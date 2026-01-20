GNW-News: Die Lösung für globale Top-Teams: Mit dem ersten dauerhaften weltweiten Datentarif Holafly for Business gehört das Roaming für Unternehmen der Verg...

^DUBLIN, Jan. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly

(https://partners.holafly.com/), einer der größeren Akteure auf dem eSIM-Markt,

hat eine neue Lösung für Unternehmen mit ständig reisenden Teams vorgestellt:

Holafly Plans for Business, der erste permanente globale Datentarif, der gezielt

auf die Anforderungen internationaler Unternehmen zugeschnitten ist.

Im Gegensatz zu Roaming-Vereinbarungen, die immer noch an eine veraltete

Infrastruktur gekoppelt sind, ist Holafly Plans for Business so konzipiert, dass

es auf den Geräten der Mitarbeiter verfügbar bleibt und nicht jedes Mal neu

installiert oder konfiguriert werden muss, wenn jemand auf Reisen ist. Dieses

exklusive Add-on hilft Teams, im entscheidenden Moment überall auf der Welt ohne

jegliche Unterbrechungen oder kurzfristige Abhilfemaßnahmen in Verbindung zu

bleiben.

Das Modell ist die Antwort auf eine von globalen Unternehmen häufig geäußerte

Problematik: im Voraus für Daten zu bezahlen, die oft ungenutzt bleiben, und

trotzdem Engpässe zu riskieren bei unerwartet steigender Reisetätigkeit. Mit

Holafly Plans for Business können Unternehmen ihr Datenkontingent jederzeit

anpassen. Wenn ein Mitarbeiter unbegrenztes Datenvolumen benötigt, erfolgt das

Upgrade automatisch und wird nur für den Zeitraum berechnet, in dem es

tatsächlich genutzt wird. Für die Zeiträume ohne Reiseaktivitäten oder

Datenverbrauch fallen keine Kosten an.

Dieses Konzept ermöglicht es Unternehmen, auf internationale Reisen vorbereitet

zu sein, ohne sich an feste Kosten oder langfristige Verpflichtungen zu binden.

Der Tarif bleibt unabhängig vom Reiseziel der Mitarbeiter jederzeit aktiv und

bietet den Finanz- und Betriebsteams volle Transparenz und Kontrolle.

Zur Markteinführung bietet Holafly neuen Unternehmenskunden einen vergünstigten

Zugang zu Always On. Dieses Add-on garantiert einen grundlegenden mobilen Zugang

weltweit. Auch in Zeiten, in denen ein Unternehmen sein Datenpaket reduziert,

stellt Always On sicher, dass jeder Mitarbeiter ein Grundkontingent behält,

sodass Teams im Falle unerwarteter Reisen oder dringender Notfälle erreichbar

bleiben.

Die Markteinführung erfolgt parallel zum kontinuierlichen Anstieg

internationaler Geschäftsreisen. Laut dem Global Travel & eSIM Report von

Holafly war mehr als die Hälfte aller Beschäftigten im Jahr 2025 häufiger

beruflich unterwegs als im Vorjahr. Acht von zehn erwarten dabei, dass sie im

Jahr 2026 international reisen werden. Unternehmen verschiedener Branchen, wie

zum Beispiel Nike, Deloitte, Airbnb und Volvo, vertrauen bereits auf Holafly for

Business für die Verwaltung ihrer mobilen Daten im Ausland.

?Holafly Plans for Business beseitigt die Unsicherheiten, mit denen sich

Unternehmen bei der Verwaltung mobiler Daten im Ausland konfrontiert sehen", so

Alex Bryszkowski, VP of B2B & Partnerships bei Holafly.?Teams sollten nicht

Monate im Voraus ihre Reisemuster vorplanen oder sich Gedanken darüber machen

müssen, ob der Service bei der Landung funktioniert. Der Tarif ist immer

verfügbar, die Nutzung wird automatisch angepasst, und die Mitarbeiter bleiben

erreichbar, wo immer ihre Arbeit sie hinführt."

Über Holafly:

Holafly ist der weltweit führende Anbieter von eSIMs für Reisende und deckt über

200 Destinationen ab. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,6/5 und mehr als

15 Millionen zufriedenen Kunden ist Holafly die erste Wahl für internationale

Konnektivität. Das Angebot an unbegrenzten Daten garantiert sorgenfreies

Reisen weltweit.

Kontakt: press@holafly.com (mailto:press@holafly.com) / marina.m@holafly.com

(mailto:marina.m@holafly.com)

