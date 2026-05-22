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22.05.2026 17:06:38
GNW-News: Die LiquidStack GigaModularT CDU-Plattform ist nun mit einer auf 14 MW erweiterten Kapazität auf dem Markt erhältlich
^CARROLLTON, Texas, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LiquidStack
(http://www.liquidstack.com/), ein Unternehmen von Trane Technologies
(http://www.tranetechnologies.com/) und weltweit führender Anbieter von
Flüssigkeitskühltechnologien für Rechenzentren, gab heute die Markteinführung
seiner GigaModular(TM) CDU-Plattform bekannt. Die modulare, nach Bedarf skalierbare
Architektur der Plattform, die gemäß den NVIDIA Vera Rubin-Spezifikationen
entwickelt wurde, ermöglicht es Betreibern von KI-Rechenzentren,
Flüssigkeitskühlungsinfrastrukturen schneller, flexibler und einfacher zu
implementieren - dank Bausteinen im Multi-MW-Bereich, die auf bis zu 14 MW
skalierbar sind.
?GigaModular(TM) wurde speziell für KI-Umgebungen mit hoher Dichte entwickelt und
unterstützt Betreiber dabei, ihre Kühlkapazität zu erweitern, ohne dass dafür
umfangreiche Umgestaltungen der Infrastruktur oder eine vorzeitige
Überdimensionierung erforderlich sind", sagte Joe Capes, Vice President bei
Trane Technologies und General Manager von LiquidStack(TM).?Die flexible
Bereitstellungs- und Verteilungsarchitektur ermöglicht einen schrittweisen
Ausbau, der sich am Bedarf an KI-Rechenleistung orientiert, während
zentralisierte Steuerungsfunktionen auf Systemebene dazu beitragen, den Betrieb
zu vereinfachen, die Effizienz zu steigern und die Kapitalplanung zu
optimieren."
Die GigaModular(TM)-CDU-Plattform unterstützt sowohl Standard- als auch
maßgeschneiderte Chips für Hyperscale-Anwendungen über den gesamten
Betriebstemperaturbereich hinweg und ermöglicht Betreibern mehr Flexibilität bei
wechselnden Rechen- und thermischen Anforderungen.
Die Plattform wurde für KI-, HPC- und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt und
bietet:
* Zentrale Steuerung zur Vereinfachung des Betriebs, zur Reduzierung von
Redundanzen und zur Verbesserung der Infrastruktureffizienz in großem
Maßstab.
* Skalierbarkeit auf Systemebene, um einen koordinierten Ausbau der KI-
Infrastruktur zu ermöglichen, anstatt lediglich die Kapazität einzelner
unabhängiger CDU-Einheiten zu addieren.
* Eine flexible Bereitstellungs- und Verteilungsarchitektur, die sich an sich
verändernde KI-Workloads, Rack-Dichten und Anlagenlayouts anpasst.
* Modulare Bausteine nach dem?Pay-as-you-grow"-Prinzip, die es Betreibern
ermöglichen, ihre KI-Kapazitäten schrittweise zu erweitern, ohne dass
größere Umgestaltungen der Infrastruktur erforderlich sind.
* Zukunftssichere Unterstützung für GPU-Plattformen der nächsten Generation in
Umgebungen mit hoher Dichte und bei Implementierungen im Gigawatt-Maßstab.
* Als Teil des umfassenden Angebots von Trane Technologies im Bereich
Wärmemanagement vereint sie fortschrittliche CDU-Technologie mit weltweitem
Service-Support während der gesamten Betriebsdauer und über den kompletten
Lebenszyklus der Anlagen hinweg.
Die im Juni 2025 erstmals vorgestellte GigaModular(TM)-CDU hat umfangreiche
Systemintegrationstests mit mehreren Modulen sowie Volllasttests durchlaufen,
wodurch die Kapazität von Anlagen mit einer Leistung von bis zu 14 MW bestätigt
und die ETL-Zertifizierung erlangt wurde. Die Plattform ist nun erhältlich,
wobei die ersten Kundenbestellungen die Marktnachfrage nach einer skalierbaren
Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur widerspiegeln.
LiquidStack(TM) wird GigaModular(TM) auf dem Datacloud Global Congress vom 2. bis 4.
Juni im Palais des Festivals in Cannes, Frankreich, vorstellen, einschließlich
Live-VR-Demonstrationen der Plattform. Besucher können LiquidStack am Stand Nr.
109 besuchen.
Um mehr über GigaModular(TM) zu erfahren oder einen Beratungstermin zu vereinbaren,
besuchen Sie LiquidStack GigaModular(TM) (https://liquidstack.com/cdu-direct-to-
chip/giga-modular).
Über LiquidStack
LiquidStack(TM) - ein Unternehmen von Trane Technologies - ist ein weltweit
führender Anbieter von fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungslösungen für
skalierbare KI-Infrastrukturen und liefert zukunftsfähige Kühlarchitekturen, die
speziell für GPU-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurden. Die
Lösungen von LiquidStack wurden speziell für das Wachstum im Bereich der
Hyperscale-KI entwickelt und ermöglichen es Betreibern, hochdichte KI-
Infrastrukturen sicher bereitzustellen, zu skalieren und zu optimieren. Weitere
Informationen finden Sie unter liquidstack.com (https://liquidstack.com/).
Über Trane Technologies
Trane Technologies ist ein weltweit führender Innovator im Bereich Klimatechnik.
Mit unseren strategischen Marken Trane® und Thermo King® sowie unserem
umweltbewussten Produkt- und Dienstleistungsportfolio bieten wir effiziente und
nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Privathaushalte und den Transportsektor.
Weitere Informationen finden Sie unter tranetechnologies.com
(https://www.tranetechnologies.com/).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der
Wertpapiergesetze; dabei handelt es sich um Aussagen, die keine historischen
Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Innovationen im Bereich
der Flüssigkeitskühltechnologien, wie etwa Aussagen zu Leistungsfähigkeit,
Skalierbarkeit, Ergebnissen der Implementierung und erwarteten Vorteilen für die
Kunden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren derzeitigen
Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren derzeitigen Erwartungen
abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, sind im
Formular 10-K von Trane Technologies für das am 31. Dezember 2025 endende
Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und anderen
bei der SEC eingereichten Unterlagen von Trane Technologies aufgeführt. Von Zeit
zu Zeit treten neue Risiken und Ungewissheiten auf, und es ist uns nicht
möglich, diese Ereignisse oder deren mögliche Auswirkungen auf uns
vorherzusagen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1dfc94c6-150d-4cd0-ac94-
e74309565c15
Doug De Orchis
Scratch Marketing und Media für LiquidStack
liquidstack@scratchmm.comÂ°
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