Chery Automobile Aktie
WKN DE: A41K7X / ISIN: CNE1000073Z4
|
23.11.2026 07:06:38
GNW-News: Die Modelle LEPAS L8, L6 und L4 erhalten bei der Euro-NCAP-Bewertung 2026 eine Fünf-Sterne-Bewertung
^WUHU, China, Nov. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LEPAS, die Premium-NEV-Marke von
Chery Auto, hat für ihre Modelle L8, L6 und L4 gemäß den Bewertungsrichtlinien
für das Jahr 2026 Fünf-Sterne-Sicherheitsbewertungen erhalten. Die Ergebnisse
wurden am 18. November 2026 vom European New Car Assessment Programme (Euro
NCAP) im Rahmen seiner jüngsten Bewertung bekannt gegeben, die sich auf 10
Modelle in vier Schlüsselbereichen erstreckte: Sicheres Fahren,
Unfallvermeidung, Aufprallschutz und Sicherheit nach einem Unfall.
Die Protokolle für 2026 stellen die bedeutendste Aktualisierung von Euro NCAP
seit 2009 dar und führen strengere Bewertungskriterien in vier Bereichen der
Fahrzeugsicherheit ein. Die überarbeiteten Prüfverfahren legen größeren Wert auf
realitätsnahe Szenarien. Dazu gehören komplexe Kreuzungssituationen, das Öffnen
von Fahrzeugtüren vor herannahenden Radfahrern und Rettungsmaßnahmen nach einem
Unfall. In dieser Bewertungsrunde erzielte der LEPAS L4 84 % bei der
Unfallvermeidung, während sowohl der L6 als auch der L8 87 % beim Unfallschutz
und 95 % bei der Sicherheit nach einem Unfall erreichten.
Die drei Fünf-Sterne-Bewertungen unterstreichen die umfassende Erfahrung von
Chery Auto in der Entwicklung und Validierung von Fahrzeugsicherheit, die durch
jährlich mehr als 1.500 Crashtests in über 67 Szenarien untermauert wird. Unter
Nutzung des globalen?1+7+N"-Forschungs- und Entwicklungsnetzwerks der Chery
Group bringt LEPAS dieses Fachwissen in die intelligente LEX-Plattform ein. Die
Plattform umfasst mehrere Schutzebenen, die die Fahrzeugstruktur, die
Insassensicherheit, die Batteriesicherheit und Notfallmaßnahmen abdecken und
durch redundante aktive Sicherheitssysteme sowie einen 360-Grad-Batterieschutz
ergänzt werden.
Über LEPAS
LEPAS ist die NEV-Marke von Chery Auto im gehobenen Marktsegment und entwickelt
elegante Mobilitätslösungen für Kundinnen und Kunden weltweit. Mit dem Anspruch,
die?Preferred Brand for Elegant Mobility Life" zu werden, vereint LEPAS Leopard
Aesthetics, Elegant Technology und Exquisite Space - und macht Eleganz zu einem
Fahrerlebnis, das sichtbar, spürbar und verlässlich ist. Gestützt auf ein stetig
wachsendes internationales Händlernetz mit mehr als 500 Vertriebs- und
Servicestandorten baut LEPAS seine weltweite Präsenz durch lokalisierte
Aktivitäten kontinuierlich aus und bietet Produkte sowie Markenerlebnisse, die
auf die Anforderungen der jeweiligen Märkte zugeschnitten sind.
Über Chery Auto
Chery Auto wurde 1997 gegründet und ist ein weltweit tätiger Automobilhersteller
mit Schwerpunkt auf Fahrzeugentwicklung, intelligenten Technologien und Lösungen
für neue Energien. Das Unternehmen ist in mehr als 130 Ländern und Regionen
vertreten und stützt sich dabei auf ein starkes internationales Netzwerk aus
Forschungs-, Produktions- und Strategiepartnerschaften. Seit 23 Jahren in Folge
ist Chery Auto die erfolgreichste chinesische Pkw-Exportmarke. Getragen von der
globalen Philosophie?In somewhere, For somewhere, Be somewhere" treibt Chery
Auto durch kontinuierliche Innovation und internationale Zusammenarbeit den
Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität konsequent voran.
Medienkontakt
Firmenname: LEPAS International
Ansprechpartner: Vincy Wang
E-Mail: GlobalPR@lepasinternational.com
Offizielle Website des Unternehmens: https://lepasinternational.com/
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c0b3e12a-
28f8-4dcf-9435-8017858d9e14
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3ca4bf8-b746-
48bb-9cc4-648d2502ea53
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chery Automobile Co Ltd Registered Shs-H- Reg S
Analysen zu Chery Automobile Co Ltd Registered Shs-H- Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Chery Automobile Co Ltd Registered Shs-H- Reg S
|2,38
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierung voraus? ATX könnte leicht erholt starten -- DAX vor robustem Start -- Anleger in Asien fassen wieder verhalten Mut: Leichte Gewinne in in China
Am heimischen Aktienmarkt könnte leichte Erholung das Bild prägen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Startgewinne möglich. In Fernost zeigen sich die Börsen verhalten höher.