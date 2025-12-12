GNW-News: Die Pressestelle von ZPUE informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS gewinnt einen starken Partner. ZPUE investiert in die Zukunft der Serviced...

|
^WARSCHAU, Polen, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Pressestelle von ZPUE
informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS GmbH, einer der führenden
unabhängigen Servicedienstleister für erneuerbare Energien in Deutschland und
Europa, erhält einen starken strategischen Investor. ZPUE, ein europäischer
Marktführer im Bereich der elektrischen Energieinfrastruktur, übernimmt die BWTS
GmbH und schafft damit die Grundlage für eine dynamische Wachstumsstrategie.
Seit über 15 Jahren ist BWTS ein verlässlicher Partner für Betreiber von
Windenergieanlagen (Onshore und Offshore), Photovoltaik, Elektromobilität,
Biogas und Wasserstoff. Mit einem Team von 153 hochqualifizierten
Mitarbeitenden, mehr als 12.000 jährlich durchgeführten Inspektionen und der
Betreuung von 2.500 Windparks in über 30 Ländern zählt BWTS zu den führenden
Serviceunternehmen in Europa. Das Unternehmen kooperiert mit renommierten
Herstellern wie Siemens Gamesa, Vestas, Enercon, RWE und EDF und verfügt über
Standorte in Deutschland (Stäbelow, Nordhorn, Hamburg-Süd, Danischenhagen) und
Frankreich (Amiens).
Durch die Investition von ZPUE erhält BWTS die Möglichkeit, seine
Servicekapazitäten deutlich auszubauen, neue Technologien einzuführen und sein
Leistungsportfolio für Kunden zu erweitern. Die Partnerschaft eröffnet Zugang zu
zusätzlichen technologischen Ressourcen, einem breiten Produktspektrum und
ermöglicht eine stärkere Präsenz in zentralen Bereichen der Energiewende.
?Die Partnerschaft mit ZPUE ist ein entscheidender Schritt für unsere
Entwicklung. Wir gewinnen nicht nur einen Investor mit starker, stabiler
finanzieller Basis und langfristiger Perspektive, sondern auch einen Partner mit
umfassendem Know-how im Bereich Energieinfrastruktur. Gemeinsam können wir
unsere Marktposition stärken und unseren Kunden ganzheitliche Lösungen
anbieten", betont Michael Richter, Geschäftsführer der BWTS GmbH.
Für ZPUE bedeutet die Übernahme eine deutliche Erweiterung der Installations-
und Servicekapazitäten auf den wichtigsten Märkten Westeuropas sowie den
Eintritt in den Windenergiemarkt. ZPUE, ein führender Hersteller von
Transformatorstationen, Schaltanlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
und Energiespeichersystemen, stärkt damit sein integriertes Leistungsangebot.
?Diese Transaktion ist für ZPUE ein weiterer Meilenstein. Wir verbinden unsere
Erfahrung in der Produktion und Integration von Energieinfrastruktur mit den
Servicekompetenzen von BWTS. Das schafft einen deutlichen und einzigartigen
Wettbewerbsvorteil", unterstreicht Micha? Wypychewicz, Vorstandsvorsitzender der
ZPUE.
Die Integration beider Unternehmen schafft signifikante Synergien: schnellere
Reaktionszeiten, geringere Kosten, die Teilnahme an größeren Projekten und
Ausschreibungen sowie die Möglichkeit, umfassende Lösungen - von der Produktion
über die Installation bis hin zum Service - aus einer Hand anzubieten.
Gleichzeitig ist diese Investition ein zentraler Schritt in der internationalen
Expansion des Unternehmens.
