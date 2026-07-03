GNW-News: Dormer Pramet präsentiert Zerspanungskompetenz auf der AMB 2026

^ERLANGEN, Germany, July 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet stellt auf

der AMB 2026, einer der führenden Fachmessen für Metallbearbeitung in Europa,

aus. Die Messe findet vom 15. bis 19. September 2026 in Stuttgart statt.

Besucher finden das Team von Dormer Pramet in Halle 3, Stand 3B76. Während der

gesamten Messe stehen Anwendungsspezialisten und Zerspanungsexperten für

Gespräche über Bearbeitungsaufgaben, den fachlichen Austausch sowie die

Identifizierung von Potenzialen zur Steigerung von Produktivität und

Prozesssicherheit zur Verfügung.

Als weltweit tätiger Anbieter von Werkzeugen und Dienstleistungen für die

Metallbearbeitung unterstützt Dormer Pramet Hersteller in mehr als 100 Märkten.

Mit über 100 Jahren Fertigungserfahrung hilft das Unternehmen seinen Kunden,

tägliche Herausforderungen in der Zerspanung mit praxisnahen Werkzeuglösungen,

technischer Beratung und umfassendem Anwendungs-Know-how erfolgreich zu

meistern.

Die AMB bringt Hersteller, Ingenieure, Produktionsspezialisten und

Technologieanbieter aus der gesamten Metallbearbeitungsbranche zusammen und

schafft ideale Voraussetzungen für Zusammenarbeit, Wissensaustausch und

Innovation. Für Dormer Pramet bietet die Messe die Möglichkeit, direkt mit

Kunden und Branchenexperten in Kontakt zu treten, ihre aktuellen

Herausforderungen besser zu verstehen und gemeinsam Lösungen für zukünftige

Anforderungen zu entwickeln.

Am Messestand erhalten Besucher Einblicke in die neuesten Erweiterungen des

Dormer Pramet Produktportfolios, darunter aktuelle Entwicklungen in den

Bereichen Drehen, Fräsen, Bohren und Gewinden.

Ganz gleich, ob es um längere Standzeiten, höhere Produktivität, optimierte

Bearbeitungsprozesse oder fachkundige Unterstützung bei spezifischen Anwendungen

geht - das Team von Dormer Pramet bietet praxisorientierte Beratung und

individuelle Empfehlungen, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt sind.

?Fachmessen wie die AMB sind ein unverzichtbarer Treffpunkt für die

Fertigungsindustrie. Sie schaffen Raum für wertvolle technische Gespräche und

den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Wir freuen uns darauf, Hersteller

persönlich zu treffen, ihre Herausforderungen in der Zerspanung kennenzulernen

und zu zeigen, wie Dormer Pramet mit praxisorientierten Werkzeuglösungen,

fundierter Anwendungskompetenz und einer unkomplizierten Zusammenarbeit dazu

beiträgt, Produktivität und Prozesssicherheit nachhaltig zu verbessern."

Helmut Depner, Market Manager für die DACH-Region, Dormer Pramet

Der Ansatz von Dormer Pramet basiert darauf, Herstellern bei jeder

Bearbeitungsaufgabe ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit zu bieten.

Durch die Kombination hochwertiger Werkzeuge mit technischer Expertise und

umfassendem Anwendungswissen unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei,

Herausforderungen erfolgreich zu meistern, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern

und sich optimal auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten.

Dormer Pramet lädt alle Besucher der AMB 2026 herzlich ein, das Team in Halle

3, Stand 3B76 zu besuchen und zu entdecken, wie praxisorientierte

Werkzeuglösungen und kompetente Beratung dazu beitragen, Fertigungsprozesse

zuverlässig und effizient zu gestalten.

Weitere Informationen über Dormer Pramet finden Sie unter www.dormerpramet.com.

Über Dormer Pramet

Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die

Metallzerspanung und den dazugehörigen Dienstleistungen. Das Unternehmen

unterstützt Hersteller in mehr als 100 Märkten weltweit. Mit einem globalen

Netzwerk aus Vertriebsniederlassungen und Produktionsstandorten vereint Dormer

Pramet Lösungen fürs Drehen, Fräsen, Gewinden und Bohrungsbearbeitungen unter

einer starken gemeinsamen Marke.

Aufbauend auf einer über 100-jährigen Unternehmensgeschichte arbeitet Dormer

Pramet eng mit Vertriebspartnern und Herstellern zusammen, um zuverlässige

Werkzeuge, praxisnahe Beratung und leicht zugängliche Schulungsangebote

bereitzustellen. Durch die Verbindung leistungsstarker Produktmarken mit einem

globalen Liefernetzwerk erleichtert das Unternehmen seinen Partnern den Zugang

zu den passenden Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und unterstützt sie dabei,

effizient zu arbeiten und mit Sicherheit erfolgreich zu wachsen.

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8b9443fe-8900-4e6b-adc2-

13aed9c591f1/de

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4399a74-ebcd-4451-b62b-

b4cf10cfe330/de

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: communications@dormerpramet.comÂ°