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06.08.2026 16:32:38
GNW-News: DP World erweitert Kühlkettenkapazitäten mit neuem Logistikzentrum in Antwerpen im Wert von 48 Mio. ?
^ANTWERPEN, Belgien, Aug. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DP World errichtet im
Hafen von Antwerpen ein neues temperaturgeführtes Logistikzentrum. Das Projekt
startet mit einer Erstinvestition von 48 Millionen Euro. In späteren Bauphasen
sind weitere Investitionen in die Infrastruktur vorgesehen, sodass sich das
langfristige Gesamtinvestitionsvolumen auf rund 100 Millionen Euro belaufen
wird.
Mit dem neuen Standort baut DP World sein integriertes Logistikangebot gezielt
für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, der Pharmaindustrie sowie für Anbieter
von Frischeprodukten und andere Branchen mit komplexen Kühlkettenanforderungen
aus.
Das Logistikzentrum entsteht in Zusammenarbeit mit dem
Logistikimmobilienspezialisten Montea und der Maatschappij Linkerscheldeoever
(MLSO). Es wird auf einem 83.000 m² großen Grundstück unmittelbar neben dem
Antwerp Gateway Terminal von DP World errichtet.
Nach der Inbetriebnahme stehen mehr als 55.000 m² speziell ausgestattete
Lagerbereiche zur Verfügung. Dank der direkten Anbindung an das Terminal und an
multimodale Verkehrswege stärkt der Standort das End-to-End-Logistikangebot von
DP World an einem der wichtigsten Handels- und Logistikstandorte Europas.
Die Anlage umfasst Lager- und Büroflächen und ist in erster Linie auf die
Anforderungen der temperaturgeführten Logistik für das Gesundheitswesen und die
Pharmaindustrie ausgelegt.
Rund die Hälfte der Lagerkapazität ist für verderbliche Waren vorgesehen,
darunter Bananen und andere Frischprodukte. Mehrere temperaturgeführte
Lagerbereiche ermöglichen eine bedarfsgerechte Lagerung unterschiedlicher
Warengruppen. Darüber hinaus wird der Standort Unternehmen aus der Chemie- und
Technologiebranche bedienen. Damit entsteht ein zentrales Drehkreuz für
integrierte Kühlkettenlogistik, ergänzt durch Mehrwertdienstleistungen wie
Konsolidierung, Entkonsolidierung und weitere spezialisierte Umschlagservices.
Durch die unmittelbare Nähe zum Antwerp Gateway profitieren Kunden von
integrierten Hafen- und Logistikdienstleistungen aus einer Hand. Seetransport,
Terminalumschlag, Lagerhaltung und Inlandstransporte werden an einem Standort
gebündelt. Die direkte Anbindung an Straßen, Schienen und Binnenwasserstraßen
stärkt zudem die Vernetzung der Lieferkette in ganz Belgien und in ganz Europa.
Das Lager verfügt über temperaturgeführte Bereiche und ist auf eine
Zertifizierung nach BREEAM Excellent ausgelegt. Damit unterstreicht DP World
seinen Anspruch, eine leistungsfähige und nachhaltige Logistikinfrastruktur zu
entwickeln. Der Bau soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im
zweiten Quartal 2027 beginnen. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal
2028 vorgesehen.
Rainer Schmid, Chief Commercial Officer, DP World, Europa, erklärte:
?Lieferketten werden zunehmend spezialisierter und zeitkritischer. Deshalb
brauchen unsere Kunden Logistiklösungen, die Effizienz und Zuverlässigkeit
gleichermaßen gewährleisten. Mit dieser Investition erweitern wir unsere
Kapazitäten für temperaturgeführte Logistik in Antwerpen und schaffen moderne
Lagerflächen, die optimal auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten
sind. Durch den Standort in unmittelbarer Nähe zum Antwerp Gateway erhalten
unsere Kunden sämtliche integrierten Hafen-, Lager- und
Binnenverkehrsdienstleistungen aus einer Hand. So stärken wir unser Angebot
insbesondere für die Gesundheits- und Pharmaindustrie sowie für Unternehmen aus
dem Frischebereich mit leistungsfähigen, durchgängigen Kühlkettenlösungen."
Xavier Van Reeth, Country Director Belgium, Montea, sagte:?Dieses Projekt steht
beispielhaft für das, was Montea auszeichnet: Wir schaffen langfristigen
Mehrwert an strategisch wichtigen Logistikstandorten, an denen Nachfrage,
hervorragende Erreichbarkeit und Wachstumsperspektiven zusammenkommen. Der Hafen
von Antwerpen zählt zu den führenden Logistikdrehscheiben Europas. Mit diesem
Projekt entstehen an einem einzigartigen Hafenstandort zusätzliche hochwertige
Logistikflächen."
Boudewijn Vlegels, Vorsitzender der Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO),
erklärte:?Der Waaslandhaven zieht weiterhin hochwertige Logistikinvestitionen
an, die die Rolle des Hafens als führendes Drehkreuz für den internationalen
Handel stärken. Projekte wie dieses fördern eine nachhaltige wirtschaftliche
Entwicklung, indem sie strategisch gelegene Hafenflächen effizient nutzen und
die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken."
Das Projekt folgt auf die Vergabe der Konzession für das Entwicklungsgrundstück
und markiert den nächsten Schritt beim weiteren Ausbau der Logistikpräsenz von
DP World in Antwerpen.
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finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com/)
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Über DP World
DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu
verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten
kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose
Lieferkettenlösungen bereitzustellen. Von Häfen und Terminals über Marine
Services bis hin zu Logistik und Technologie nutzen wir Innovationen gezielt, um
effizientere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zum Endkunden zu
minimieren.
Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30
Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Eisenbahnknotenpunkte sowie
Lagerstandorte. Durch kontinuierliche Investitionen in Infrastruktur,
Technologie und Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und
ermöglichen einen intelligenteren, schnelleren und widerstandsfähigeren Handel
in ganz Europa.
WE MAKE TRADE FLOW (WIR BRINGEN DEN HANDEL IN FLUSS)
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f18994ba-d32f-
4dd6-869e-7aede0c287a0
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f51261fb-
039a-4e46-880d-81463ed01353
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