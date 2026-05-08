Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|
08.05.2026 05:09:38
GNW-News: Die pakistanische HBL nimmt Temenos Core Banking in Betrieb
^GRAND-LANCY, Schweiz und KOPENHAGEN, Dänemark, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab
heute bekannt, dass die Habib Bank Limited (HBL), ein führendes Finanzinstitut
in Pakistan, im Rahmen eines der ehrgeizigsten Modernisierungsprogramme der
Region erfolgreich Temenos Core Banking in Betrieb genommen hat.
Die erste Inbetriebnahme umfasst sowohl das konventionelle als auch das
islamische Bankwesen und beinhaltet in einer ersten Phase die Migration von
Kundenkonten aus 200 Filialen in Pakistan auf die Temenos-Plattform. Dieser
Meilenstein ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Strategie von HBL, Agilität,
Resilienz und Skalierbarkeit in seinen Betriebsabläufen zu gewährleisten.
Nach seiner vollständigen Einführung wird dieses wegweisende Programm das
Filialnetz der Bank und mehr als 40 Millionen Konten abdecken und täglich rund
20 Millionen Transaktionen abwickeln.
Diese von Systems Limited unter Einsatz des Country Model Bank-Accelerators
durchgeführte Implementierung integriert Temenos Core und Temenos Data Hub in
eine Hybrid-Cloud-Architektur auf Basis von Red Hat OpenShift. Die moderne
Plattform beschleunigt Produkteinführungen, steigert die
Verarbeitungsgeschwindigkeit und -effizienz und liefert Echtzeitdaten für
Analysen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Muhammad Nassir Salim, President & CEO von HBL, kommentierte:?Die Einführung
des Kernbankensystems von Temenos ist ein entscheidender Meilenstein in der
technologischen Transformation der HBL. Dies versetzt uns in die Lage,
Innovation, Produktagilität und skalierbare Effizienz voranzutreiben. Es handelt
sich um ein umfangreiches und komplexes Projekt, und Temenos sowie Systems
Limited haben sich mit außerordentlichem Engagement dafür eingesetzt, diese
Initiative zum Erfolg zu führen."
William Moroney, Chief Revenue Officer bei Temenos, sagte:?Durch den Ersatz der
Altsysteme durch den Cloud-nativen Kern von Temenos erhält HBL eine äußerst
robuste und skalierbare Plattform, die selbst die größten und komplexesten
Bankgeschäfte bewältigen kann. Diese Modernisierung ermöglicht es HBL, Millionen
von Kunden innovative Dienstleistungen schnell, sicher und effizient anzubieten.
Wir sind stolz darauf, bei dieser strategischen Umgestaltung mit HBL
zusammenzuarbeiten."
Ammara Masood, GM Global BFS, Systems Limited, ergänzte:?Dieser erfolgreiche
Systemstart spiegelt unsere Fähigkeit wider, komplexe, groß angelegte
Modernisierungsprogramme für den Bankensektor in mehreren Ländern durchzuführen.
In Zusammenarbeit mit Temenos haben wir eine Implementierung sichergestellt, die
den strategischen Zielen von HBL entspricht und eine solide Grundlage für
zukünftiges Wachstum und langfristigen Erfolg schafft."
Über HBL
Die HBL war die erste pakistanische Geschäftsbank, die 1947 in Pakistan
gegründet wurde. Im Laufe der Jahre hat die HBL ihre Position als führende
Privatbank in Pakistan gefestigt und verfügt heute über mehr als 1.700 Filialen,
mehr als 2.300 Geldautomaten, mehr als 54.300 Konnect by HBL-Vertretungen (eine
Plattform für den Bankverkehr ohne Filialbesuch) sowie mehr als 42.000 QR-
Standorte, über die weltweit mehr als 40 Millionen Kunden betreut werden. Die
Bank gilt aufgrund ihrer kundenorientierten Innovationen im
Finanzdienstleistungsbereich als das führende Finanzinstitut des Landes - und
bietet ihren Kunden in den Ländern, in denen die Bank tätig ist, regional
relevante Dienstleistungen.
Über Temenos
Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Core-Banking-Suite und unseren
erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken
jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud
oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte
Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden
verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in
finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.
Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com
(http://www.temenos.com/).
Medienkontakte
Scott Rowe und Michael Anderson
Temenos Global Public Relations
Tel.: +44 20 7423 3857
E-Mail: press@temenos.com
Alice Stephens
Temenos Team bei Brands2Life
Tel: +44 7753 175012
E-Mail: Temenos@brands2life.comÂ°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!