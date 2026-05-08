GNW-News: Die pakistanische HBL nimmt Temenos Core Banking in Betrieb

^GRAND-LANCY, Schweiz und KOPENHAGEN, Dänemark, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab

heute bekannt, dass die Habib Bank Limited (HBL), ein führendes Finanzinstitut

in Pakistan, im Rahmen eines der ehrgeizigsten Modernisierungsprogramme der

Region erfolgreich Temenos Core Banking in Betrieb genommen hat.

Die erste Inbetriebnahme umfasst sowohl das konventionelle als auch das

islamische Bankwesen und beinhaltet in einer ersten Phase die Migration von

Kundenkonten aus 200 Filialen in Pakistan auf die Temenos-Plattform. Dieser

Meilenstein ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Strategie von HBL, Agilität,

Resilienz und Skalierbarkeit in seinen Betriebsabläufen zu gewährleisten.

Nach seiner vollständigen Einführung wird dieses wegweisende Programm das

Filialnetz der Bank und mehr als 40 Millionen Konten abdecken und täglich rund

20 Millionen Transaktionen abwickeln.

Diese von Systems Limited unter Einsatz des Country Model Bank-Accelerators

durchgeführte Implementierung integriert Temenos Core und Temenos Data Hub in

eine Hybrid-Cloud-Architektur auf Basis von Red Hat OpenShift. Die moderne

Plattform beschleunigt Produkteinführungen, steigert die

Verarbeitungsgeschwindigkeit und -effizienz und liefert Echtzeitdaten für

Analysen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Muhammad Nassir Salim, President & CEO von HBL, kommentierte:?Die Einführung

des Kernbankensystems von Temenos ist ein entscheidender Meilenstein in der

technologischen Transformation der HBL. Dies versetzt uns in die Lage,

Innovation, Produktagilität und skalierbare Effizienz voranzutreiben. Es handelt

sich um ein umfangreiches und komplexes Projekt, und Temenos sowie Systems

Limited haben sich mit außerordentlichem Engagement dafür eingesetzt, diese

Initiative zum Erfolg zu führen."

William Moroney, Chief Revenue Officer bei Temenos, sagte:?Durch den Ersatz der

Altsysteme durch den Cloud-nativen Kern von Temenos erhält HBL eine äußerst

robuste und skalierbare Plattform, die selbst die größten und komplexesten

Bankgeschäfte bewältigen kann. Diese Modernisierung ermöglicht es HBL, Millionen

von Kunden innovative Dienstleistungen schnell, sicher und effizient anzubieten.

Wir sind stolz darauf, bei dieser strategischen Umgestaltung mit HBL

zusammenzuarbeiten."

Ammara Masood, GM Global BFS, Systems Limited, ergänzte:?Dieser erfolgreiche

Systemstart spiegelt unsere Fähigkeit wider, komplexe, groß angelegte

Modernisierungsprogramme für den Bankensektor in mehreren Ländern durchzuführen.

In Zusammenarbeit mit Temenos haben wir eine Implementierung sichergestellt, die

den strategischen Zielen von HBL entspricht und eine solide Grundlage für

zukünftiges Wachstum und langfristigen Erfolg schafft."

Über HBL

Die HBL war die erste pakistanische Geschäftsbank, die 1947 in Pakistan

gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat die HBL ihre Position als führende

Privatbank in Pakistan gefestigt und verfügt heute über mehr als 1.700 Filialen,

mehr als 2.300 Geldautomaten, mehr als 54.300 Konnect by HBL-Vertretungen (eine

Plattform für den Bankverkehr ohne Filialbesuch) sowie mehr als 42.000 QR-

Standorte, über die weltweit mehr als 40 Millionen Kunden betreut werden. Die

Bank gilt aufgrund ihrer kundenorientierten Innovationen im

Finanzdienstleistungsbereich als das führende Finanzinstitut des Landes - und

bietet ihren Kunden in den Ländern, in denen die Bank tätig ist, regional

relevante Dienstleistungen.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren

erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken

jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud

oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte

Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden

verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in

finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com

(http://www.temenos.com/).

Medienkontakte

Scott Rowe und Michael Anderson

Temenos Global Public Relations

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Alice Stephens

Temenos Team bei Brands2Life

Tel: +44 7753 175012

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