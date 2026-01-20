GNW-News: Die Lösung für globale Top-Teams: Mit dem ersten dauerhaften weltweiten Datentarif Holafly for Business gehört das Roaming für Unternehmen der Verg...

|
^DUBLIN, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly
(https://partners.holafly.com/), einer der größeren Akteure auf dem eSIM-Markt,
hat eine neue Lösung für Unternehmen mit ständig reisenden Teams vorgestellt:
Holafly Plans for Business, der erste permanente globale Datentarif, der gezielt
auf die Anforderungen internationaler Unternehmen zugeschnitten ist.
Im Gegensatz zu Roaming-Vereinbarungen, die immer noch an eine veraltete
Infrastruktur gekoppelt sind, ist Holafly Plans for Business so konzipiert, dass
es auf den Geräten der Mitarbeiter verfügbar bleibt und nicht jedes Mal neu
installiert oder konfiguriert werden muss, wenn jemand auf Reisen ist. Dieses
exklusive Add-on hilft Teams, im entscheidenden Moment überall auf der Welt ohne
jegliche Unterbrechungen oder kurzfristige Abhilfemaßnahmen in Verbindung zu
bleiben.
Das Modell ist die Antwort auf eine von globalen Unternehmen häufig geäußerte
Problematik: im Voraus für Daten zu bezahlen, die oft ungenutzt bleiben, und
trotzdem Engpässe zu riskieren bei unerwartet steigender Reisetätigkeit. Mit
Holafly Plans for Business können Unternehmen ihr Datenkontingent jederzeit
anpassen. Wenn ein Mitarbeiter unbegrenztes Datenvolumen benötigt, erfolgt das
Upgrade automatisch und wird nur für den Zeitraum berechnet, in dem es
tatsächlich genutzt wird. Für die Zeiträume ohne Reiseaktivitäten oder
Datenverbrauch fallen keine Kosten an.
Dieses Konzept ermöglicht es Unternehmen, auf internationale Reisen vorbereitet
zu sein, ohne sich an feste Kosten oder langfristige Verpflichtungen zu binden.
Der Tarif bleibt unabhängig vom Reiseziel der Mitarbeiter jederzeit aktiv und
bietet den Finanz- und Betriebsteams volle Transparenz und Kontrolle.
Zur Markteinführung bietet Holafly neuen Unternehmenskunden einen vergünstigten
Zugang zu Always On. Dieses Add-on garantiert einen grundlegenden mobilen Zugang
weltweit. Auch in Zeiten, in denen ein Unternehmen sein Datenpaket reduziert,
stellt Always On sicher, dass jeder Mitarbeiter ein Grundkontingent behält,
sodass Teams im Falle unerwarteter Reisen oder dringender Notfälle erreichbar
bleiben.
Die Markteinführung erfolgt parallel zum kontinuierlichen Anstieg
internationaler Geschäftsreisen. Laut dem Global Travel & eSIM Report von
Holafly war mehr als die Hälfte aller Beschäftigten im Jahr 2025 häufiger
beruflich unterwegs als im Vorjahr. Acht von zehn erwarten dabei, dass sie im
Jahr 2026 international reisen werden. Unternehmen verschiedener Branchen, wie
zum Beispiel Nike, Deloitte, Airbnb und Volvo, vertrauen bereits auf Holafly for
Business für die Verwaltung ihrer mobilen Daten im Ausland.
?Holafly Plans for Business beseitigt die Unsicherheiten, mit denen sich
Unternehmen bei der Verwaltung mobiler Daten im Ausland konfrontiert sehen", so
Alex Bryszkowski, VP of B2B & Partnerships bei Holafly.?Teams sollten nicht
Monate im Voraus ihre Reisemuster vorplanen oder sich Gedanken darüber machen
müssen, ob der Service bei der Landung funktioniert. Der Tarif ist immer
verfügbar, die Nutzung wird automatisch angepasst, und die Mitarbeiter bleiben
erreichbar, wo immer ihre Arbeit sie hinführt."
Über Holafly:
Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über
200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als
15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale
Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies
Reisen weltweit.
Kontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com) / marina.m@holafly.com
(mailto:marina.m@holafly.com)
