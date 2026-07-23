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23.07.2026 11:27:38
GNW-News: Die Trinity Group stärkt ihre Geschäftslösungen auf Nevis durch eine strategische Zusammenarbeit mit der Hamilton Reserve Bank
^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die
Trinity Group hat eine strategische Zusammenarbeit mit der Hamilton Reserve Bank
geschlossen, um internationale Unternehmer und Unternehmen zu unterstützen. Im
Rahmen dieser Zusammenarbeit wird eine Nevis International Business Company
(IBC) gegründet, die einen optimierten Weg von der Unternehmensgründung bis hin
zu internationalen Bankgeschäften bietet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können
berechtigte Kunden innerhalb von 24 bis 48 Stunden ein Offshore-Konto eröffnen,
vorbehaltlich der unabhängigen Onboarding-Verfahren der Hamilton Reserve Bank,
der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sowie der geltenden aufsichtsrechtlichen
Anforderungen.
Nevis hat sich internationale Anerkennung als angesehener Standort für
grenzüberschreitende Geschäfte erworben, gestützt auf sein Erbe des englischen
Common Law, sein modernes Gesellschaftsrecht und sein etabliertes
internationales Geschäftsumfeld. Immer häufiger entscheiden sich Unternehmer und
internationale Unternehmen für Nevis - nicht nur wegen der Unternehmensgründung,
sondern auch wegen der umfassenden professionellen Unterstützung, die die
internationale Geschäftstätigkeit erleichtert, einschließlich
Unternehmensberatung und internationaler Bankgeschäfte.
Die Trinity Group fungiert während des gesamten Gründungsprozesses als
federführender Unternehmensberater und unterstützt Unternehmer und Unternehmen
dabei, Unternehmensstrukturen auf Nevis aufzubauen, die auf ihre geschäftlichen
Ziele abgestimmt sind. Durch die Kombination von internationaler Expertise in
der Unternehmensberatung mit praktischer Beratung bei der Gründung und der
laufenden Verwaltung unterstützt die Kanzlei ihre Mandanten in jeder Phase des
Gründungsprozesses eines Unternehmens auf Nevis.
Nach der Gründung können berechtigte Kunden, die internationale
Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, an die Hamilton Reserve Bank
vermittelt werden. Die Bank mit Hauptsitz in Nevis bietet Dienstleistungen in
den Bereichen Firmenkunden-, Privat- und Depotbankgeschäft, Vermögensverwaltung
sowie Investmentbanking über eine digital gestützte, mehrwährungsfähige
Bankplattform an, die Kunden in mehr als 150 Ländern bedient.
Durch die Verknüpfung der Unternehmensgründung auf Nevis mit dem internationalen
Bankwesen schafft diese Zusammenarbeit einen effizienteren Weg für Unternehmer,
die ein internationales Unternehmen gründen möchten. Anstatt separate
Dienstleister für die Unternehmensgründung und die Bankangelegenheiten zu
beauftragen, profitieren berechtigte Kunden von einem optimierten Prozess und
erhalten dabei weiterhin fachkundige Unternehmensberatung durch die Trinity
Group sowie unabhängig geprüfte Bankdienstleistungen von der Hamilton Reserve
Bank.
* Bei dieser Zusammenarbeit handelt es sich weder um eine Fusion, noch um eine
Übernahme, noch um ein Joint Venture, noch um eine exklusive Partnerschaft. Die
Trinity Group und die Hamilton Reserve Bank bleiben vollständig unabhängig und
bündeln gleichzeitig ihr Fachwissen, um die Gründung von Unternehmen auf Nevis
sowie den Zugang zum internationalen Bankwesen zu vereinfachen. Die Trinity
Group bietet Unternehmensberatung und Dienstleistungen im Bereich der
Unternehmensgründung an, während die Hamilton Reserve Bank eigenständig
internationale Bankdienstleistungen erbringt.
Medienanfragen
Bei Medienanfragen zu dieser Mitteilung wenden Sie sich bitte an:
Trinity Group
info@trinitygroup.eu
+971 4 447 8931
www.trinitycorporateservices.com
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