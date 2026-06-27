GNW-News: Direct Drive Tech präsentiert TITA-Roboter mit Rädern und Beinen für Liefer-, Inspektions- und öffentliche Serviceanwendungen

^PEKING, June 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Direct Drive Team stellt fest,

dass viele städtische Serviceroboter durch Steigungen, unebenen Boden oder

andere alltägliche Infrastrukturprobleme eingeschränkt sein können. Direct Drive

Tech hat TITA für den städtischen Einsatz entwickelt, der über ebene Strecken in

Innenräumen hinausgeht. Der Roboter vereint die Effizienz eines Radfahrzeugs mit

der Anpassungsfähigkeit eines Laufroboters, eine Gelenktechnologie mit

Direktantrieb sowie eine integrierte KI-Rechenleistung von 100 TOPS. Dadurch

verfügt er über die Mobilität und Reaktionsfähigkeit, die für Gehwege,

Bordsteinkanten, Steigungen, unebenen Untergrund sowie für Liefer- und

Inspektions- sowie öffentliche Serviceaufgaben erforderlich sind. Aufbauend auf

der Zusammenarbeit von Direct Drive Tech mit staatlichen Behörden in China und

der Anerkennung in öffentlichen und kommunalen Anwendungsszenarien unterstützt

TITA Teams dabei, wichtige Güter und Dienstleistungen näher an die Bewohner

heranzubringen und so unnötige Wege für ältere Menschen, Kinder und Menschen mit

eingeschränkter Mobilität zu reduzieren. Zudem bietet TITA eine flexible

Plattform für Smart-City- und Stadt-Automatisierungsinitiativen in Campus-,

Forschungs- und Technologiepark-Anwendungen.

Mit einer dynamischen Nutzlast von bis zu 10?kg und einer agilen Fortbewegung

auf Rädern und Beinen kann TITA praktische Liefer- und Inspektionsaufgaben

unterstützen und dabei in unterschiedlichen Umgebungen einen stabilen Betrieb

gewährleisten.

Acht integrierte Quasi-Direktantriebs-Gelenkmodule verleihen TITA acht

Freiheitsgrade und ein Spitzendrehmoment von bis zu 120?N·m für stabile und

agile Bewegungen. Eine Konstruktion aus Magnesiumlegierung unterstützt

Langlebigkeit, Dauerbetrieb bei Temperaturen von?10?°C bis 45?°C und im

laufenden Betrieb austauschbare Akkus, was die Wartung vor Ort erleichtert.

Für Entwickler und Integratoren bietet Direct Drive Tech eine offene Plattform

für die Weiterentwicklung - mit offenem Linux-Kernel-Quellcode, vollständigem

API-Zugriff, Unterstützung für Schnittstellen auf Motorebene und ROS-2-

Kompatibilität. Diese Funktionen unterstützen die Zustellung auf der?letzten

Meile" und die Logistik, industrielle Inspektionen, die digitale Landwirtschaft,

Forschung und Entwicklung sowie die Robotik für öffentliche Dienste.

Mit anpassungsfähiger Mobilität, integrierter Intelligenz und offener

Integration bietet TITA Serviceteams einen praktischen Weg zu intelligenteren

und besser zugänglichen städtischen Betriebsabläufen.

Informieren Sie sich über die technischen Daten von TITA

unter https://shop.directdrive.com/ und https://shop.directdrive.com/products/ti

ta.

Über Direct Drive Tech

Direct Drive Tech konzentriert sich auf Robotersysteme mit Direktantrieb, die

die Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Langlebigkeit in praktischen Anwendungen

verbessern. Das Unternehmen entwickelt komplette Robotikplattformen wie DIABLO,

TITA und D1 für öffentliche Dienste, Inspektionsaufgaben, Logistik und

Forschungsanwendungen.

Pressekontakt

Unternehmen: Direct Drive Tech

Ansprechpartner: Robotics BU

E-Mail: Hello@directdrivetech.comÂ°