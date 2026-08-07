GNW-News: DP World baut sein Logistikgeschäft in Großbritannien durch die Übernahme von sechs britischen Lebensmittelstandorten von GXO aus

^LONDON, Aug. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World hat mit GXO Logistics (NYSE:

GXO) einen Vertrag über die Übertragung von sechs Standorten im Bereich

Kontraktlogistik getroffen, die Kunden aus dem Lebensmittelhandel bedienen und

über eine Lagerkapazität von mehr als zwei Millionen Quadratfuß sowie 2.000

Mitarbeiter verfügen.

Die Übertragung der Standorte durch GXO war eine behördliche Auflage im Rahmen

der Genehmigung der Übernahme von Wincanton durch GXO durch die britische

Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) und wurde von der CMA genehmigt.

Die Standorte - fünf in England und einer in Nordirland - beliefern Asda,

Sainsbury's und die Co-op und werden im September an DP World übergehen. Mehr

als 2.000 Mitarbeiter werden in die britischen Geschäftsbereiche von DP World

integriert, zu denen die großen Containerhäfen London Gateway und Southampton

sowie Logistik-, Speditions- und Schifffahrtsdienstleistungen gehören. GXO wird

den Transportbetrieb an allen betroffenen Standorten aufrechterhalten.

Das Abkommen stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Wachstum von DP World

dar, denn damit wird die Präsenz des Unternehmens im Bereich der

Kontraktlogistik in Großbritannien ausgeweitet und seine Fähigkeit gestärkt,

integrierte Lieferkettenlösungen für Kunden aus den Bereichen

Lebensmittelhandel, Einzelhandel und Konsumgüter anzubieten.

Die sechs Standorte erweitern das britische Netzwerk von DP World um rund zwei

Millionen Quadratfuß Lagerkapazität und bieten Dienstleistungen im Bereich der

Lagerung bei Raumtemperatur, gekühlt, tiefgekühlt sowie gebündelt, um den Bedarf

der Kunden aus dem Lebensmittelbereich zu decken. Durch diese Erweiterung wird

die nationale Vertriebspräsenz von DP World gestärkt und eine solidere Plattform

geschaffen, um Kunden in jeder Phase der Lieferkette zu unterstützen - vom

Hafen- und Terminalbetrieb bis hin zu umfangreichen Lagerkapazitäten.

Die Standorte spielen eine entscheidende Rolle bei der Versorgung von Gemeinden

in ganz Großbritannien mit Lebensmitteln und beliefern Supermärkte am Stadtrand

sowie Marken-Convenience- und Nachbarschaftsläden. In den Lagern werden rund

46.000 verschiedene Produkte aufbewahrt.

Angela Howard, Vice President für Vertragslogistik, Nordeuropa, bei DP World,

erklärt:?Wir freuen uns sehr, diese sechs Standorte und die talentierten Teams,

die sie betreiben, bei DP World willkommen zu heißen. Sie unterstützen einige

der bekanntesten Lebensmitteleinzelhändler Großbritanniens und spielen eine

entscheidende Rolle dabei, dass Produkte täglich effizient durch komplexe

Lieferketten transportiert werden.

Für unsere Kunden wird sich nichts ändern - gestützt durch die Stärke, die Größe

und die Investitionen eines globalen Logistikunternehmens. Durch die Einbindung

dieser Dienstleistungen in unser Netzwerk erweitern wir unsere Möglichkeiten,

nahtlose Lieferkettenlösungen anzubieten, die Häfen, Transport, Lagerhaltung und

Vertrieb über eine einzige, integrierte Plattform miteinander verbinden.

Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, ein wirklich

durchgängiges Logistikangebot in ganz Großbritannien und Europa aufzubauen. Dies

stärkt unsere Präsenz in wichtigen Einzelhandels- und Verbrauchermärkten,

erweitert unsere geografische Reichweite und verbessert unsere Fähigkeit,

Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, noch weiter."

Das Abkommen spiegelt das anhaltende Wachstum von DP World im britischen

Logistiksektor wider sowie das Engagement des Unternehmens, Kunden beim Aufbau

widerstandsfähigerer, effizienterer und besser vernetzter Lieferketten zu

unterstützen. Durch die Kombination dieser neuen Anlagen mit seiner bestehenden

Infrastruktur und seinen Logistikdienstleistungen festigt DP World seine

Position als führender Anbieter von durchgängigen Lieferkettenlösungen in

Großbritannien und ganz Europa weiter.

Hinweise für Redakteure:

* Die sechs Standorte, die von der Verlagerung betroffen sind, befinden sich

in: Doncaster, Rochdale, Charlton, Greenford, Wellingborough und Larne.

Weitere Informationen darüber, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet,

finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com/)

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Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu

verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten

kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose

Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine

Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von

Innovationen, um bessere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur

Haustür des Kunden zu minimieren.

Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30

Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie

Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,

Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und

ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel

in ganz Europa.

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