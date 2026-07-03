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03.07.2026 10:04:38
GNW-News: Dormer Pramet präsentiert Zerspanungskompetenz auf der AMB 2026
^ERLANGEN, Germany, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet stellt auf
der AMB 2026, einer der führenden Fachmessen für Metallbearbeitung in Europa,
aus. Die Messe findet vom 15. bis 19. September 2026 in Stuttgart statt.
Besucher finden das Team von Dormer Pramet in Halle 3, Stand 3B76. Während der
gesamten Messe stehen Anwendungsspezialisten und Zerspanungsexperten für
Gespräche über Bearbeitungsaufgaben, den fachlichen Austausch sowie die
Identifizierung von Potenzialen zur Steigerung von Produktivität und
Prozesssicherheit zur Verfügung.
Als weltweit tätiger Anbieter von Werkzeugen und Dienstleistungen für die
Metallbearbeitung unterstützt Dormer Pramet Hersteller in mehr als 100 Märkten.
Mit über 100 Jahren Fertigungserfahrung hilft das Unternehmen seinen Kunden,
tägliche Herausforderungen in der Zerspanung mit praxisnahen Werkzeuglösungen,
technischer Beratung und umfassendem Anwendungs-Know-how erfolgreich zu
meistern.
Die AMB bringt Hersteller, Ingenieure, Produktionsspezialisten und
Technologieanbieter aus der gesamten Metallbearbeitungsbranche zusammen und
schafft ideale Voraussetzungen für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und
Innovation. Für Dormer Pramet bietet die Messe die Möglichkeit, direkt mit
Kunden und Branchenexperten in Kontakt zu treten, ihre aktuellen
Herausforderungen besser zu verstehen und gemeinsam Lösungen für zukünftige
Anforderungen zu entwickeln.
Am Messestand erhalten Besucher Einblicke in die neuesten Erweiterungen des
Dormer Pramet Produktportfolios, darunter aktuelle Entwicklungen in den
Bereichen Drehen, Fräsen, Bohren und Gewinden.
Ganz gleich, ob es um längere Standzeiten, höhere Produktivität, optimierte
Bearbeitungsprozesse oder fachkundige Unterstützung bei spezifischen Anwendungen
geht - das Team von Dormer Pramet bietet praxisorientierte Beratung und
individuelle Empfehlungen, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.
?Fachmessen wie die AMB sind ein unverzichtbarer Treffpunkt für die
Fertigungsindustrie. Sie schaffen Raum für wertvolle technische Gespräche und
den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Wir freuen uns darauf, Hersteller
persönlich zu treffen, ihre Herausforderungen in der Zerspanung kennenzulernen
und zu zeigen, wie Dormer Pramet mit praxisorientierten Werkzeuglösungen,
fundierter Anwendungskompetenz und einer unkomplizierten Zusammenarbeit dazu
beiträgt, Produktivität und Prozesssicherheit nachhaltig zu verbessern."
Helmut Depner, Market Manager für die DACH-Region, Dormer Pramet
Der Ansatz von Dormer Pramet basiert darauf, Herstellern bei jeder
Bearbeitungsaufgabe ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit zu bieten.
Durch die Kombination hochwertiger Werkzeuge mit technischer Expertise und
umfassendem Anwendungswissen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei,
Herausforderungen erfolgreich zu meistern, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern
und sich optimal auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten.
Dormer Pramet lädt alle Besucher der AMB 2026 herzlich ein, das Team in Halle
3, Stand 3B76 zu besuchen und zu entdecken, wie praxisorientierte
Werkzeuglösungen und kompetente Beratung dazu beitragen, Fertigungsprozesse
zuverlässig und effizient zu gestalten.
Weitere Informationen über Dormer Pramet finden Sie unter www.dormerpramet.com.
Über Dormer Pramet
Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die
Metallzerspanung und den dazugehörigen Dienstleistungen. Das Unternehmen
unterstützt Hersteller in mehr als 100 Märkten weltweit. Mit einem globalen
Netzwerk aus Vertriebsniederlassungen und Produktionsstandorten vereint Dormer
Pramet Lösungen fürs Drehen, Fräsen, Gewinden und Bohrungsbearbeitungen unter
einer starken gemeinsamen Marke.
Aufbauend auf einer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte arbeitet Dormer
Pramet eng mit Vertriebspartnern und Herstellern zusammen, um zuverlässige
Werkzeuge, praxisnahe Beratung und leicht zugängliche Schulungsangebote
bereitzustellen. Durch die Verbindung leistungsstarker Produktmarken mit einem
globalen Liefernetzwerk erleichtert das Unternehmen seinen Partnern den Zugang
zu den passenden Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und unterstützt sie dabei,
effizient zu arbeiten und mit Sicherheit erfolgreich zu wachsen.
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b9443fe-8900-4e6b-adc2-
13aed9c591f1/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4399a74-ebcd-4451-b62b-
b4cf10cfe330/de
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.comÂ°
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