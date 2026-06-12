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12.06.2026 09:12:38
GNW-News: Dokumentarfilm beleuchtet jahrtausendealte tibetische Heilbäder
^LHASA, China, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich wurde die dreiteilige
Dokumentation?Millennium Wisdom, Renewed Inheritance - The Legendary Journey of
Tibetan Medicinal Bathing [Jahrtausendealte Weisheit, lebendiges Erbe - Die
legendäre Geschichte der tibetischen Heilbäder]" veröffentlicht. Die vom
Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Xizang im Südwesten
Chinas produzierte Reihe ist in die drei Kapitel Erbe, Entwicklung und
Innovation gegliedert. Sie bringt einem internationalen Publikum die
jahrtausendealte Tradition und die lebendige Gegenwart der tibetischen Heilbäder
näher, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe von herausragendem
universellem Wert anerkannt sind.
Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5358/eng)
Die Dokumentation zeichnet die Entwicklung der tibetischen Heilbäder über die
Jahrhunderte hinweg nach und beleuchtet ihren Wandel bis in die Gegenwart. Das
Kapitel?Erbe" folgt ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte - von den Vier
Medizinischen Tantras, die die theoretischen Grundlagen schufen, bis hin zu
zahlreichen historischen Schriften, in denen Rezepturen und therapeutische
Anwendungen weiterentwickelt und optimiert wurden. Die traditionelle Heilmethode
basiert auf Pflanzen und Mineralien des Hochlands und macht sich die heilende
Wirkung von Wasseranwendungen zunutze. Über Generationen hinweg wurde dieses
Wissen in Familienverbänden, Klöstern und schließlich auch an modernen
akademischen Einrichtungen weitergegeben. Das Kapitel?Entwicklung" dokumentiert
den Aufstieg der tibetischen Heilbäder, der durch förderliche politische
Rahmenbedingungen begünstigt wurde - von der nationalen Anerkennung bis hin zur
Aufnahme in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der
Menschheit der UNESCO. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie diese Tradition
zunehmend mit Kulturtourismus und Wellnessangeboten verknüpft wird. In
medizinischen Einrichtungen und Wellness-Resorts kommen inzwischen intelligente
Technologien zum Einsatz, wodurch die tibetischen Heilbäder einem immer
breiteren internationalen Publikum zugänglich werden. Das Kapitel?Innovation"
hebt die Bemühungen hervor, traditionelle Techniken trotz des gesellschaftlichen
und technologischen Wandels zu bewahren. Eine verbesserte Verarbeitung der
Heilkräuter, die Entwicklung intelligenter Anwendungen und Geräte sowie
standardisierte, an moderne Anforderungen angepasste Verwaltungsstrukturen
stärken die Grundlagen dieser Volkskultur. Gleichzeitig tragen diese
Fortschritte dazu bei, das Wissen der traditionellen östlichen Medizin in die
globale Gesundheitsversorgung zu integrieren.
Als lebendiges Kulturgut mit Ursprung auf dem Qinghai-Tibet-Plateau verkörpern
tibetische Heilbäder die Vielfalt und Dynamik der chinesischen Zivilisation. Der
Dokumentarfilm ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit, die
besondere Faszination der tibetischen Heilkultur unmittelbar zu erleben und
nachzuvollziehen, wie jahrtausendealte Weisheit auch heute noch dem modernen
Leben zuträglich ist und zugleich künftigen Generationen zugutekommt.
Quelle: The Department of Culture and Tourism of Xizang Autonomous Region
[Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Xizang]
Kontaktperson: Frau Danzengquzhen, Tel: 86-10-63074558.Â°
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