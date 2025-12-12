12.12.2025 09:39:38

GNW-News: Die Pressestelle von ZPUE informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS gewinnt einen starken Partner. ZPUE investiert in die Zukunft der Serviced...

^WARSCHAU, Polen, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Pressestelle von ZPUE

informiert, dass das deutsche Unternehmen BWTS GmbH, einer der führenden

unabhängigen Servicedienstleister für erneuerbare Energien in Deutschland und

Europa, erhält einen starken strategischen Investor. ZPUE, ein europäischer

Marktführer im Bereich der elektrischen Energieinfrastruktur, übernimmt die BWTS

GmbH und schafft damit die Grundlage für eine dynamische Wachstumsstrategie.

Seit über 15 Jahren ist BWTS ein verlässlicher Partner für Betreiber von

Windenergieanlagen (Onshore und Offshore), Photovoltaik, Elektromobilität,

Biogas und Wasserstoff. Mit einem Team von 153 hochqualifizierten

Mitarbeitenden, mehr als 12.000 jährlich durchgeführten Inspektionen und der

Betreuung von 2.500 Windparks in über 30 Ländern zählt BWTS zu den führenden

Serviceunternehmen in Europa. Das Unternehmen kooperiert mit renommierten

Herstellern wie Siemens Gamesa, Vestas, Enercon, RWE und EDF und verfügt über

Standorte in Deutschland (Stäbelow, Nordhorn, Hamburg-Süd, Danischenhagen) und

Frankreich (Amiens).

Durch die Investition von ZPUE erhält BWTS die Möglichkeit, seine

Servicekapazitäten deutlich auszubauen, neue Technologien einzuführen und sein

Leistungsportfolio für Kunden zu erweitern. Die Partnerschaft eröffnet Zugang zu

zusätzlichen technologischen Ressourcen, einem breiten Produktspektrum und

ermöglicht eine stärkere Präsenz in zentralen Bereichen der Energiewende.

?Die Partnerschaft mit ZPUE ist ein entscheidender Schritt für unsere

Entwicklung. Wir gewinnen nicht nur einen Investor mit starker, stabiler

finanzieller Basis und langfristiger Perspektive, sondern auch einen Partner mit

umfassendem Know-how im Bereich Energieinfrastruktur. Gemeinsam können wir

unsere Marktposition stärken und unseren Kunden ganzheitliche Lösungen

anbieten", betont Michael Richter, Geschäftsführer der BWTS GmbH.

Für ZPUE bedeutet die Übernahme eine deutliche Erweiterung der Installations-

und Servicekapazitäten auf den wichtigsten Märkten Westeuropas sowie den

Eintritt in den Windenergiemarkt. ZPUE, ein führender Hersteller von

Transformatorstationen, Schaltanlagen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

und Energiespeichersystemen, stärkt damit sein integriertes Leistungsangebot.

?Diese Transaktion ist für ZPUE ein weiterer Meilenstein. Wir verbinden unsere

Erfahrung in der Produktion und Integration von Energieinfrastruktur mit den

Servicekompetenzen von BWTS. Das schafft einen deutlichen und einzigartigen

Wettbewerbsvorteil", unterstreicht Micha? Wypychewicz, Vorstandsvorsitzender der

ZPUE.

Die Integration beider Unternehmen schafft signifikante Synergien: schnellere

Reaktionszeiten, geringere Kosten, die Teilnahme an größeren Projekten und

Ausschreibungen sowie die Möglichkeit, umfassende Lösungen - von der Produktion

über die Installation bis hin zum Service - aus einer Hand anzubieten.

Gleichzeitig ist diese Investition ein zentraler Schritt in der internationalen

Expansion des Unternehmens.

Quelle: Biuro Prasowe ZPUE S.A.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0d34b04a-57cc-487b-87ce-

b2165c9d6cf1

l.konarski@pov.pl

tel.: +48 667 907 617Â°

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen