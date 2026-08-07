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07.08.2026 09:13:38
GNW-News: DP World baut sein Logistikgeschäft in Großbritannien durch die Übernahme von sechs britischen Lebensmittelstandorten von GXO aus
^LONDON, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World hat mit GXO Logistics (NYSE:
GXO) einen Vertrag über die Übertragung von sechs Standorten im Bereich
Kontraktlogistik getroffen, die Kunden aus dem Lebensmittelhandel bedienen und
über eine Lagerkapazität von mehr als zwei Millionen Quadratfuß sowie 2.000
Mitarbeiter verfügen.
Die Übertragung der Standorte durch GXO war eine behördliche Auflage im Rahmen
der Genehmigung der Übernahme von Wincanton durch GXO durch die britische
Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) und wurde von der CMA genehmigt.
Die Standorte - fünf in England und einer in Nordirland - beliefern Asda,
Sainsbury's und die Co-op und werden im September an DP World übergehen. Mehr
als 2.000 Mitarbeiter werden in die britischen Geschäftsbereiche von DP World
integriert, zu denen die großen Containerhäfen London Gateway und Southampton
sowie Logistik-, Speditions- und Schifffahrtsdienstleistungen gehören. GXO wird
den Transportbetrieb an allen betroffenen Standorten aufrechterhalten.
Das Abkommen stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Wachstum von DP World
dar, denn damit wird die Präsenz des Unternehmens im Bereich der
Kontraktlogistik in Großbritannien ausgeweitet und seine Fähigkeit gestärkt,
integrierte Lieferkettenlösungen für Kunden aus den Bereichen
Lebensmittelhandel, Einzelhandel und Konsumgüter anzubieten.
Die sechs Standorte erweitern das britische Netzwerk von DP World um rund zwei
Millionen Quadratfuß Lagerkapazität und bieten Dienstleistungen im Bereich der
Lagerung bei Raumtemperatur, gekühlt, tiefgekühlt sowie gebündelt, um den Bedarf
der Kunden aus dem Lebensmittelbereich zu decken. Durch diese Erweiterung wird
die nationale Vertriebspräsenz von DP World gestärkt und eine solidere Plattform
geschaffen, um Kunden in jeder Phase der Lieferkette zu unterstützen - vom
Hafen- und Terminalbetrieb bis hin zu umfangreichen Lagerkapazitäten.
Die Standorte spielen eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Gemeinden
in ganz Großbritannien mit Lebensmitteln und beliefern Supermärkte am Stadtrand
sowie Marken-Convenience- und Nachbarschaftsläden. In den Lagern werden rund
46.000 verschiedene Produkte aufbewahrt.
Angela Howard, Vice President für Vertragslogistik, Nordeuropa, bei DP World,
erklärt:?Wir freuen uns sehr, diese sechs Standorte und die talentierten Teams,
die sie betreiben, bei DP World willkommen zu heißen. Sie unterstützen einige
der bekanntesten Lebensmitteleinzelhändler Großbritanniens und spielen eine
entscheidende Rolle dabei, dass Produkte täglich effizient durch komplexe
Lieferketten transportiert werden.
Für unsere Kunden wird sich nichts ändern - gestützt durch die Stärke, die Größe
und die Investitionen eines globalen Logistikunternehmens. Durch die Einbindung
dieser Dienstleistungen in unser Netzwerk erweitern wir unsere Möglichkeiten,
nahtlose Lieferkettenlösungen anzubieten, die Häfen, Transport, Lagerhaltung und
Vertrieb über eine einzige, integrierte Plattform miteinander verbinden.
Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, ein wirklich
durchgängiges Logistikangebot in ganz Großbritannien und Europa aufzubauen. Dies
stärkt unsere Präsenz in wichtigen Einzelhandels- und Verbrauchermärkten,
erweitert unsere geografische Reichweite und verbessert unsere Fähigkeit,
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, noch weiter."
Das Abkommen spiegelt das anhaltende Wachstum von DP World im britischen
Logistiksektor wider sowie das Engagement des Unternehmens, Kunden beim Aufbau
widerstandsfähigerer, effizienterer und besser vernetzter Lieferketten zu
unterstützen. Durch die Kombination dieser neuen Anlagen mit seiner bestehenden
Infrastruktur und seinen Logistikdienstleistungen festigt DP World seine
Position als führender Anbieter von durchgängigen Lieferkettenlösungen in
Großbritannien und ganz Europa weiter.
Hinweise für Redakteure:
* Die sechs Standorte, die von der Verlagerung betroffen sind, befinden sich
in: Doncaster, Rochdale, Charlton, Greenford, Wellingborough und Larne.
Weitere Informationen darüber, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet,
finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com/)
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Tom O'Byrne Alex Hamilton
New Century Media Communications Director, Nordeuropa, DP
tomobyrne@newcenturymedia.co.uk World
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Über DP World
DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu
verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten
kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose
Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine
Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von
Innovationen, um bessere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur
Haustür des Kunden zu minimieren.
Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30
Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie
Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,
Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und
ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel
in ganz Europa.
WE MAKE TRADE FLOW (WIR BRINGEN DEN HANDEL IN FLUSS)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/182651d9-
206c-4c45-9161-2a303f575deb
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