GNW-News: Die traditionsreiche Handelshafenstadt Wenzhou in China fördert den Dialog zwischen Ost und West

^WENZHOU, China, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 18. bis 20. November

findet in Wenzhou, einer Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang,

die Konferenz zur städtischen Zusammenarbeit und Entwicklung der maritimen

Seidenstraße 2025 sowie die Internationale Reiseveranstalterkonferenz statt.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link

klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4722/eng)

Mit den Schwerpunkten Integration, Innovation und Win-Win-Kooperation wird das

Event eine Reihe von Austauschplattformen und begleitenden Aktivitäten schaffen

und eine neue transnationale Brücke zwischen Ost und West schlagen.

Während der Song- und Yuan-Dynastien entwickelte sich Wenzhou dank des alten

Hafens Shuomen zu einem zentralen Knotenpunkt der maritimen Seidenstraße. Heute

wird das historische Erbe dieses tausendjährigen Handelshafens durch neue

archäologische Funde wiederbelebt.

Auf der Konferenz werden Forschungsergebnisse zu den antiken Schiffswracks und

Handelsrelikten des Hafens veröffentlicht - Zeugnisse des einst florierenden

Handels, bei dem Lackwaren, Porzellan und Tee von hier aus verschifft wurden,

was einen weiteren Beweis für die Geschichte der maritimen Seidenstraße

darstellt.

Die Anziehungskraft von Wenzhou auf die Welt liegt in der Kombination aus

natürlichen Vorzügen und kulturellem Tourismuswert. Die ökologische Schönheit

des Nanxi-Flusses, die dramatischen Landschaften des Yandang-Berges, die

kulturelle Tiefe der Jiangxin-Insel und das pulsierende Straßenleben der Wuma-

Straße bilden zusammen ein einzigartiges Beispiel für orientalische

Landschaftsästhetik.

Im Rahmen der Konferenz wird eine gemeinsame Tourismusinitiative ins Leben

gerufen, und internationale Reisebüros werden Verträge über den gegenseitigen

Tourismusaustausch unterzeichnen, um die Landschaften von Wenzhou weltweit

bekannt zu machen.

Innovation hat diesem alten Hafen neues Leben eingehaucht. Von der legendären

Privatwirtschaft, die durch den einzigartigen Unternehmergeist der lokalen

Geschäftswelt geprägt ist, bis hin zu Chinas erstem Büro auf kommunaler Ebene

zur Förderung und Regulierung künstlicher Intelligenz (KI) - Wenzhou ist seit

langem ein Vorreiter bei mutigen Reformen.

Derzeit wird künstliche Intelligenz eingesetzt, um die globale Expansion neuer

kultureller Exportschlager voranzutreiben, darunter Online-Literatur, Web-Dramen

und Online-Spiele. Die Konferenz umfasst Events wie das Halbfinale des Asia-

Pacific AI Short Drama Competition und eine Ausstellung über die Adaption von

Online-Literatur für IP, die die tiefe Verflechtung von Technologie und Kultur

veranschaulicht und ein neues Modell für die globale Zusammenarbeit in der

Kulturindustrie bietet.

Als Heimatstadt von Überseechinesen mit Verbindungen in über 130 Länder und

Regionen fungiert Wenzhou als wichtige Brücke für den Dialog zwischen den

Zivilisationen. Während des Events werden chinesische und griechische Künstler

12 Tage lang Skizzen anfertigen und Werke ausstellen, um den kulturellen

Austausch zwischen den beiden Nationen zu präsentieren. Globale KOLs werden

durch Exkursionen die Innovationsgeschichten von Wenzhou teilen, und Aktivitäten

zur Förderung der effektiven Verbreitung chinesischer Geschichten werden die

weltweite Verbreitung der Kultur der maritimen Seidenstraße vorantreiben.

Durch eine Reihe von Aktivitäten entwirft die Konferenz eine umfassende Vision

für die Zusammenarbeit im Rahmen der maritimen Seidenstraße.

Am Hauptveranstaltungsort wird der Bericht zum umfassenden Einflussindex der

Städte entlang der maritimen Seidenstraße veröffentlicht. Acht parallele

Veranstaltungen werden Themen wie die internationale Zusammenarbeit von

Reisebüros, Kunsthandwerksausstellungen und Vorführungen zur Stärkung durch

künstliche Intelligenz behandeln. Darüber hinaus werden mehrere

Rahmenveranstaltungen den Gästen aus aller Welt die Möglichkeit bieten, den

urbanen Charme von Wenzhou hautnah zu erleben.

Insbesondere die Ergebnisse, darunter die Gründung eines internationalen

Thinktanks für Kommunikation, die Zertifizierung von Kulturreisezielen in China

und Europa sowie die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit

beim kulturellen Export der Städte entlang der maritimen Seidenstraße, werden

die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen den Städten entlang

dieser Route bilden.

Durch eine Reihe von Aktivitäten, die Wenzhou von den historischen Relikten des

Hafens von Shuomen bis zur natürlichen Landschaft des Nanxi-Flusses, von der

innovativen Energie der Technologieparks bis zur Lebensästhetik des Qingdeng-

Marktes präsentieren, werden die Teilnehmer den einzigartigen Charme dieses

traditionsreichen Handelshafens erleben.

Quelle: The Organizing Committee of 2025 Maritime Silk Road Urban Cooperation

and Development Conference & The International Travel Agents Conference

Kontakt für Medien: Ansprechpartnerin: Frau Wang, Telefon: 86-10-63074558Â°