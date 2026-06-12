12.06.2026 09:12:38

GNW-News: Dokumentarfilm beleuchtet jahrtausendealte tibetische Heilbäder

^LHASA, China, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich wurde die dreiteilige

Dokumentation?Millennium Wisdom, Renewed Inheritance - The Legendary Journey of

Tibetan Medicinal Bathing [Jahrtausendealte Weisheit, lebendiges Erbe - Die

legendäre Geschichte der tibetischen Heilbäder]" veröffentlicht. Die vom

Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Xizang im Südwesten

Chinas produzierte Reihe ist in die drei Kapitel Erbe, Entwicklung und

Innovation gegliedert. Sie bringt einem internationalen Publikum die

jahrtausendealte Tradition und die lebendige Gegenwart der tibetischen Heilbäder

näher, die von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe von herausragendem

universellem Wert anerkannt sind.

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5358/eng)

Die Dokumentation zeichnet die Entwicklung der tibetischen Heilbäder über die

Jahrhunderte hinweg nach und beleuchtet ihren Wandel bis in die Gegenwart. Das

Kapitel?Erbe" folgt ihrer mehr als tausendjährigen Geschichte - von den Vier

Medizinischen Tantras, die die theoretischen Grundlagen schufen, bis hin zu

zahlreichen historischen Schriften, in denen Rezepturen und therapeutische

Anwendungen weiterentwickelt und optimiert wurden. Die traditionelle Heilmethode

basiert auf Pflanzen und Mineralien des Hochlands und macht sich die heilende

Wirkung von Wasseranwendungen zunutze. Über Generationen hinweg wurde dieses

Wissen in Familienverbänden, Klöstern und schließlich auch an modernen

akademischen Einrichtungen weitergegeben. Das Kapitel?Entwicklung" dokumentiert

den Aufstieg der tibetischen Heilbäder, der durch förderliche politische

Rahmenbedingungen begünstigt wurde - von der nationalen Anerkennung bis hin zur

Aufnahme in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der

Menschheit der UNESCO. Gleichzeitig wird aufgezeigt, wie diese Tradition

zunehmend mit Kulturtourismus und Wellnessangeboten verknüpft wird. In

medizinischen Einrichtungen und Wellness-Resorts kommen inzwischen intelligente

Technologien zum Einsatz, wodurch die tibetischen Heilbäder einem immer

breiteren internationalen Publikum zugänglich werden. Das Kapitel?Innovation"

hebt die Bemühungen hervor, traditionelle Techniken trotz des gesellschaftlichen

und technologischen Wandels zu bewahren. Eine verbesserte Verarbeitung der

Heilkräuter, die Entwicklung intelligenter Anwendungen und Geräte sowie

standardisierte, an moderne Anforderungen angepasste Verwaltungsstrukturen

stärken die Grundlagen dieser Volkskultur. Gleichzeitig tragen diese

Fortschritte dazu bei, das Wissen der traditionellen östlichen Medizin in die

globale Gesundheitsversorgung zu integrieren.

Als lebendiges Kulturgut mit Ursprung auf dem Qinghai-Tibet-Plateau verkörpern

tibetische Heilbäder die Vielfalt und Dynamik der chinesischen Zivilisation. Der

Dokumentarfilm ermöglicht es Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit, die

besondere Faszination der tibetischen Heilkultur unmittelbar zu erleben und

nachzuvollziehen, wie jahrtausendealte Weisheit auch heute noch dem modernen

Leben zuträglich ist und zugleich künftigen Generationen zugutekommt.

Quelle: The Department of Culture and Tourism of Xizang Autonomous Region

[Ministerium für Kultur und Tourismus der Autonomen Region Xizang]

Kontaktperson: Frau Danzengquzhen, Tel: 86-10-63074558.Â°

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