GNW-News: Die neue Geografie der Geschäftsreisen: Wohin reisen Berufstätige diesen Sommer laut Holafly for Business?

^DUBLIN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jahrelang wurde die weltweite Karte

der Geschäftsreisen weitgehend von Finanzzentren und Unternehmenszentralen

geprägt. Heutzutage bevorzugen Geschäftsleute zunehmend Ziele, die

wirtschaftliche Bedeutung mit einem attraktiven Lebensstil verbinden. Eine neue

Studie von Holafly for Business zeigt, dass Spanien, Japan und die Vereinigten

Staaten in diesem Sommer die meisten Geschäftsreisenden anziehen, was einen

allgemeinen Wandel in der Art und den Gründen für Geschäftsreisen widerspiegelt.

Laut dem?Holafly-Bericht zu Sommerreisen und eSIM 2026" ist Spanien in diesem

Sommer das beliebteste Reiseziel für Geschäftsreisende und festigt damit seine

Position als eines der wenigen Länder, das sowohl Geschäfts- als auch

Urlaubsreisen in großem Umfang anziehen kann. Japan belegt den zweiten Platz,

gefolgt von den Vereinigten Staaten und Frankreich, was die anhaltende Bedeutung

von Märkten unterstreicht, die starke unternehmerische Ökosysteme mit globaler

Erreichbarkeit verbinden.

Japans Platzierung im oberen Bereich der Rangliste spiegelt seine wachsende

Bedeutung in der globalen Geschäftswelt wider, insbesondere da Unternehmen ihre

Handelsbeziehungen im asiatisch-pazifischen Raum - einer der am schnellsten

wachsenden Regionen für Geschäftsreisen - ausbauen.

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor einer der weltweit wichtigsten

Standorte für die Mobilität von Führungskräften, was durch die hohe

Konzentration von Technologie-, Finanz- und multinationalen

Unternehmenszentralen gestützt wird. Frankreich, das Vereinigte Königreich,

Kanada und Deutschland verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage nach

Geschäftsreisen, während die Vereinigten Arabischen Emirate als eines der

wenigen Reiseziele hervorstechen, deren Attraktivität offenbar in erster Linie

auf geschäftlichen Aktivitäten beruht. Trotz ihrer geringen Präsenz in den

allgemeinen Freizeit-Rankings haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre

Position als globaler Knotenpunkt für Finanzen, Technologie, Handel und

internationale Events weiter gefestigt, insbesondere durch Städte wie Dubai und

Abu Dhabi.

?Bei Geschäftsreisen geht es heutzutage um weit mehr als nur um die Teilnahme an

Besprechungen", sagte Alex Bryzowski, Vice President von Holafly for Business.

?Die Standorte, die in unserer Rangliste ganz oben stehen, vereinen

wirtschaftliche Bedeutung mit der Infrastruktur, der Erreichbarkeit und der

internationalen Anziehungskraft, die moderne Berufstätige zunehmend erwarten."

Die Landkarte der Geschäftsreisen wird nicht mehr ausschließlich dadurch

bestimmt, wo Unternehmen tätig sind, sondern zunehmend dadurch, wo Berufstätige

ihre Zeit verbringen möchten. Da die Arbeitswelt immer flexibler wird und Reisen

zunehmend in den Alltag integriert sind, sind Lösungen wie?Holafly for

Business" entscheidend, um überall, wo gearbeitet wird, vernetzt, produktiv und

sicher zu bleiben.

Die 10 beliebtesten Geschäftsreiseziele für den Sommer 2026

1. Spanien

2. Japan

3. Vereinigte Staaten

4. Frankreich

5. Italien

6. Vereinigtes Königreich

7. Kanada

8. Deutschland

9. Vereinigte Arabische Emirate

10. Griechenland

Medienkontakt: press@holafly.com

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