekt im Rahmen dieser geplanten Expansion ist die beabsichtigte
Übernahme aller Anteile an dem japanischen Unternehmen Funnel Ad Inc. mit einem
voraussichtlichen Kaufpreis von rund 48 Millionen Euro.
Funnel Ad Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften General Incorporated
Association Shokeikai, Medical Corporation Seikeikai, Medical Corporation
Mitsuhashi Clinic, General Incorporated Association Kiboukai und Medical
Corporation Joshinkai landesweit rund 50 Schönheitskliniken unter den Marken DIO
Clinic, e-clinic, FIN Clinic und Tokyo Ueno Clinic.
Das Management der LIPH AG ist überzeugt, dass sich das Gesundheitswesen von
fragmentierten und reaktiven Versorgungsmodellen hin zu integrierten, KI-
gestützten Präzisionsgesundheits-Ökosystemen entwickeln wird, die kontinuierlich
aus realen Patientendaten und Behandlungsergebnissen lernen und sich
weiterentwickeln.
Prof. Dr. Joshua Lo, CEO der LIPH AG, sagte:?Das Gesundheitswesen tritt in eine
neue Ära ein, und unsere Vision ist es, eine synchronisierte
Präzisionsgesundheitsplattform aufzubauen, auf der jede Phase der Patientenreise
intelligent, vernetzt und durch KI-gestützte Erkenntnisse kontinuierlich
verbessert wird."
Aufbau einer?Precision Health Engine"
Dieses Beispiel verdeutlicht das zukünftige Behandlungsmodell der LIPH AG:
* Patienten können zunächst über die Rehabilitations- und Schmerztherapie-
Kliniken von Dr. PAIN in das Ökosystem eintreten
* Pathomics Health führt Präzisionsdiagnostik, Krankheitsrisikoprofilierung
und Genomanalysen durch
* amiko AI fungiert als zentrale KI-Orchestrierungsebene, die integrierte
Behandlungspfade erstellt und prädiktive Erkenntnisse für eine
vorausschauende Gesundheitsversorgung liefert.
* UHO Wellness und Renhe Biotech bieten maßgeschneiderte Maßnahmen in den
Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Immunsystemunterstützung und Longevity
* Danner Laboratory liefert klinische Validierung, molekulare Diagnostik und
Flüssigbiopsie
* Integrierte Erstattungs- und Versicherungskonzepte unterstützen die
Behandlungsfortführung im gesamten Ökosystem.
?Unser Konzept für den Behandlungsverlauf von Patienten zielt darauf ab,
einzelne Interaktionen im Gesundheitswesen zu einem intelligenten Kontinuum zu
verbinden. Wenn klinischer Zugang, Diagnostik, KI, Unterstützung bei der
Genesung und präventive Gesundheitsförderung miteinander verknüpft werden, kann
jede Interaktion mit einem Patienten zu einer Quelle des Lernens, der
Personalisierung und der Wertschöpfung werden. Wir gehen davon aus, dass die
Präzisionsmedizin auf diese Weise vorausschauender, anpassungsfähiger und
skalierbarer werden kann", sagte Prof. Dr. Lo.
Schaffung funktionsübergreifender Synergien als Zukunftsperspektive
Das Management der LIPH AG erwartet, dass eine der wichtigsten langfristigen
Chancen im Gesundheitswesen in der Schaffung integrierter Datenökosysteme liegt,
die in der Lage sind, sich verstärkende Wettbewerbsvorteile durch intelligente
Datenauswertung zu generieren.
Das Unternehmen sieht mehrere Synergiepotenziale, aus denen sich eine
substanzielle Wertschöpfung ergeben kann:
* Verknüpfung von Forschung und Anwendung zwischen amiko AI und Pathomics
Health;
* Multimodale Daten-Feedbackschleifen über alle sechs
Beteiligungsgesellschaften hinweg;
* Länderübergreifender Vertrieb über Dr. PAIN, UHO Wellness und Renhe Biotech
* Ausweitung des Geschäftsmodells vom asiatisch-pazifischen Raum nach
Deutschland und in die Europäische Union;
* Monetarisierung von Versicherungen durch Pathomics Health und portfolioweite
Dienstleistungen; sowie operative Effizienz durch KI, insbesondere dort, wo
amiko AI die Triage und die Optimierung von Arbeitsabläufen in
Kliniknetzwerken unterstützen kann.
Dieser vernetzte Ansatz hat das Potenzial, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen,
der für eigenständige Anbieter oder Gesundheitsunternehmen mit Einzellösungen
nur schwer nachzuahmen ist.
Darüber hinaus bietet die Notierung der LIPH AG an der Frankfurter
Wertpapierbörse einen strategischen Zugang, um Innovationen im Bereich der
Präzisionsmedizin aus dem asiatisch-pazifischen Raum auf europäische
Kapitalmärkte, Gesundheitssysteme und grenzüberschreitende klinische Ökosysteme
auszuweiten.
Die Zukunft des Gesundheitswesens
Das Management der LIPH AG ist der Überzeugung, dass sich das Gesundheitswesen
in Richtung einer Zukunft entwickelt, in der:
* Krankheiten früher erkannt werden,
* das Gesundheitswesen zunehmend prädiktiv wird,
* Interventionen personalisiert werden,
* KI die Patientenpfade kontinuierlich optimiert,
und Wellness, Diagnostik und Behandlung zu integrierten Systemen für das
lebenslange Gesundheitsmanagement verschmelzen.
?Die Zukunft des Gesundheitswesens wird auf intelligenten Ökosystemen basieren,
die bei jeder Patienteninteraktion kontinuierlich lernen, personalisieren und
sich weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, beim Aufbau dieser Zukunft
mitzuwirken", fügte Prof. Dr. Lo hinzu.
Über Leo International Precision Health AG
Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine
Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes
Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte
Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,
HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden
asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch
Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH
Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die
Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite
(https://www.liphag.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen
enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH
beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung
und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten
abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen
unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche
Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und
anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und
Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten,
vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International
Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den
erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot
zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses
Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen
verbreitet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten wäre.
Kontakt: Leo International Group
Leo International Precision Health AG Marketingmanager
Am Klopferspitz 19 Bryant Tang
82152 Planegg / Martinsried bryant.tang@leoint.com
ir@liphag.com (mailto:ir@liphag.com) (mailto:bryant.tang@leoint.com)
Leiterin Marketing
Angeline Tan
angeline.tan@leoint.com
(mailto:angeline.tan@leoint.com)
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