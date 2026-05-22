GNW-News: Die LiquidStack GigaModularT CDU-Plattform ist nun mit einer auf 14 MW erweiterten Kapazität auf dem Markt erhältlich

^CARROLLTON, Texas, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidStack

(http://www.liquidstack.com/), ein Unternehmen von Trane Technologies

(http://www.tranetechnologies.com/) und weltweit führender Anbieter von

Flüssigkeitskühltechnologien für Rechenzentren, gab heute die Markteinführung

seiner GigaModular(TM) CDU-Plattform bekannt. Die modulare, nach Bedarf skalierbare

Architektur der Plattform, die gemäß den NVIDIA Vera Rubin-Spezifikationen

entwickelt wurde, ermöglicht es Betreibern von KI-Rechenzentren,

Flüssigkeitskühlungsinfrastrukturen schneller, flexibler und einfacher zu

implementieren - dank Bausteinen im Multi-MW-Bereich, die auf bis zu 14 MW

skalierbar sind.

?GigaModular(TM) wurde speziell für KI-Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt und

unterstützt Betreiber dabei, ihre Kühlkapazität zu erweitern, ohne dass dafür

umfangreiche Umgestaltungen der Infrastruktur oder eine vorzeitige

Überdimensionierung erforderlich sind", sagte Joe Capes, Vice President bei

Trane Technologies und General Manager von LiquidStack(TM).?Die flexible

Bereitstellungs- und Verteilungsarchitektur ermöglicht einen schrittweisen

Ausbau, der sich am Bedarf an KI-Rechenleistung orientiert, während

zentralisierte Steuerungsfunktionen auf Systemebene dazu beitragen, den Betrieb

zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und die Kapitalplanung zu

optimieren."

Die GigaModular(TM)-CDU-Plattform unterstützt sowohl Standard- als auch

maßgeschneiderte Chips für Hyperscale-Anwendungen über den gesamten

Betriebstemperaturbereich hinweg und ermöglicht Betreibern mehr Flexibilität bei

wechselnden Rechen- und thermischen Anforderungen.

Die Plattform wurde für KI-, HPC- und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt und

bietet:

* Zentrale Steuerung zur Vereinfachung des Betriebs, zur Reduzierung von

Redundanzen und zur Verbesserung der Infrastruktureffizienz in großem

Maßstab.

* Skalierbarkeit auf Systemebene, um einen koordinierten Ausbau der KI-

Infrastruktur zu ermöglichen, anstatt lediglich die Kapazität einzelner

unabhängiger CDU-Einheiten zu addieren.

* Eine flexible Bereitstellungs- und Verteilungsarchitektur, die sich an sich

verändernde KI-Workloads, Rack-Dichten und Anlagenlayouts anpasst.

* Modulare Bausteine nach dem?Pay-as-you-grow"-Prinzip, die es Betreibern

ermöglichen, ihre KI-Kapazitäten schrittweise zu erweitern, ohne dass

größere Umgestaltungen der Infrastruktur erforderlich sind.

* Zukunftssichere Unterstützung für GPU-Plattformen der nächsten Generation in

Umgebungen mit hoher Dichte und bei Implementierungen im Gigawatt-Maßstab.

* Als Teil des umfassenden Angebots von Trane Technologies im Bereich

Wärmemanagement vereint sie fortschrittliche CDU-Technologie mit weltweitem

Service-Support während der gesamten Betriebsdauer und über den kompletten

Lebenszyklus der Anlagen hinweg.

Die im Juni 2025 erstmals vorgestellte GigaModular(TM)-CDU hat umfangreiche

Systemintegrationstests mit mehreren Modulen sowie Volllasttests durchlaufen,

wodurch die Kapazität von Anlagen mit einer Leistung von bis zu 14 MW bestätigt

und die ETL-Zertifizierung erlangt wurde. Die Plattform ist nun erhältlich,

wobei die ersten Kundenbestellungen die Marktnachfrage nach einer skalierbaren

Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur widerspiegeln.

LiquidStack(TM) wird GigaModular(TM) auf dem Datacloud Global Congress vom 2. bis 4.

Juni im Palais des Festivals in Cannes, Frankreich, vorstellen, einschließlich

Live-VR-Demonstrationen der Plattform. Besucher können LiquidStack am Stand Nr.

109 besuchen.

Um mehr über GigaModular(TM) zu erfahren oder einen Beratungstermin zu vereinbaren,

besuchen Sie LiquidStack GigaModular(TM) (https://liquidstack.com/cdu-direct-to-

chip/giga-modular).

Über LiquidStack

LiquidStack(TM) - ein Unternehmen von Trane Technologies - ist ein weltweit

führender Anbieter von fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösungen für

skalierbare KI-Infrastrukturen und liefert zukunftsfähige Kühlarchitekturen, die

speziell für GPU-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurden. Die

Lösungen von LiquidStack wurden speziell für das Wachstum im Bereich der

Hyperscale-KI entwickelt und ermöglichen es Betreibern, hochdichte KI-

Infrastrukturen sicher bereitzustellen, zu skalieren und zu optimieren. Weitere

Informationen finden Sie unter liquidstack.com (https://liquidstack.com/).

Über Trane Technologies

Trane Technologies ist ein weltweit führender Innovator im Bereich Klimatechnik.

Mit unseren strategischen Marken Trane® und Thermo King® sowie unserem

umweltbewussten Produkt- und Dienstleistungsportfolio bieten wir effiziente und

nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Privathaushalte und den Transportsektor.

Weitere Informationen finden Sie unter tranetechnologies.com

(https://www.tranetechnologies.com/).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

Wertpapiergesetze; dabei handelt es sich um Aussagen, die keine historischen

Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Innovationen im Bereich

der Flüssigkeitskühltechnologien, wie etwa Aussagen zu Leistungsfähigkeit,

Skalierbarkeit, Ergebnissen der Implementierung und erwarteten Vorteilen für die

Kunden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren derzeitigen

Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren derzeitigen Erwartungen

abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, sind im

Formular 10-K von Trane Technologies für das am 31. Dezember 2025 endende

Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und anderen

bei der SEC eingereichten Unterlagen von Trane Technologies aufgeführt. Von Zeit

zu Zeit treten neue Risiken und Ungewissheiten auf, und es ist uns nicht

möglich, diese Ereignisse oder deren mögliche Auswirkungen auf uns

vorherzusagen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten

Aussagen zu aktualisieren.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

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e74309565c15

Doug De Orchis

Scratch Marketing und Media für LiquidStack

liquidstack@scratchmm.comÂ°