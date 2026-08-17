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17.08.2026 09:04:38
GNW-News: Die Türkei startet ein wegweisendes Projekt zum Schutz von Wracks aus dem Ersten Weltkrieg in den Dardanellen
^Bildnachweis: Alex Dawson Photography
ÇANAKKALE, Türkei, Aug. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine wegweisende Initiative
zum Schutz der historischen Schiffswracks aus dem Ersten Weltkrieg in der
Dardanellen-Meerenge wurde ins Leben gerufen. Durch kathodischen
Korrosionsschutz sollen diese Wracks für künftige Generationen erhalten und
gleichzeitig der nachhaltige Tauchtourismus gefördert werden.
Das?Deep Heritage"-Projekt, das in Zusammenarbeit zwischen der Direktion der
historischen Stätte von Gallipoli und dem Projekt?1915 Çanakkale-Brücke und
Autobahn" durchgeführt wird, zielt darauf ab, eine der weltweit bedeutendsten
Stätten des Unterwasser-Kulturerbes zu schützen. Das Projekt umfasst den
kathodischen Korrosionsschutz, die bathymetrische Kartierung sowie das 3D-
Scannen und die digitale Modellierung der Schiffswracks vor Gallipoli und trägt
damit zum Schutz der marinen Artenvielfalt und zu deren langfristiger Erhaltung
bei.
Projektpartner sind die Direktion der historischen Stätte von Gallipoli, eine
Einrichtung des türkischen Ministeriums für Kultur und Tourismus, die für den
Schutz der historischen Stätte von Gallipoli zuständig ist, sowie das Projekt
?1915 Çanakkale-Brücke und -Autobahn", das von Limak, Yap? Merkezi, DL E&C und
SK ecoplant durchgeführt wird - den Partnern, die hinter der weltweit längsten
Hängebrücke mit der größten Spannweite stehen.
Der kathodische Korrosionsschutz verhindert Korrosion, ohne die Schiffswracks
physisch zu verändern. In der Nähe der Wracks installierte Zinkanoden
verlangsamen die Korrosion und tragen so sowohl zum Erhalt der historischen
Bauwerke als auch der Meereslebensräume bei, die sich seit mehr als einem
Jahrhundert um diese herum entwickelt haben.
Die erste Anwendung dieser Methode wurde an der HMS Louis durchgeführt, einem
82 Meter langen Zerstörer der britischen Royal Navy, der in 13 Metern Tiefe im
historischen Unterwasserpark von Gallipoli ruht. Das Wrack wurde zum ersten
Schiffswrack, das im Rahmen des?Deep Heritage Project" unter Schutz gestellt
wurde.
Das Projekt wurde am 23. und 24. Juni 2026 in Gallipoli, Çanakkale, Türkei,
offiziell gestartet, wobei die Initiative den türkischen und internationalen
Medien vorgestellt wurde. An dem Event nahmen?smail Ka?demir, Leiter der
Direktion der historischen Stätte von Gallipoli, und Murat Sar?kaya, CFO der
?1915 Çanakkale Bridge and Motorway", teil, während der international
renommierte schwedische Unterwasserfotograf Alex Dawson das unter Naturschutz
stehende Wrack dokumentierte.
Das Projekt wird dazu beitragen, eine der weltweit bedeutendsten Stätten des
Unterwasser-Kulturerbes zu erhalten und gleichzeitig die marine Artenvielfalt,
die wissenschaftliche Forschung sowie einen nachhaltigen Tauchtourismus zu
fördern, wodurch es zur ökologischen Nachhaltigkeit und zur wirtschaftlichen
Entwicklung der Region beiträgt.
Die?Çanakkale Motorway and Bridge Construction Investment and Operation Inc."
(ÇOK A.?.) wurde im Jahr 2017 gegründet, um das Projekt?1915 Çanakkale-Brücke
und -Autobahn" umzusetzen.
Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
https://www.dropbox.com/DeepHeritage
(https://www.dropbox.com/scl/fo/ebozl5is8l520ysxxjclt/AE4BL5Oz74j4fb4pzUNUcsc?rl
key=skmnc29w1n1f4ifjolhs937l0&st=dy0qulv8&dl=0)
Medienkontakt: corporate_communications@1915canakkale.com
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9166c1ab-e7d8-4c08-9893-
b49f8454de90/de
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