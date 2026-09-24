|
24.09.2026 15:04:38
GNW-News: DIVEVOLK kündigt SeaTouch 6 Pro an - ein Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit Voll-Touchscreen für die iPhone-18-Serie und Android-Geräte, das Aufnah...
^ZHUHAI, China, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK hat heute
bekanntgegeben, dass sein SeaTouch 6 Pro-Unterwassergehäuse für Smartphones mit
Volltouchscreen mit der neu vorgestellten iPhone-18-Serie kompatibel ist. Mit
der Schutzklasse IPX8 bis zu einer Tiefe von 60 Metern ermöglicht es Tauchern
den uneingeschränkten Zugriff über den Touchscreen auf die Kamera-App des iPhone
18, die variable Blende und die Dual-Capture-Funktion.
Die Hülle ist für Mobiltelefone mit Abmessungen von bis zu 180,0 × 82,5 × 11,2
mm und einer Kameraausbuchtung von bis zu 17 mm geeignet. Das iPhone 18 Pro und
das Pro Max passen ebenso wie andere Flaggschiff-Smartphones in diese
Aussparung.
Variable Blende und Doppelaufnahme unter Wasser
Die iPhone 18 Pro-Serie verfügt bei ihrer 48-MP-Fusion-Hauptkamera nun über eine
mechanische variable Blende mit Einstellmöglichkeiten von?/1,48 bis?/4,0. Über
den SeaTouch 6 Pro-Touchscreen können Taucher die Blende schließen, um bei
Makroaufnahmen eine größere Schärfentiefe zu erzielen, oder die Blende in tiefen
Gewässern und bei schlechten Lichtverhältnissen öffnen. Die direkte
Bildschirmsteuerung ermöglicht zudem den Zugriff auf den Weißabgleich,
Histogramme und die Motivverfolgung.
Mit der?Dual Capture"-Funktion werden Aufnahmen gleichzeitig mit der 18-MP-
Frontkamera und der 48-MP-Rückkamera aufgezeichnet. Taucher können
Meereslebewesen filmen und gleichzeitig ihre eigenen Reaktionen aufzeichnen. Die
Lehrer können die Schüler ebenfalls aufzeichnen und dabei ihre Handzeichen im
Bildausschnitt belassen. Über den Touchscreen können Nutzer den Modus aktivieren
und die Bild-in-Bild-Fenster unter Wasser neu positionieren. Die
Bildstabilisierung?Cinema" und die intelligente Fokussierung sorgen für ruhige
Aufnahmen und halten sich bewegende Motive scharf im Bild. Dank der
vollständigen Touchscreen-Steuerung unter Wasser können Sie für Ihre kreative
Arbeit auch beliebige Foto-Apps von Drittanbietern nutzen.
Ein modulares Unterwasser-Bildgebungssystem
Das knopflose Gehäuse unterstützt einen optionalen externen Bluetooth-5.4-
Auslöser (https://www.divevolkdiving.com/products/divevolk-underwater-external-
shutter-for-seatouch-4-max-plus-housing) mit einer Tauchtiefe von bis zu 60
Metern. Über die modulare Halterung lassen sich Unterwasserobjektive, Rotfilter,
Videoleuchten, Doppelgriffe sowie ein Kuppelobjektiv der zweiten Generation
befestigen, das die Haupt- und die Ultraweitwinkelkamera abdeckt. An der
Oberfläche stehen GPS- und Mobilfunksignale weiterhin für die Navigation und
Notrufe zur Verfügung.
?Die iPhone-18-Serie setzt neue Maßstäbe in der mobilen Bildgebung mit variabler
Blende und Dual-Aufnahme, doch in 60 Metern Tiefe unter Wasser sind diese
Funktionen nur dann von Bedeutung, wenn man sie auch steuern kann", erklärte das
Marketing- und Kommunikationsteam von DIVEVOLK.
Über DIVEVOLK
Das Unternehmen DIVEVOLK mit Hauptsitz in Zhuhai, China, entwickelt
Unterwassergehäuse für Smartphones und Tauchzubehör. Die Touchscreen-Technologie
des Geräts wurde von ScubaLab als?Best Buy" ausgezeichnet und hat bereits
zweimal den Deutschen Tauchpreis für Innovation gewonnen. Die Produkte sind über
divevolkdiving.com (https://www.divevolkdiving.com/) sowie bei autorisierten
Händlern weltweit erhältlich.
Ansprechpartner für Medien
DIVEVOLK Marketing & Communications
E-Mail: collaboration@divevolk.com
Website: https://divevolkdiving.com/ (https://www.divevolkdiving.com/)
Fotos zu dieser Pressemitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a789d322-3d1c-4cbe-bdaf-
a1f45c160306
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/940fe5c9-9bcd-4364-b2ab-
c0adc216b5ed
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d5590d25-ea0c-4672-b2b1-
6d4022974e62
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5d76b0dc-b9ad-4ec3-917c-
f64e4df4330d
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c9cd7ea-af6b-
4412-8e78-903984820729
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!