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07.07.2026 08:49:38
GNW-News: "Die Pracht des Weltkulturerbes, kulturelle Renaissance" - Das Kulturforum zur Ming-Dynastie 2026 wird im Landschaftsgebiet der Ming-Gräber eröffnet
^PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurde das Kulturforum der
Ming-Dynastie 2026 unter dem Motto?Die Pracht des Weltkulturerbes - Eine
kulturelle Renaissance" im Besucherzentrum des Landschaftsschutzgebiets der
Ming-Gräber im Bezirk Changping offiziell eröffnet. An dem Forum nahmen führende
Historiker, Experten für Kulturerbe, Fachleute aus dem Kulturtourismus,
Unternehmer aus der Branche sowie Liebhaber der Ming-Kultur aus dem ganzen Land
teil. Im Rahmen von wissenschaftlichen Seminaren, Sonderausstellungen,
Begleitveranstaltungen und digitalen Präsentationen beleuchtete das Forum die
heutige Bedeutung der Kultur der Ming-Dynastie. Unter Nutzung der einzigartigen
Lage von Changping am Schnittpunkt dreier bedeutender Kulturräume bot die Stadt
eine neue Antwort auf die Frage, wie Chinas herausragende traditionelle Kultur
bewahrt und weiterentwickelt werden kann.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5424/eng)
Das zweitägige Forum umfasste vier Hauptteile: eine Eröffnungsfeier, vier
parallel stattfindende Foren, ein wissenschaftliches Symposium zum 70. Jahrestag
der Ausgrabungen am Dingling-Mausoleum sowie eine thematische Ausstellung mit
Kulturgütern aus der Ming-Dynastie. Das Event schuf ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen wissenschaftlicher Tiefe, öffentlicher Beteiligung und kommunikativer
Wirkung und etablierte sich als nationale Plattform für den kulturellen
Austausch im Ming-Kontext, die sich durch Professionalität, technologische
Innovation und globale Ausrichtung auszeichnet.
Die Eröffnungsfeier versammelt führende Experten und schlägt eine Brücke
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um die Kultur der Ming-Dynastie zu feiern
Um 9 Uhr begann die Eröffnungszeremonie mit dem immersiven KI-Kurzfilm?Chang
Xiaoming nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Kultur der Ming-Dynastie", in
dem der holografische virtuelle digitale Mensch?Chang Xiaoming" durch ikonische
kulturelle Sehenswürdigkeiten der Ming-Dynastie wie die Verbotene Stadt, die
Stadt Gonghua, den Juyong-Pass und die Ming-Gräber führt. Das Wechselspiel
zwischen dem Virtuellen und dem Realen zeichnete ein lebendiges Bild der
großartigen Kulturlandschaft der Ming-Dynastie.
Bei der Eröffnungsfeier bildeten drei Grundsatzreden den wissenschaftlichen
Schwerpunkt. Professor Mao Peiqi von der Renmin-Universität China und
Ehrenberater der Chinesischen Gesellschaft für die Geschichte der Ming-Dynastie
hielt einen Vortrag mit dem Titel?Die Ming-Dynastie: eine entscheidende Phase
in der Entwicklung eines vereinten, multiethnischen Chinas", in dem er die
zentrale Rolle der Dynastie bei der Schaffung einer vereinten, multiethnischen
Nation verdeutlichte. Shan Jixiang, der sechste Kurator des Palastmuseums, hielt
einen Vortrag zum Thema?Das chinesische Kulturerbe und das kulturelle
Selbstbewusstsein" und erläuterte dabei die heutige Bedeutung der Bewahrung der
Ming-Kultur aus der Perspektive des Denkmalschutzes. Der wissenschaftliche
Mitarbeiter Chen Xiaoshan vom Institut für Naturwissenschaftsgeschichte der
Chinesischen Akademie der Wissenschaften befasste sich mit dem Austausch
zwischen China und dem Ausland während der Ming-Dynastie und analysierte die
weitreichenden Auswirkungen der Einführung amerikanischer Nutzpflanzen und Waren
auf die chinesische Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur.
Eine musikalische Darbietung des Gedichts?Lied von morgen" aus der Ming-
Dynastie durchzog die gesamte Zeremonie, wobei seine anmutige Melodie die
philosophischen Betrachtungen der Gelehrten der Ming-Zeit zum Ausdruck brachte.
Die interaktive holografische Projektion?Chang Xiaoming: Eine Aufzeichnung des
Wissens der Ming-Dynastie" wurde zu einem Höhepunkt des Events, da der digitale
Mensch mit den ausgestellten Artefakten interagierte und einen virtuellen Dialog
mit den Gelehrten der Ming-Dynastie führte, wodurch ein zeitübergreifender
intellektueller Austausch entstand, der sich über sechs Jahrhunderte erstreckte.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion führten drei renommierte Experten - Lyu Zhou
von der Tsinghua-Universität, Tang Gengsheng von der Zhu-Yuanzhang-
Forschungsgesellschaft und Hu Hansheng, Experte für Kulturerbe im Bereich der
Ming-Gräber - einen eingehenden Dialog über die Machbarkeit und Notwendigkeit
der Errichtung eines Themenparks zur Ming-Kultur.
Vier Jahre Engagement: Changping baut seine Marke als?Stadt der Ming-Kultur"
weiter aus
Seit dem ersten Ming-Kulturforum im Jahr 2022 hat Changping seine Marke?Ming-
Kultur" fünf Jahre in Folge kontinuierlich weiterentwickelt. Bis heute hat das
Forum 5 Hauptsessions, 23 Parallel-Foren und 3 wissenschaftliche Symposien sowie
12 thematische Ausstellungen mit historischen Relikten und 36 Events im Rahmen
der?Vortragsreihe zur Ming-Dynastie" ausgerichtet. Mehr als 270 Experten aus
dem In- und Ausland haben Vorträge gehalten, wobei die Gesamtteilnehmerzahl
2.600 überstieg. Das Forum hat zehn Bände mit wissenschaftlichen
Forschungsarbeiten hervorgebracht und sich damit als eine der weltweit führenden
Plattformen für die Erforschung und den Austausch im Bereich der Ming-Kultur
etabliert.
Changping nutzt seine einzigartige Lage als einziger Bezirk in Peking, in dem
sich drei Kulturräume überschneiden, und hat sein umfassendes System zum Schutz
der Ming-Kultur kontinuierlich verbessert. Zu den Maßnahmen zählen die
fortlaufende Erhaltung und Restaurierung der Weltkulturerbestätte?Ming-Gräber",
die Einrichtung von Mechanismen für gemeinsame Ausstellungen mit anderen
kaiserlichen Ming-Mausoleen im ganzen Land sowie der Aufbau einer digitalen
Plattform zur Ming-Kultur. Die IP- und Online-Ausstellungs-Miniprogramme rund um
?Chang Xiaoming" haben durch eine auf junge Menschen ausgerichtete Kommunikation
eine große Anhängerschaft unter Liebhabern der Ming-Kultur gewonnen. Changping
hat zudem sein Angebot im Bereich Kulturtourismus erweitert, indem es den
Juyong-Pass, die Baifu-Quelle und die Ming-Gräber in die Besichtigungsroute zur
Ming-Kultur integriert hat. Es wurden regelmäßige Austauschplattformen für
traditionelle chinesische Medizin, digitales Kulturerbe und den Schutz der
Chinesischen Mauer eingerichtet, um Synergieeffekte zwischen kulturellen
Ressourcen und der industriellen Entwicklung zu fördern. Durch eine koordinierte
Berichterstattung in den großen nationalen Medien trägt Changping weiterhin zur
internationalen Verbreitung der Ming-Kultur bei.
Mit Blick auf die Zukunft wird Changping dieses Forum als neuen Ausgangspunkt
nutzen, um seine Entwicklung in fünf Schlüsselbereichen voranzutreiben: Stärkung
der Plattform für den akademischen Austausch durch die Einrichtung langfristiger
Forschungsmechanismen in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Gesellschaft für
die Geschichte der Ming-Dynastie; Planung und Umsetzung des Ming-Kultur-
Themenparks voranzutreiben, um die kulturellen Ressourcen im gesamten Gebiet der
Ming-Gräber systematisch zu bündeln; Einsatz von Technologie im Denkmalschutz
durch modernisierte digitale Displays und Technologien zur Überwachung von
Ausstellungsstücken zu vertiefen; die enge Verzahnung von Kultur und Tourismus
in den drei Kulturgürteln zu fördern, um unverwechselbare IPs für den Ming-
Kulturtourismus zu entwickeln; sowie die internationalen Kommunikationskanäle
auszubauen, um die Geschichte der Zivilisation der Ming-Dynastie weiterhin zu
vermitteln. Mit diesen Bemühungen möchte Changping eine hochwertige
Stadtentwicklung durch die Kultur des Weltkulturerbes fördern und nachhaltig zum
Aufbau Pekings als nationales Kulturzentrum beitragen.
Quelle: Ming Dynasty Culture Forum 2026
Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°
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