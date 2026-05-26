GNW-News: Die Leo International Precision Health AG baut eine durchgängig vernetzte Präzisionsgesundheitsplattform auf, die den gesamten Behandlungs- und Ver...

^Die LIPH AG stellt eine vernetzte?Precision Health Engine" vor, die das

Gesundheitswesen von einer rein reaktiven Behandlung hin zu einer

vorausschauenden, personalisierten und kontinuierlichen Gesundheitsversorgung

transformieren soll.

Planegg/Martinsried, Deutschland, 26. Mai 2026 - Die Leo International

Precision Health AG (?LIPH AG" oder das?Unternehmen", Tickersymbol: LEOW), eine

an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Holdinggesellschaft, will seine

Strategie für ein integriertes, KI-gestütztes Gesundheitsökosystem weiter

ausbauen, das darauf abzielt, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik,

HealthTech und Biotechnologie zu einer vernetzten Präzisionsgesundheitsplattform

zu vereinen.

Nach einem richtungsweisenden Geschäftsjahr 2025, das unter anderem die

Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und den Erwerb von

sechs Mehrheitsbeteiligungen im Dezember 2025 umfasste, hat das Unternehmen die

operativen Grundlagen für eine integrierte Plattform geschaffen, in der Daten,

Technologie und klinisches Fachwissen zunehmend miteinander verknüpft werden.

?Das nächste Kapitel im Gesundheitswesen wird nicht von Einzelunternehmen

geschrieben, sondern von intelligent vernetzten Ökosystemen. Unsere sechs

strategischen Portfoliounternehmen bilden für die LIPH AG eine einzigartige

Grundlage in den Bereichen KI, Diagnostik, klinischer Zugang, Rehabilitation,

Genesungsunterstützung und Longevity-Forschung. Der Wert entsteht nicht nur aus

dem Potenzial der einzelnen Unternehmen, sondern vor allem aus ihrem

Zusammenspiel: Gemeinsam schaffen sie eine integrierte, skalierbare und stärker

patientenorientierte Gesundheitsplattform. Wir bauen keine eigenständigen

Unternehmen unabhängig voneinander auf. Stattdessen schaffen wir ein

integriertes Ökosystem, in dem jedes Unternehmen die anderen stärkt, Synergien

freisetzt und die Wertschöpfung im gesamten Portfolio steigert", sagte Leo Wang,

Vorsitzender des Aufsichtsrats der LIPH AG.

Das Netzwerk der LIPH AG vereint sechs strategische Portfoliounternehmen, die im

Dezember 2025 erworben wurden und in den Bereichen KI im Gesundheitswesen,

Präzisionsdiagnostik, molekulare Pathologie, funktionelle

Nahrungsergänzungsmittel, präventive Gesundheitsförderung und Longevity-

Forschung tätig sind. Über ihren individuellen Wert, ihre Wettbewerbsvorteile

und ihr Wachstumspotenzial hinaus sind diese Unternehmen strategisch als sich

ergänzende Bausteine innerhalb eines integrierten Ökosystems für

Präzisionsmedizin positioniert, das darauf ausgelegt ist, plattformübergreifende

Synergien, langfristige Wertschöpfung und eine skalierbare Integration im

Gesundheitswesen zu generieren.

Zu diesen Vermögenswerten gehören:

amiko AI - KI-gestützte biomedizinische Intelligenz

Das Unternehmen amiko AI mit Hauptsitz in Taiwan entwickelt eine?AI Co-

Scientist"-Plattform, deren Schwerpunkt auf biomedizinischer Schlussfolgerung,

ontologiebasierten KI-Systemen und KI-gestützter Wirkstoffforschung liegt. Seine

Technologien sollen wissenschaftliche Entdeckungen, Präzisionsdiagnostik und die

KI-gesteuerte Koordination im Gesundheitswesen schneller vorantreiben.

Pathomics Health - Präzisionsdiagnostik und digitale Gesundheit

Das in Singapur ansässige Unternehmen Pathomics Health bietet in ganz

Südostasien präzise onkologische Diagnostik, prädiktive Risikoanalysen und KI-

gestützte digitale Gesundheitsmanagement-Plattformen an. Seine Plattformen

PathGene und P7 Health unterstützen Genomanalysen, molekulare Diagnostik und

fortlaufendes Gesundheitsmanagement.

Danner Laboratory - Klinische Validierung und Flüssigbiopsie

Das Danner Laboratory ist ein CLIA-zertifiziertes Labor für Molekulardiagnostik

und Zytopathologie mit Sitz in Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist

spezialisiert auf KI-gestützte Bildgebung, Flüssigbiopsie-Technologien und

präzise onkologische Diagnostik, die darauf abzielen, die Krebsfrüherkennung und

die Gesundheitsvorsorge zu unterstützen.

Dr. PAIN (Wankang Medical Group) - Integriertes Rehabilitations-Ökosystem

Dr. PAIN ist in Taiwan, Hongkong und China tätig und bietet über ein stetig

wachsendes Kliniknetzwerk multidisziplinäre Rehabilitations- und

Schmerztherapie-Dienstleistungen an, die Physiotherapie, Chiropraktik,

Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) und KI-gestützte Diagnostik miteinander

verbinden.

UHO Wellness - Lösungen für Nutrazeutika und die onkologische Genesung

Das in Taiwan ansässige Unternehmen UHO Wellness konzentriert sich auf

Innovationen im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel, Lösungen für die Stärkung

des Immunsystems und wissenschaftlich fundierte Rehabilitationsprogramme für

Krebspatienten. Seine firmeneigenen Beta-Glucan-Formulierungen und Wellness-

Programme unterstützen die Gesundheitsvorsorge und die Rehabilitation nach einer

Behandlung.

Renhe Biotech - Langlebigkeit und Zellgesundheit

Das in Australien ansässige Unternehmen Renhe Biotech entwickelt Präzisions-

Nahrungsergänzungsmittel mit Fokus auf NAD+-Biologie, gesundes Altern,

Belastbarkeit und Longevitätsforschung. Seine Wellness-Produkte in

therapeutischer Qualität unterstützen die Zellregeneration und präventive

Gesundheitsmaßnahmen.

Gemeinsam bilden diese Unternehmen eine vernetzte Gesundheitsinfrastruktur, die

darauf ausgelegt ist, Patienten während ihres gesamten Gesundheitsweges zu

unterstützen - von der Erstuntersuchung und prädiktiven Diagnostik über KI-

gestütztes Versorgungsmanagement und personalisierte Interventionen bis hin zur

klinischen Validierung und integrierten Rückerstattungsmodellen durch

Kooperationen mit Versicherungsgesellschaften.

Neue Investitionspipelines und strategische Expansion

Im Rahmen ihrer nächsten Wachstumsphase bereitet die LIPH AG die Aufnahme einer

Reihe weiterer strategischer Vermögenswerte im Gesundheits- und

Technologiebereich in Asien und Europa vor, darunter Kliniken für

Präventivmedizin, Schönheitskliniken, Gesundheitsplattformen sowie Unternehmen

aus den Bereichen Biotechnologie und Medizinprodukte.

Insgesamt erwirtschafteten die neun geplanten Vermögenswerte ein EBITDA zwischen

50 und 60 Millionen Euro, überwiegend im Geschäftsjahr 2025, was die Größe und

das Ertragspotenzial der geplanten Portfolioerweiterung widerspiegelt.

Das erste Objekt im Rahmen dieser geplanten Expansion ist die beabsichtigte

Übernahme aller Anteile an dem japanischen Unternehmen Funnel Ad Inc. mit einem

voraussichtlichen Kaufpreis von rund 48 Millionen Euro.

Funnel Ad Inc. betreibt über seine Tochtergesellschaften General Incorporated

Association Shokeikai, Medical Corporation Seikeikai, Medical Corporation

Mitsuhashi Clinic, General Incorporated Association Kiboukai und Medical

Corporation Joshinkai landesweit rund 50 Schönheitskliniken unter den Marken DIO

Clinic, e-clinic, FIN Clinic und Tokyo Ueno Clinic.

Das Management der LIPH AG ist überzeugt, dass sich das Gesundheitswesen von

fragmentierten und reaktiven Versorgungsmodellen hin zu integrierten, KI-

gestützten Präzisionsgesundheits-Ökosystemen entwickeln wird, die kontinuierlich

aus realen Patientendaten und Behandlungsergebnissen lernen und sich

weiterentwickeln.

Prof. Dr. Joshua Lo, CEO der LIPH AG, sagte:?Das Gesundheitswesen tritt in eine

neue Ära ein, und unsere Vision ist es, eine synchronisierte

Präzisionsgesundheitsplattform aufzubauen, auf der jede Phase der Patientenreise

intelligent, vernetzt und durch KI-gestützte Erkenntnisse kontinuierlich

verbessert wird."

Aufbau einer?Precision Health Engine"

Dieses Beispiel verdeutlicht das zukünftige Behandlungsmodell der LIPH AG:

* Patienten können zunächst über die Rehabilitations- und Schmerztherapie-

Kliniken von Dr. PAIN in das Ökosystem eintreten

* Pathomics Health führt Präzisionsdiagnostik, Krankheitsrisikoprofilierung

und Genomanalysen durch

* amiko AI fungiert als zentrale KI-Orchestrierungsebene, die integrierte

Behandlungspfade erstellt und prädiktive Erkenntnisse für eine

vorausschauende Gesundheitsversorgung liefert.

* UHO Wellness und Renhe Biotech bieten maßgeschneiderte Maßnahmen in den

Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Immunsystemunterstützung und Longevity

* Danner Laboratory liefert klinische Validierung, molekulare Diagnostik und

Flüssigbiopsie

* Integrierte Erstattungs- und Versicherungskonzepte unterstützen die

Behandlungsfortführung im gesamten Ökosystem.

?Unser Konzept für den Behandlungsverlauf von Patienten zielt darauf ab,

einzelne Interaktionen im Gesundheitswesen zu einem intelligenten Kontinuum zu

verbinden. Wenn klinischer Zugang, Diagnostik, KI, Unterstützung bei der

Genesung und präventive Gesundheitsförderung miteinander verknüpft werden, kann

jede Interaktion mit einem Patienten zu einer Quelle des Lernens, der

Personalisierung und der Wertschöpfung werden. Wir gehen davon aus, dass die

Präzisionsmedizin auf diese Weise vorausschauender, anpassungsfähiger und

skalierbarer werden kann", sagte Prof. Dr. Lo.

Schaffung funktionsübergreifender Synergien als Zukunftsperspektive

Das Management der LIPH AG erwartet, dass eine der wichtigsten langfristigen

Chancen im Gesundheitswesen in der Schaffung integrierter Datenökosysteme liegt,

die in der Lage sind, sich verstärkende Wettbewerbsvorteile durch intelligente

Datenauswertung zu generieren.

Das Unternehmen sieht mehrere Synergiepotenziale, aus denen sich eine

substanzielle Wertschöpfung ergeben kann:

* Verknüpfung von Forschung und Anwendung zwischen amiko AI und Pathomics

Health;

* Multimodale Daten-Feedbackschleifen über alle sechs

Beteiligungsgesellschaften hinweg;

* Länderübergreifender Vertrieb über Dr. PAIN, UHO Wellness und Renhe Biotech

* Ausweitung des Geschäftsmodells vom asiatisch-pazifischen Raum nach

Deutschland und in die Europäische Union;

* Monetarisierung von Versicherungen durch Pathomics Health und portfolioweite

Dienstleistungen; sowie operative Effizienz durch KI, insbesondere dort, wo

amiko AI die Triage und die Optimierung von Arbeitsabläufen in

Kliniknetzwerken unterstützen kann.

Dieser vernetzte Ansatz hat das Potenzial, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen,

der für eigenständige Anbieter oder Gesundheitsunternehmen mit Einzellösungen

nur schwer nachzuahmen ist.

Darüber hinaus bietet die Notierung der LIPH AG an der Frankfurter

Wertpapierbörse einen strategischen Zugang, um Innovationen im Bereich der

Präzisionsmedizin aus dem asiatisch-pazifischen Raum auf europäische

Kapitalmärkte, Gesundheitssysteme und grenzüberschreitende klinische Ökosysteme

auszuweiten.

Die Zukunft des Gesundheitswesens

Das Management der LIPH AG ist der Überzeugung, dass sich das Gesundheitswesen

in Richtung einer Zukunft entwickelt, in der:

* Krankheiten früher erkannt werden,

* das Gesundheitswesen zunehmend prädiktiv wird,

* Interventionen personalisiert werden,

* KI die Patientenpfade kontinuierlich optimiert,

und Wellness, Diagnostik und Behandlung zu integrierten Systemen für das

lebenslange Gesundheitsmanagement verschmelzen.

?Die Zukunft des Gesundheitswesens wird auf intelligenten Ökosystemen basieren,

die bei jeder Patienteninteraktion kontinuierlich lernen, personalisieren und

sich weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, beim Aufbau dieser Zukunft

mitzuwirken", fügte Prof. Dr. Lo hinzu.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG (?LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine

Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes

Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte

Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech,

HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden

asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch

Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH

Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die

Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite

(https://www.liphag.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH

beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere

Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die

Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung

und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten

abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen

unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche

Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und

anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und

Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten,

vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International

Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den

erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur

Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses

Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen

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Kontakt: Leo International Group

Leo International Precision Health AG Marketingmanager

Am Klopferspitz 19 Bryant Tang

82152 Planegg / Martinsried bryant.tang@leoint.com

ir@liphag.com (mailto:ir@liphag.com) (mailto:bryant.tang@leoint.com)

Leiterin Marketing

Angeline Tan

angeline.tan@leoint.com

(mailto:angeline.tan@leoint.com)

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