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25.06.2026 10:34:38
GNW-News: Die neue Geografie der Geschäftsreisen: Wohin reisen Berufstätige diesen Sommer laut Holafly for Business?
^DUBLIN, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jahrelang wurde die weltweite Karte
der Geschäftsreisen weitgehend von Finanzzentren und Unternehmenszentralen
geprägt. Heutzutage bevorzugen Geschäftsleute zunehmend Ziele, die
wirtschaftliche Bedeutung mit einem attraktiven Lebensstil verbinden. Eine neue
Studie von Holafly for Business zeigt, dass Spanien, Japan und die Vereinigten
Staaten in diesem Sommer die meisten Geschäftsreisenden anziehen, was einen
allgemeinen Wandel in der Art und den Gründen für Geschäftsreisen widerspiegelt.
Laut dem?Holafly-Bericht zu Sommerreisen und eSIM 2026" ist Spanien in diesem
Sommer das beliebteste Reiseziel für Geschäftsreisende und festigt damit seine
Position als eines der wenigen Länder, das sowohl Geschäfts- als auch
Urlaubsreisen in großem Umfang anziehen kann. Japan belegt den zweiten Platz,
gefolgt von den Vereinigten Staaten und Frankreich, was die anhaltende Bedeutung
von Märkten unterstreicht, die starke unternehmerische Ökosysteme mit globaler
Erreichbarkeit verbinden.
Japans Platzierung im oberen Bereich der Rangliste spiegelt seine wachsende
Bedeutung in der globalen Geschäftswelt wider, insbesondere da Unternehmen ihre
Handelsbeziehungen im asiatisch-pazifischen Raum - einer der am schnellsten
wachsenden Regionen für Geschäftsreisen - ausbauen.
Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor einer der weltweit wichtigsten
Standorte für die Mobilität von Führungskräften, was durch die hohe
Konzentration von Technologie-, Finanz- und multinationalen
Unternehmenszentralen gestützt wird. Frankreich, das Vereinigte Königreich,
Kanada und Deutschland verzeichnen weiterhin eine starke Nachfrage nach
Geschäftsreisen, während die Vereinigten Arabischen Emirate als eines der
wenigen Reiseziele hervorstechen, deren Attraktivität offenbar in erster Linie
auf geschäftlichen Aktivitäten beruht. Trotz ihrer geringen Präsenz in den
allgemeinen Freizeit-Rankings haben die Vereinigten Arabischen Emirate ihre
Position als globaler Knotenpunkt für Finanzen, Technologie, Handel und
internationale Events weiter gefestigt, insbesondere durch Städte wie Dubai und
Abu Dhabi.
?Bei Geschäftsreisen geht es heutzutage um weit mehr als nur um die Teilnahme an
Besprechungen", sagte Alex Bryzowski, Vice President von Holafly for Business.
?Die Standorte, die in unserer Rangliste ganz oben stehen, vereinen
wirtschaftliche Bedeutung mit der Infrastruktur, der Erreichbarkeit und der
internationalen Anziehungskraft, die moderne Berufstätige zunehmend erwarten."
Die Landkarte der Geschäftsreisen wird nicht mehr ausschließlich dadurch
bestimmt, wo Unternehmen tätig sind, sondern zunehmend dadurch, wo Berufstätige
ihre Zeit verbringen möchten. Da die Arbeitswelt immer flexibler wird und Reisen
zunehmend in den Alltag integriert sind, sind Lösungen wie?Holafly for
Business" entscheidend, um überall, wo gearbeitet wird, vernetzt, produktiv und
sicher zu bleiben.
Die 10 beliebtesten Geschäftsreiseziele für den Sommer 2026
1. Spanien
2. Japan
3. Vereinigte Staaten
4. Frankreich
5. Italien
6. Vereinigtes Königreich
7. Kanada
8. Deutschland
9. Vereinigte Arabische Emirate
10. Griechenland
Medienkontakt: press@holafly.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e6d65bc-1f14-4208-
ac31-4c2a3bb7112a
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