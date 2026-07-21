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21.07.2026 22:06:38
GNW-News: Die Society for Medical Decision Making ehrt UMIT TIROL- und Harvard-Professor Uwe Siebert mit dem "Career Achievement Award 2026"
^OSLO, Norwegen, July 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Society for Medical
Decision Making (SMDM) (https://smdm.org/) verlieh ihre höchste Auszeichnung für
das Lebenswerk, den 2026 Career Achievement Award (https://smdm.org/career-
achievement-award/), an Professor Uwe Siebert, MPH, MSc, ScD, von der UMIT TIROL
(http://www.umit-tirol.at/) und der Harvard University
(http://www.hsph.harvard.edu/), in Anerkennung seiner jahrzehntelangen
bahnbrechenden Beiträge zur medizinischen Entscheidungsfindung durch wegweisende
Forschung, internationale Führungsarbeit, Lehre und Engagement.
Die Auszeichnung wurde im Rahmen der?Leadership Awards Session" auf der 48.
Jahrestagung der SMDM (https://smdm.org/conference-archive/) in Oslo, Norwegen,
von Professor Mark Bounthavong, PharmD, PhD, Vorsitzender des SMDM-
Auszeichnungskomitees und Professor für Klinische Pharmazie an der Skaggs School
of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences der University of California, San Diego,
überreicht.
Mit dem SMDM Career Achievement Award werden herausragende leitende
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewürdigt, deren nachhaltige Beiträge
die Wissenschaft und Praxis der medizinischen Entscheidungsfindung maßgeblich
vorangebracht haben. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen eines
wettbewerbsorientierten Nominierungsverfahrens nach einer öffentlichen
Ausschreibung ausgewählt und vom Preiskomitee der Fachgesellschaft bewertet.
?Es war mir eine große Ehre, Professor Uwe Siebert den Career Achievement Award
2026 der Society for Medical Decision Making zu überreichen", sagte Professor
Bounthavong.?Im Laufe seiner gesamten Laufbahn hat Professor Siebert die Werte
verkörpert, die mit dieser Auszeichnung gewürdigt werden: wissenschaftliche
Exzellenz, methodische Innovation, visionäre Führungsstärke und ein
unerschütterliches Engagement für die Verbesserung von Entscheidungen im
Gesundheitswesen auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher Evidenz. Seine
Arbeit hat Forschende, Klinikerinnen und Kliniker, politische
Entscheidungsträger sowie Generationen von Auszubildenden auf der ganzen Welt
geprägt, weshalb er diese Anerkennung in besonderem Maße verdient hat."
Professor Siebert ist Professor für Public Health, medizinische
Entscheidungsfindung und Gesundheitstechnologiebewertung sowie Leiter des
Instituts für Public Health, Medical Decision Making und Health Technology
Assessment (https://www.umit-
tirol.at/page.cfm?vpath=departments/public_health/institute-of-public-
health&switchLocale=en_US) an der UMIT TIROL - Universität für
Gesundheitswissenschaften und -technologie in Tirol, Österreich. Er ist zudem
Adjunct Professor für Health Policy und Management sowie Epidemiologie an der
Harvard T.H. Chan School of Public Health und affiliierter Forscher am Center
for Health Technology Assessment am Mass General Brigham an der Harvard Medical
School.
Als ausgebildeter Mediziner begann Professor Siebert seine berufliche Laufbahn
mit der Mitarbeit in internationalen Public Health Projekten in Westafrika,
Brasilien und Deutschland, bevor er sich in den Bereichen öffentliche
Gesundheit, Epidemiologie und Entscheidungswissenschaften spezialisierte. Er
erwarb seinen Magister in Public Health an der medizinischen Fakultät der
Ludwig-Maximilians-Universität München sowie seinen Master of Science in
Epidemiology und seinen Doctor of Science in Health Policy and Management an der
Harvard School of Public Health.
Im Laufe von mehr als drei Jahrzehnten hat sich Professor Siebert zu einer der
weltweit führenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der medizinischen
Entscheidungswissenschaft entwickelt. Seine Pionierarbeit in den Bereichen
medizinische Entscheidungsanalyse, Nutzen-Schaden-Abwägung,
gesundheitsökonomische Evaluation, entscheidungsanalytische Modellierung,
Bewertung von Gesundheitstechnologien, Epidemiologie und Kausalinferenz hat die
evidenzbasierte Gesundheitsversorgung entscheidend vorangebracht und
gleichzeitig weltweit direkten Einfluss auf klinische Leitlinien,
Krebsfrüherkennungsprogramme, Health Technology Assessments,
Erstattungsentscheidungen sowie nationale Gesundheitspolitik genommen.
Sein Einfluss reicht weit über die Forschung hinaus. Professor Siebert ist
ehemaliger Präsident der SMDM und war zuletzt Präsident der ISPOR - The
Professional Society for Health Economics and Outcomes Research
(https://www.ispor.org/). Im Laufe seiner Karriere beriet er Regierungsgremien,
Health Technology Assessment Institutionen, Fachgesellschaften und
internationale Gesundheitsorganisationen bei Fragen der evidenzbasierten
Politikgestaltung und Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Er ist Autor von
mehr als 500 Publikationen, darunter wissenschaftliche Fachartikel,
Lehrbuchkapitel, Policy Briefs und HTA-Berichte, und wirkt in leitenden
Herausgeberfunktionen in mehreren international renommierten wissenschaftlichen
Fachzeitschriften mit.
Professor Siebert engagiert sich zudem intensiv in der Lehre. Er hält
Lehrveranstaltungen zu den Themen Heath Technology Assessment,
Entscheidungswissenschaften und kausale Schlussfolgerungen aus Daten aus der
Praxis im Rahmen des HTADS-Programms (http://www.htads.org/) der UMIT TIROL
sowie zum Thema Entscheidungsanalyse in der klinischen Forschung
(https://locator.tlt.harvard.edu/course/hsph-191107) im Sommerprogramm der
Harvard T.H. Chan School of Public Health.
In seiner Dankesrede würdigte Professor Siebert die Mentorinnen und Mentoren,
Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden, Studierenden sowie
Kooperationspartner, die seine Karriere geprägt haben, und betonte, dass
wissenschaftlicher Fortschritt nicht allein auf Ideen beruhe, sondern vor allem
auf den Menschen, die einander inspirieren, herausfordern und unterstützen.
?Ich fühle mich zutiefst geehrt, diese Auszeichnung entgegenzunehmen, und bin
für diese besondere Anerkennung von Herzen dankbar", so Professor Siebert.
?Diese Auszeichnung würdigt nicht nur meine eigene Arbeit, sondern auch das
Engagement und die Fachkompetenz meines gesamten Teams. Sie spiegelt zudem die
Unterstützung, Ermutigung und Inspiration wider, die ich währen meiner gesamten
Laufbahn von meinen Studierenden, Fellows, Mitarbeitenden, Mentorinnen und
Mentoren, Freunden sowie meiner Familie erfahren durfte. Die SMDM war für mich
eine außergewöhnliche intellektuelle Heimat, und ich bin dieser Gemeinschaft
dankbar für die vielen Möglichkeiten, die sie mir geboten hat, zu lernen,
zusammenzuarbeiten und mich weiterzuentwickeln."
Einer der bewegendsten Momente in Professor Sieberts Rede war, als er über den
tiefgreifenden Einfluss seines langjährigen Mentors Milton Weinstein, PhD,
reflektierte, dessen Kurs an der Harvard University ihn erstmals mit der
Entscheidungsanalyse vertraut machte und letztendlich die Richtung seiner
wissenschaftlichen Laufbahn prägte. Professor Weinstein wurde 1996 mit dem
?Career Achievement Award" der SMDM ausgezeichnet, weshalb die Ehrung von
Professor Siebert eine besondere Bedeutung erhält, da sie genau dreißig Jahre
nach der Verleihung der höchsten Auszeichnung der Fachgesellschaft an seinen
Mentor erfolgt.
?Karrieren entstehen nicht allein durch Ideen", erklärte Professor Siebert in
seiner Dankesrede,?sondern auch durch die Menschen, die uns inspirieren, an uns
glauben und uns Türen öffnen."
Während seiner Rede hob Professor Siebert die Bedeutung interdisziplinärer
Zusammenarbeit sowie der engen Kooperation mit Entscheidungsträgern im
Gesundheitswesen hervor, um Forschungsergebnisse in konkrete Verbesserungen der
Patientenversorgung umzusetzen. Anhand von Beispielen aus seiner eigenen
wissenschaftlichen Arbeit beschrieb er, wie die kollaborative
Entscheidungsmodellierung nationale COVID-19-Impfstrategien und die
Krebsfrüherkennungsprogramme unterstützt haben, und veranschaulichte damit, wie
fundierte Entscheidungswissenschaft das Gesundheitswesen und die Gesundheit der
Bevölkerung nachhaltig verbessern kann.
Abschließend ermutigte er die nächste Generation von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, aktiv die Zusammenarbeit über Regionen und Fachgrenzen hinweg
zu suchen und sich stets vor Augen zu halten, dass eine der wertvollsten
Fähigkeiten in der Wissenschaft darin besteht, zuzuhören - den Kolleginnen und
Kollegen, Patientinnen und Patienten, Entscheidungsträgern und im Team einander.
Mit dieser Auszeichnung reiht sich Professor Siebert in eine hochkarätige Gruppe
von Preisträgerinnen und Preisträgern des?Career Achievement Award" ein, deren
Arbeit das Fachgebiet der medizinischen Entscheidungsfindung in den letzten drei
Jahrzehnten maßgeblich geprägt und weiterentwickelt hat. Zu den bisherigen
Preisträgern zählen Anne Stiggelbout, John B. Wong, Dawn Stacey, Michael Kattan,
Doug Coyle, Karen Kuntz, Murray Krahn, M.G. Myriam Hunink, Valerie Reyna, Ivar
Kristiansen, Alvin Mushlin, Mark Roberts, Donald Redelmeier, Annette O'Connor,
Howard Raiffa, J. Sanford (Sandy) Schwartz, Alan Garber, Barbara J. McNeil,
Peter Wakker, David J. Spiegelhalter, Allan Detsky, Joseph Pliskin, Jerome P.
Kassirer, Daniel Kahneman, George Torrance, John Eisenberg, Dennis Fryback,
Harold Sox, Arthur Elstein, Milton Weinstein und Stephen Pauker.
Über die Society for Medical Decision Making
Die 1979 gegründete Society for Medical Decision Making (SMDM) ist eine
internationale wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich der Verbesserung der
Gesundheit durch fundiertere Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen
verschrieben hat. Die Fachgesellschaft bringt Forschende, klinisch Tätige,
Lehrende, politische Entscheidungsträger, Patientinnen und Patienten sowie
führende Vertretende der Industrie zusammen, um die Wissenschaft und die
Anwendung der medizinischen Entscheidungsfindung durch Forschung, Ausbildung,
Zusammenarbeit und die Verbreitung evidenzbasierter Methoden voranzubringen.
Medienkontakt
Wendy Weber
Communications & Membership Director
Society for Medical Decision Making (SMDM)
info@smdm.org
Foto: Beate Jahn, PhD, SMDM-Präsidentin (2025-2026); Professor Uwe Siebert, MPH,
MSc, ScD, Preisträger des SMDM Career Achievement Awards 2026; Mark Bounthavong,
PharmD, PhD, Vorsitzender des SMDM-Auszeichnungskomitees; und Milton Weinstein,
PhD, Preisträger des SMDM Career Achievement Awards 1996 und langjähriger Mentor
von Professor Siebert, nach der Verleihung der höchsten SMDM-Auszeichnung für
das Lebenswerk im Rahmen der 48. Jahrestagung der SMDM am 30. Juni 2026 in Oslo,
Norwegen.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab9069d2-20fe-42ae-a183-
4edaa2638c4d
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