GNW-News: "Die Pracht des Weltkulturerbes, kulturelle Renaissance" - Das Kulturforum zur Ming-Dynastie 2026 wird im Landschaftsgebiet der Ming-Gräber eröffnet

^PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurde das Kulturforum der

Ming-Dynastie 2026 unter dem Motto?Die Pracht des Weltkulturerbes - Eine

kulturelle Renaissance" im Besucherzentrum des Landschaftsschutzgebiets der

Ming-Gräber im Bezirk Changping offiziell eröffnet. An dem Forum nahmen führende

Historiker, Experten für Kulturerbe, Fachleute aus dem Kulturtourismus,

Unternehmer aus der Branche sowie Liebhaber der Ming-Kultur aus dem ganzen Land

teil. Im Rahmen von wissenschaftlichen Seminaren, Sonderausstellungen,

Begleitveranstaltungen und digitalen Präsentationen beleuchtete das Forum die

heutige Bedeutung der Kultur der Ming-Dynastie. Unter Nutzung der einzigartigen

Lage von Changping am Schnittpunkt dreier bedeutender Kulturräume bot die Stadt

eine neue Antwort auf die Frage, wie Chinas herausragende traditionelle Kultur

bewahrt und weiterentwickelt werden kann.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5424/eng)

Das zweitägige Forum umfasste vier Hauptteile: eine Eröffnungsfeier, vier

parallel stattfindende Foren, ein wissenschaftliches Symposium zum 70. Jahrestag

der Ausgrabungen am Dingling-Mausoleum sowie eine thematische Ausstellung mit

Kulturgütern aus der Ming-Dynastie. Das Event schuf ein ausgewogenes Verhältnis

zwischen wissenschaftlicher Tiefe, öffentlicher Beteiligung und kommunikativer

Wirkung und etablierte sich als nationale Plattform für den kulturellen

Austausch im Ming-Kontext, die sich durch Professionalität, technologische

Innovation und globale Ausrichtung auszeichnet.

Die Eröffnungsfeier versammelt führende Experten und schlägt eine Brücke

zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um die Kultur der Ming-Dynastie zu feiern

Um 9 Uhr begann die Eröffnungszeremonie mit dem immersiven KI-Kurzfilm?Chang

Xiaoming nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Kultur der Ming-Dynastie", in

dem der holografische virtuelle digitale Mensch?Chang Xiaoming" durch ikonische

kulturelle Sehenswürdigkeiten der Ming-Dynastie wie die Verbotene Stadt, die

Stadt Gonghua, den Juyong-Pass und die Ming-Gräber führt. Das Wechselspiel

zwischen dem Virtuellen und dem Realen zeichnete ein lebendiges Bild der

großartigen Kulturlandschaft der Ming-Dynastie.

Bei der Eröffnungsfeier bildeten drei Grundsatzreden den wissenschaftlichen

Schwerpunkt. Professor Mao Peiqi von der Renmin-Universität China und

Ehrenberater der Chinesischen Gesellschaft für die Geschichte der Ming-Dynastie

hielt einen Vortrag mit dem Titel?Die Ming-Dynastie: eine entscheidende Phase

in der Entwicklung eines vereinten, multiethnischen Chinas", in dem er die

zentrale Rolle der Dynastie bei der Schaffung einer vereinten, multiethnischen

Nation verdeutlichte. Shan Jixiang, der sechste Kurator des Palastmuseums, hielt

einen Vortrag zum Thema?Das chinesische Kulturerbe und das kulturelle

Selbstbewusstsein" und erläuterte dabei die heutige Bedeutung der Bewahrung der

Ming-Kultur aus der Perspektive des Denkmalschutzes. Der wissenschaftliche

Mitarbeiter Chen Xiaoshan vom Institut für Naturwissenschaftsgeschichte der

Chinesischen Akademie der Wissenschaften befasste sich mit dem Austausch

zwischen China und dem Ausland während der Ming-Dynastie und analysierte die

weitreichenden Auswirkungen der Einführung amerikanischer Nutzpflanzen und Waren

auf die chinesische Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur.

Eine musikalische Darbietung des Gedichts?Lied von morgen" aus der Ming-

Dynastie durchzog die gesamte Zeremonie, wobei seine anmutige Melodie die

philosophischen Betrachtungen der Gelehrten der Ming-Zeit zum Ausdruck brachte.

Die interaktive holografische Projektion?Chang Xiaoming: Eine Aufzeichnung des

Wissens der Ming-Dynastie" wurde zu einem Höhepunkt des Events, da der digitale

Mensch mit den ausgestellten Artefakten interagierte und einen virtuellen Dialog

mit den Gelehrten der Ming-Dynastie führte, wodurch ein zeitübergreifender

intellektueller Austausch entstand, der sich über sechs Jahrhunderte erstreckte.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion führten drei renommierte Experten - Lyu Zhou

von der Tsinghua-Universität, Tang Gengsheng von der Zhu-Yuanzhang-

Forschungsgesellschaft und Hu Hansheng, Experte für Kulturerbe im Bereich der

Ming-Gräber - einen eingehenden Dialog über die Machbarkeit und Notwendigkeit

der Errichtung eines Themenparks zur Ming-Kultur.

Vier Jahre Engagement: Changping baut seine Marke als?Stadt der Ming-Kultur"

weiter aus

Seit dem ersten Ming-Kulturforum im Jahr 2022 hat Changping seine Marke?Ming-

Kultur" fünf Jahre in Folge kontinuierlich weiterentwickelt. Bis heute hat das

Forum 5 Hauptsessions, 23 Parallel-Foren und 3 wissenschaftliche Symposien sowie

12 thematische Ausstellungen mit historischen Relikten und 36 Events im Rahmen

der?Vortragsreihe zur Ming-Dynastie" ausgerichtet. Mehr als 270 Experten aus

dem In- und Ausland haben Vorträge gehalten, wobei die Gesamtteilnehmerzahl

2.600 überstieg. Das Forum hat zehn Bände mit wissenschaftlichen

Forschungsarbeiten hervorgebracht und sich damit als eine der weltweit führenden

Plattformen für die Erforschung und den Austausch im Bereich der Ming-Kultur

etabliert.

Changping nutzt seine einzigartige Lage als einziger Bezirk in Peking, in dem

sich drei Kulturräume überschneiden, und hat sein umfassendes System zum Schutz

der Ming-Kultur kontinuierlich verbessert. Zu den Maßnahmen zählen die

fortlaufende Erhaltung und Restaurierung der Weltkulturerbestätte?Ming-Gräber",

die Einrichtung von Mechanismen für gemeinsame Ausstellungen mit anderen

kaiserlichen Ming-Mausoleen im ganzen Land sowie der Aufbau einer digitalen

Plattform zur Ming-Kultur. Die IP- und Online-Ausstellungs-Miniprogramme rund um

?Chang Xiaoming" haben durch eine auf junge Menschen ausgerichtete Kommunikation

eine große Anhängerschaft unter Liebhabern der Ming-Kultur gewonnen. Changping

hat zudem sein Angebot im Bereich Kulturtourismus erweitert, indem es den

Juyong-Pass, die Baifu-Quelle und die Ming-Gräber in die Besichtigungsroute zur

Ming-Kultur integriert hat. Es wurden regelmäßige Austauschplattformen für

traditionelle chinesische Medizin, digitales Kulturerbe und den Schutz der

Chinesischen Mauer eingerichtet, um Synergieeffekte zwischen kulturellen

Ressourcen und der industriellen Entwicklung zu fördern. Durch eine koordinierte

Berichterstattung in den großen nationalen Medien trägt Changping weiterhin zur

internationalen Verbreitung der Ming-Kultur bei.

Mit Blick auf die Zukunft wird Changping dieses Forum als neuen Ausgangspunkt

nutzen, um seine Entwicklung in fünf Schlüsselbereichen voranzutreiben: Stärkung

der Plattform für den akademischen Austausch durch die Einrichtung langfristiger

Forschungsmechanismen in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Gesellschaft für

die Geschichte der Ming-Dynastie; Planung und Umsetzung des Ming-Kultur-

Themenparks voranzutreiben, um die kulturellen Ressourcen im gesamten Gebiet der

Ming-Gräber systematisch zu bündeln; Einsatz von Technologie im Denkmalschutz

durch modernisierte digitale Displays und Technologien zur Überwachung von

Ausstellungsstücken zu vertiefen; die enge Verzahnung von Kultur und Tourismus

in den drei Kulturgürteln zu fördern, um unverwechselbare IPs für den Ming-

Kulturtourismus zu entwickeln; sowie die internationalen Kommunikationskanäle

auszubauen, um die Geschichte der Zivilisation der Ming-Dynastie weiterhin zu

vermitteln. Mit diesen Bemühungen möchte Changping eine hochwertige

Stadtentwicklung durch die Kultur des Weltkulturerbes fördern und nachhaltig zum

Aufbau Pekings als nationales Kulturzentrum beitragen.

Quelle: Ming Dynasty Culture Forum 2026

Ansprechpartnerin: Frau Zhu, Tel.: 86-10-63074558Â°