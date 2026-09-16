GNW-News: DIVEVOLK bringt das SeaTouch 6 Pro mit vollständiger Touchscreen-Steuerung in Tiefen von bis zu 60 Metern auf den Markt

^ZHUHAI, China, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK hat heute

das SeaTouch 6 Pro (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-seatouch-6-

pro-underwater-housing) vorgestellt, sein patentiertes Unterwasser-Smartphone-

Gehäuse mit Voll-Touchscreen. Mit der Schutzklasse IPX8 bis zu einer Tiefe von

60 m ermöglicht es Tauchern, über den integrierten Touchscreen des Smartphones

Fotos und Videos aufzunehmen, Objektive zu wechseln, Apps von Drittanbietern

auszuführen, Aufnahmen anzusehen, auf das GPS zuzugreifen und sogar Notrufe an

die Oberfläche zu tätigen.

Das SeaTouch 6 Pro bietet sechs Verbesserungen: eine Touchscreen-Membran der 6.

Generation, einen im Lieferumfang enthaltenen roten Schnorchelfilter,

Steckplätze für Trockenmittelpads, erweiterte Smartphone-Kompatibilität, eine

neu gestaltete Kuppellinsenstruktur sowie eine verbesserte Unterstützung für die

Wischgeste nach oben. Die neue Membran erhöht die Wischbeständigkeit auf

150.000 Zyklen und verbessert gleichzeitig die Empfindlichkeit und die Steuerung

an den Rändern.

Schnellere Einrichtung und verbesserter Schutz

Ohne den Aufwand einer herkömmlichen Installation dichtet das Gehäuse auch ohne

Vakuumpumpe ab. Die mehrschichtige Abdichtung und die knopflose Konstruktion

verringern die Anzahl der möglichen Undichtigkeiten, während Rahmen aus einer

Aluminiumlegierung den Touchscreen- und den Linsenbereich verstärken. Der

mitgelieferte Rotfilter trägt dazu bei, die Farben in einer Tiefe von 0 bis 10

Metern wiederherzustellen, während austauschbare Trockenmittelpads das

Beschlagen verhindern.

Der Innenabstand wurde von 15 mm auf 18 mm vergrößert, wodurch Smartphones mit

Abmessungen von bis zu 180,0 × 82,5 × 11,2 mm und Kameraausstülpungen von bis zu

18 mm unterstützt werden. Dies gilt für das iPhone, sogar für die iPhone-18-

Serie, sowie für Android -Flaggschiffmodelle von Marken wie Samsung, Huawei,

Xiaomi, vivo, OPPO, Google und OnePlus.

Erweitertes Unterwasserfotografie-System

Dank der neu gestalteten Kuppelhalterung ist die?AquaLock"-Technologie der

zweiten Generation von DIVEVOLK Dome Lens

(https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-seatouch-6-pro-dive-housing-

dome-lens) mit allen Kameras kompatibel. Ein modulares Befestigungssystem

unterstützt zudem Nasslinsen, Leuchten, Halterungen, Filter und einen externen

Bluetooth-Auslöser. GPS- und Mobilfunksignale stehen an der Oberfläche weiterhin

für die Navigation, Notrufe und den Austausch von Inhalten zur Verfügung.

?Mit SeaTouch 6 Pro funktioniert ein Smartphone unter Wasser fast genauso wie an

Land", erklärt das Marketing- und Kommunikationsteam von DIVEVOLK.?Das gesamte

System (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-seatouch-6-pro-

underwater-housing) wurde neu gestaltet, um eine einfachere und

leistungsfähigere Benutzererfahrung zu bieten. Es sollte mehr sein als nur ein

wasserdichtes Gehäuse - Ihr intelligenter Tauchbegleiter."

Das SeaTouch 6 Pro ist ab sofort über die Website von DIVEVOLK

(http://www.divevolkdiving.com/) sowie bei autorisierten Händlern weltweit

erhältlich.

Über DIVEVOLK

Das Unternehmen DIVEVOLK mit Hauptsitz in Zhuhai, China, entwickelt

Unterwassergehäuse für Smartphones und Tauchzubehör. Die Touchscreen-Technologie

des Geräts wurde bereits zweimal mit dem?Boot Dive Award for Innovation"

ausgezeichnet, während die vorherige SeaTouch-Generation von ScubaLab als?Best

Buy" gewürdigt wurde.

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DIVEVOLK Marketing & Communications

collaboration@divevolk.com

https://divevolkdiving.com/

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