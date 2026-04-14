GNW-News: DIE NEUE VERTUO WORLD VON NESPRESSO - MIT GLOBALER MARKENBOTSCHAFTERIN DUA LIPA

^VEVEY, Schweiz, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso stellt seine neue

Kampagne mit internationalem Superstar und globaler Markenbotschafterin Dua Lipa

vor. Seit über vier Jahrzehnten steht die Marke dafür, Konventionen zu

hinterfragen und immer wieder neue Wege zu gehen - inspiriert von den nahezu

grenzenlosen Möglichkeiten außergewöhnlichen Kaffees.

Die neue Kampagne zeigt, wie vielseitig Kaffee sein kann - vertraut und zugleich

überraschend. Denn mit der richtigen Nespresso Tasse in der Hand ist es mehr als

nur Kaffee: Es ist der Schritt in eine neue Welt.

JEDER NESPRESSO KAFFEE ERÖFFNET EINE NEUE WELT

Im Mittelpunkt der Kampagne steht eine ebenso einfache wie starke Idee: Jede

Tasse Kaffee ist eine Einladung, etwas Neues zu entdecken. Dieses Gefühl wird

durch visuell starke Bilder zum Leben erweckt, die zwischen überraschenden

Welten wechseln - inspiriert von außergewöhnlichem Kaffee, Kultur und

Kreativität.

Als globale Markenbotschafterin von Nespresso und eine der international

erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation ist Dua Lipa die ideale

Begleiterin dieser Reise. Bekannt für ihre kreative Freiheit und ihren offenen

Blick auf die Welt, verkörpert sie den Entdeckergeist der Kampagne auf

einzigartig authentische Weise. In einer spielerischen Wendung greift sie den

ikonischen Nespresso Claim?What else?" von Markenbotschafter George Clooney auf

und interpretiert ihn als Einladung, sich niemals mit dem Gewohnten

zufriedenzugeben. Ein kurzer Auftritt Clooneys greift diesen Gedanken später auf

und schlägt zugleich eine Brücke zur Marken­geschichte von Nespresso.

Getrieben von Neugier und der stets präsenten Frage?What else?" taucht sie

immer tiefer in neue Geschmackswelten ein. Von einer wohltuenden Melozio Tasse

am Morgen in New York über einen Altissio Espresso am Nachmittag in Italien bis

hin zu einem eisgekühlten Double Espresso Chiaro Latte am Pool oder einer

genussvollen French Lavender & Vanilla Decaffeinato Kreation am Abend: Nespresso

Kaffees begleiten jeden Moment und jedes Abenteuer mühelos. Ein Tag, viele

Welten und immer eine Entdeckung wert.

Step Into Nespresso's New Vertuo World, Starring Global Brand Ambassador Dua

Lipa (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10417/ger)

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link

klicken (https://ml-eu.globenewswire.com/1.0/snippet/10417/ger)

(nur auf Englisch)

MIT DER NEUEN VERTUO UP NEUE WELTEN ENTDECKEN

Im Zentrum der Kampagne steht ein weiterer Protagonist: die neue Vertuo Up

Maschine von Nespresso. Entwickelt für moderne Kaffeeliebhaber:innen, überzeugt

Vertuo Up mit verbesserter Konnektivität, einer Aufheizzeit von nur drei

Sekunden sowie dem neuen Coffee-Creation-Button. Dieser ermöglicht per

Knopfdruck eine intensivere Extraktion - ideal als Basis für Milchrezepte und

Iced Coffees. Mit einer Auswahl von mehr als 50 hochwertigen Kaffees wird jede

Tasse zur Einladung, etwas Neues zu entdecken.

Auch im Design setzt Vertuo Up neue Maßstäbe: Ein neu entwickelter Hebel,

inspiriert von der charakteristischen Nespresso-Bewegung, sorgt für ein

besonders fließendes und ritualisiertes Brüherlebnis. Dank der Centrifusion(TM)-

Technologie erkennt die Maschine jede Kapsel automatisch und passt die

Extraktion präzise an, um feine Geschmacksnuancen optimal zur Geltung zu bringen

- gekrönt von der typischen Nespresso Crema. Als eine der vielseitigsten

Maschinen von Nespresso bringt Vertuo Up die ganze Vielfalt der Kaffeewelt in

die eigenen vier Wände.

EINE AUSDRUCKSSTARKE IDENTITÄT & EIN NEUES KAFFEE-ERLEBNIS

Die Kampagne markiert ein neues Kapitel für Nespresso. Während die Marke ihrer

Tradition aus Qualität und Engagement für die globale Kaffeekultur treu bleibt,

entwickelt sie gleichzeitig eine ausdrucksvolle Identität für Kaffeeliebhaber:

innen, die ihr Ritual als Ausdruck ihrer Persönlichkeit verstehen. In

Zusammenarbeit mit der vor kurzem ernannten Agentur Leo Constellation entwickelt

Nespresso seinen kreativen Ansatz weiter der flexibel, dynamisch und im stetigen

Wandel ist. Die Verbindung von Struktur und Spontaneität spiegelt sich auch im

überarbeiteten Design wider: Eine eigens entwickelte Typografie verleiht der

Marke mehr Charakter und Eleganz, während die kreative Ausrichtung eine

ausgewogene Balance zwischen Raffinesse und spielerischer Leichtigkeit schafft.

Diese neue Ausrichtung zeigt sich auch im Umgang mit Kaffee selbst - geprägt von

Neugier und Entdeckergeist. Vom Aufgreifen neuer Trends bis hin zur Entwicklung

kreativer und mutiger Rezepturen entwickelt sich Nespresso kontinuierlich

weiter. Immer im Einklang mit den sich wandelnden Vorlieben der Konsument:

innen. Unerwartete Geschmackskombinationen? Unbedingt.

French Lavender & Vanilla? Warum nicht. Wenn Neugier Teil der Marken-DNA wird,

wird jede Tasse zu einer offenen Einladung, neue Möglichkeiten zu entdecken.

Folgen Sie @nespresso (https://www.instagram.com/nespresso/), um über alle

Neuigkeiten von Nespresso auf dem Laufenden zu bleiben.

ÜBER NESTLÉ NESPRESSO SA

Nestlé Nespresso SA ist ein weltweiter Pionier und Referenz im Bereich des

portionierten Spitzenkaffees. Im Rahmen des

AAA Sustainable Quality(TM) Programs arbeitet das Unternehmen mit über 168.550

Kaffeebauern in 18 Ländern zusammen, um nachhaltige Praktiken in den Betrieben

und den umliegenden Landschaften einzuführen. Das Programm wurde 2003 in

Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance gegründet und hilft, die Erträge und

die Qualität der Ernten zu erhöhen und so eine nachhaltige Versorgung mit

hochwertigem Kaffee sicherzustellen und den Lebensstandard der Kaffeebauern und

ihrer Gemeinschaft zu verbessern.??

Im Jahr 2022 hat Nespresso die B Corp(TM)-Zertifizierung erhalten und schließt

sich damit einer internationalen Bewegung von über 9.700 zweckorientierten

Unternehmen an, die die hohen Standards von B Corp für soziale und ökologische

Verantwortung und Transparenz erfüllen.??

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Vevey, Schweiz, ist in 96 Ländern tätig und

beschäftigt über 14.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 umfasste das weltweite

Netzwerk 818 exklusive Boutiquen.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite von Nestlé

Nespresso unter: www.nespresso.com/de

(https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.nespresso.com/de___.YzJ1OnBh

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KAMPAGNEN-CREDITS

Creative Agency: Leo Constellation (Teil von Publicis Groupe)

Co-CEO, Leo Constellation: Agathe Bousquet

Co-CEO, Leo Constellation: Marco Venturelli

Regie: Clément (We Are From LA)

Produktion (Dreh & Postproduktion): WPP Production

Fotograf: Micaiah Carter

Yasmin Ajani

yasmin.ajani@karlaotto.comÂ°