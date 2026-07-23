GNW-News: Die Trinity Group stärkt ihre Geschäftslösungen auf Nevis durch eine strategische Zusammenarbeit mit der Hamilton Reserve Bank

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, July 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

Trinity Group hat eine strategische Zusammenarbeit mit der Hamilton Reserve Bank

geschlossen, um internationale Unternehmer und Unternehmen zu unterstützen. Im

Rahmen dieser Zusammenarbeit wird eine Nevis International Business Company

(IBC) gegründet, die einen optimierten Weg von der Unternehmensgründung bis hin

zu internationalen Bankgeschäften bietet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können

berechtigte Kunden innerhalb von 24 bis 48 Stunden ein Offshore-Konto eröffnen,

vorbehaltlich der unabhängigen Onboarding-Verfahren der Hamilton Reserve Bank,

der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden sowie der geltenden aufsichtsrechtlichen

Anforderungen.

Nevis hat sich internationale Anerkennung als angesehener Standort für

grenzüberschreitende Geschäfte erworben, gestützt auf sein Erbe des englischen

Common Law, sein modernes Gesellschaftsrecht und sein etabliertes

internationales Geschäftsumfeld. Immer häufiger entscheiden sich Unternehmer und

internationale Unternehmen für Nevis - nicht nur wegen der Unternehmensgründung,

sondern auch wegen der umfassenden professionellen Unterstützung, die die

internationale Geschäftstätigkeit erleichtert, einschließlich

Unternehmensberatung und internationaler Bankgeschäfte.

Die Trinity Group fungiert während des gesamten Gründungsprozesses als

federführender Unternehmensberater und unterstützt Unternehmer und Unternehmen

dabei, Unternehmensstrukturen auf Nevis aufzubauen, die auf ihre geschäftlichen

Ziele abgestimmt sind. Durch die Kombination von internationaler Expertise in

der Unternehmensberatung mit praktischer Beratung bei der Gründung und der

laufenden Verwaltung unterstützt die Kanzlei ihre Mandanten in jeder Phase des

Gründungsprozesses eines Unternehmens auf Nevis.

Nach der Gründung können berechtigte Kunden, die internationale

Bankdienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, an die Hamilton Reserve Bank

vermittelt werden. Die Bank mit Hauptsitz in Nevis bietet Dienstleistungen in

den Bereichen Firmenkunden-, Privat- und Depotbankgeschäft, Vermögensverwaltung

sowie Investmentbanking über eine digital gestützte, mehrwährungsfähige

Bankplattform an, die Kunden in mehr als 150 Ländern bedient.

Durch die Verknüpfung der Unternehmensgründung auf Nevis mit dem internationalen

Bankwesen schafft diese Zusammenarbeit einen effizienteren Weg für Unternehmer,

die ein internationales Unternehmen gründen möchten. Anstatt separate

Dienstleister für die Unternehmensgründung und die Bankangelegenheiten zu

beauftragen, profitieren berechtigte Kunden von einem optimierten Prozess und

erhalten dabei weiterhin fachkundige Unternehmensberatung durch die Trinity

Group sowie unabhängig geprüfte Bankdienstleistungen von der Hamilton Reserve

Bank.

* Bei dieser Zusammenarbeit handelt es sich weder um eine Fusion, noch um eine

Übernahme, noch um ein Joint Venture, noch um eine exklusive Partnerschaft. Die

Trinity Group und die Hamilton Reserve Bank bleiben vollständig unabhängig und

bündeln gleichzeitig ihr Fachwissen, um die Gründung von Unternehmen auf Nevis

sowie den Zugang zum internationalen Bankwesen zu vereinfachen. Die Trinity

Group bietet Unternehmensberatung und Dienstleistungen im Bereich der

Unternehmensgründung an, während die Hamilton Reserve Bank eigenständig

internationale Bankdienstleistungen erbringt.

Medienanfragen

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Trinity Group

info@trinitygroup.eu

+971 4 447 8931

www.trinitycorporateservices.com

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