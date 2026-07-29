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29.07.2026 10:04:38
GNW-News: Dormer Pramet stellt auf der AMB 2026 seine neuesten Werkzeuginnovationen vor
^ERLANGEN, Germany, July 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet wird auf der
AMB 2026 in Stuttgart seine neuesten Innovationen im Bereich der
Zerspanungswerkzeuge präsentieren und den Besuchern die Möglichkeit bieten, die
neuesten Ergänzungen seines Sortiments für das Drehen, Fräsen und Bohren
kennenzulernen.
Besucher des Standes 3B76 in Halle 3 können Werkzeuglösungen entdecken, die
Herstellern dabei helfen, die Produktivität zu steigern, die Leistung zu
optimieren und eine höhere Prozesssicherheit in einem breiten Spektrum von
Zerspanungsanwendungen zu erreichen.
Neben den neuesten Produktentwicklungen stehen die Experten von Dormer Pramet
während der gesamten Messe zur Verfügung, um praxisnahe Beratung und technische
Unterstützung anzubieten, die auf die individuellen Anforderungen der Fertigung
zugeschnitten sind.
Entwickelt für Hersteller, die Stahl, Edelstahl und Gusseisen bearbeiten,
kombinieren die neuesten Ergänzungen des Portfolios fortschrittliche
Beschichtungstechnologien, optimierte Geometrien und ein kosteneffizientes
Wendeschneidplattendesign.
Ob es darum geht, die Standzeit zu verlängern, die Spanbildung zu verbessern
oder die Prozessstabilität zu erhöhen - die neue Produktreihe wurde entwickelt,
um in anspruchsvollen Produktionsumgebungen eine konstant hohe Leistung zu
liefern.
Neue Produkte zum Drehen
Drehsorte T9425: Die neue Drehsorte T9425 kombiniert ein funktionelles Gradient
Substrat mit einer fortschrittlichen MT-CVD-Beschichtung, um eine hervorragende
Verschleißfestigkeit und eine gleichbleibende Leistung bei Anwendungen in Stahl
und Edelstahl zu gewährleisten. Eine texturierte?-Al2O3-Schicht, eine stabile
Nachbehandlung und goldfarbene TiN-beschichtete Freiflächen zur einfachen
Verschleißerkennung sorgen für eine längere Standzeit des Werkzeugs und
geringere Ausfallzeiten, selbst unter schwierigen Bedingungen.
Sorte T5405: Die neue CVD-Drehsorte T5405 wurde für die hochproduktive
Bearbeitung von Grauguss entwickelt und bietet eine verlängerte Standzeit der
Werkzeuge und zuverlässige Leistung bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. Die
fortschrittliche Beschichtung und die präzisionsgeschliffene Sitzfläche sorgen
für überragende Verschleißfestigkeit, Hitzestabilität und gleichbleibende
Ergebnisse bei stabilen Bedingungen.
ML-Spanbrecher: Der neue ML-Spanbrecher wurde für mittlere Drehanwendungen in
Stahl entwickelt und bietet eine präzise Spankontrolle und eine gleichmäßige,
stabile Leistung bei geringen Schnitttiefen und mittleren bis hohen Vorschüben.
In Verbindung mit den Sorten T9425 oder T9415 gewährleistet es zuverlässige
Produktivität und gleichbleibende Ergebnisse in anspruchsvollen Umgebungen der
Automobil-, Lager- und allgemeinen Maschinenbau.
Sorte G8415: Die neue Sorte G8415 kombiniert eine mehrschichtige PVD-
Beschichtung der nächsten Generation mit einer TiBN-Gleitschicht, um eine
zuverlässige Verschleißfestigkeit und stabile Leistung bei Stählen, Edelstahl,
Gusseisen und gehärteten Materialien zu gewährleisten. Sie wurde für das
Abstechen, Einstechen und Kopierdrehen entwickelt und gewährleistet einen
reibungslosen Spanfluss, eine lange Standzeit der Werkzeuge und gleichbleibende
Ergebnisse bei anspruchsvollen Anwendungen.
Neue Vollhartmetall-Schaftfräser
S9xx Erweitertes Vollhartmetall-Schaftfräser-Sortiment: Das erweiterte S9xx-
Vollhartmetall-Schaftfräser-Sortiment umfasst 204 neue Fräser mit verschiedenen
Eckenvarianten in metrischen und zölligen Abmessungen und verschiedenen
Spannutenlängen, die eine präzise und dauerhafte Leistung bei Anwendungen in
Stahl, Edelstahl und Gusseisen bieten. Mit TiAlN-Beschichtung und optimierter
Spannutgeometrie sorgt er für hohe Standzeiten, Prozesssicherheit und ein
hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei anspruchsvollen Fräsarbeiten.
Force Bohrlösungen
Zu den neuen Bohrern gehören Vollhartmetallbohrer der Force X Generation 2 für
zuverlässige Leistung in ISO P-, M- und K-Materialien, Force Micro Drills für
hochpräzise Mikroanwendungen von 0,7-2,95 mm und Force Deep Hole Drills (DHD),
die für Bohrungen bis zu 20xD mit effizientem Spantransport und hoher
Positioniergenauigkeit entwickelt wurden.
PSC-Halter
Polygonschaft-Halter bieten eine modulare und wirtschaftliche Lösung für das
radiale Aussendrehen. Kompatibel mit den vorhandenen BS-Schwertern und für die
rechts- oder linksseitige Montage ausgelegt, was die Vielseitigkeit ohne
zusätzliche Investitionen in die Schwerter erhöht.
S-Halter
Neue ISO S-Halter für das Innendrehen mit integrierter Kühlung für eine stabile
Standzeit der Werkzeuge. Große Längen ermöglichen die Bearbeitung von tiefen
Bohrungen und schwer zugänglichen Innengeometrien. Ausgewählte bisherige
Werkzeug-Typen werden mit dieser Einführung auslaufen.
Brian Davis, Vizepräsident für PM und F&E, sagte:
"Diese neuen Produkte zum Drehen und Fräsen spiegeln unseren kontinuierlichen
Fokus auf Leistung, Zuverlässigkeit und praktische Innovation wider. Durch die
Kombination fortschrittlicher Werkstoffe mit intelligentem Design helfen wir den
Herstellern, mit größerer Zuversicht und Kontrolle zu arbeiten."
Die neuen Produkte sind weltweit über Dormer Pramet-Vertreter und
Vertragshändler erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie unter dormerpramet.com
(https://www.dormerpramet.com/).
Über Dormer Pramet
Dormer Pramet ist ein weltweit führender Anbieter von Werkzeugen für die
Metallzerspanung und damit verbundenen Dienstleistungen und unterstützt
Hersteller in über 100 Märkten weltweit. Mit einem weltweiten Netz von
Vertriebsbüros und Fertigungszentren vereinen wir Lösungen zum Drehen, Fräsen,
Gewindeschneiden und Bohren unter einer einheitlichen Marke.
Wir können auf eine über 100-jährige Erfahrung zurückblicken und arbeiten eng
mit Händlern und Endverbrauchern zusammen, um zuverlässige Werkzeuge, praktische
Ratschläge und zugängliche Schulungen anzubieten, die Unternehmen dabei helfen,
mit Zuversicht zu arbeiten. Indem wir starke Produktmarken und ein globales
Liefernetzwerk vereinen, erleichtern wir unseren Partnern den Zugang zu den
richtigen Lösungen zum richtigen Zeitpunkt und ermöglichen es ihnen, effizient
zu arbeiten und mit Sicherheit auf Schritt und Tritt zu wachsen.
Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:
communications@dormerpramet.com (mailto:communications@dormerpramet.com)
Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/14e16117-183e-4320-aa1a-
1a5b69a8f210/de
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25b12722-a7b0-4304-bbe5-
10363eba5a95/de
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