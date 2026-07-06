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06.07.2026 18:59:38
GNW-News: DP World unterstreicht die wachsende Bedeutung der Türkei für Handelskorridore zwischen Europa und den Golfstaaten
^ISTANBUL, July 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Immer mehr Unternehmen nutzen die
Türkei als Drehscheibe für Warenlieferungen in die Golfstaaten. Hintergrund sind
geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Störungen auf etablierten
Schifffahrtsrouten, die viele Unternehmen dazu veranlassen, ihre Lieferketten
breiter aufzustellen, wie DP World heute mitteilte. Damit festigt die Türkei
ihre Rolle als strategisches Handels- und Logistikdrehkreuz an der Schnittstelle
zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten.
Auf dem 5. Türkiye Maritime Summit in Istanbul erklärte Abdulla Al Hashmi,
Global Chief Operating Officer, Parks & Economic Zones bei DP World, dass
Unternehmen zunehmend nach alternativen Transportkorridoren suchen, die
bestehende Seeverbindungen sinnvoll ergänzen und ihre Lieferketten
widerstandsfähiger machen. Die jüngsten Beeinträchtigungen wichtiger
Schifffahrtsrouten haben deutlich gemacht, wie entscheidend widerstandsfähige
und flexibel aufgestellte Lieferketten inzwischen sind. Deshalb setzen immer
mehr Unternehmen auf eine Kombination aus See- und Landtransport, um
Transportzeiten zu verkürzen und ihre Lieferketten robuster zu gestalten.
?Wir verzeichnen einen deutlichen Anstieg des Frachtaufkommens, das über die
Türkei abgewickelt wird. Immer mehr Unternehmen nutzen das Land als
Transportkorridor, um Waren in die Golfstaaten zu bringen. Diese Entwicklung ist
branchenübergreifend zu beobachten und verläuft in beide Richtungen - sowohl von
Europa in die Golfregion als auch aus Fernost über die Türkei in weitere
Absatzmärkte", sagte Abdulla Al Hashmi.
DP World unterstützt bereits Kunden aus der Automobilindustrie sowie den
Konsumgüter- und Industriesektoren dabei, die Türkei verstärkt als Tor zu den
Märkten der Golfregion zu nutzen. Mit seinem integrierten multimodalen
Transportkorridor verbindet DP World See- und Straßentransporte und verkürzt die
Transitzeiten zwischen Europa und den Golfstaaten von rund 55 Tagen auf dem
Seeweg auf etwa 22 bis 29 Tage. Kunden erhalten damit eine deutlich schnellere
und zugleich widerstandsfähigere Transportlösung für zeitkritische Sendungen.
Laut Al Hashmi stärken die strategisch günstige Lage der Türkei sowie die
kontinuierlichen Investitionen in Häfen, Spedition, Straßengüterverkehr,
Schienenanbindungen und Logistikinfrastruktur die Position des Landes als eines
der wichtigsten Handelsdrehkreuze der Region.
?Die Türkei ist längst mehr als ein reines Transitland. Sie entwickelt sich zu
einem strategischen Logistikdrehkreuz, das Europa, Asien und die Golfregion
miteinander verbindet. Während Unternehmen ihre Lieferketten neu ausrichten,
bietet sich der Türkei die Chance, ihre Bedeutung als Drehscheibe des
Welthandels weiter auszubauen", fügte er hinzu.
DP World verfolgt das Ziel, in der Türkei ein ganzheitliches Logistik-Ökosystem
zu etablieren. Dafür werden Häfen, Spedition, Kontraktlogistik und multimodale
Transportlösungen zu einer durchgängigen End-to-End-Lieferkette zusammengeführt.
DP World hat mehr als 600 Millionen US-Dollar in der Türkei investiert und damit
eine der am stärksten integrierten Logistikplattformen des Landes aufgebaut. Mit
der Gründung von DP World Evyap im Jahr 2024 wurden die Terminals Yar?mca und
Körfez zusammengeführt. Dadurch entstand der größte Hafenbetrieb in der Region
Ostmarmara sowie der zweitgrößte Hafenbetrieb der Türkei. Gleichzeitig wurden
die Kapazitäten erweitert und die Anbindung des Landes an die regionalen und
internationalen Märkte weiter gestärkt.
Darüber hinaus war DP World der erste private Hafenbetreiber in der Türkei, der
sein Terminal durch eigene Investitionen an das nationale Schienennetz
angeschlossen hat. Über diese Anbindung ist die Türkei an den Baku-Tiflis-Kars-
Korridor sowie an das übergeordnete Netzwerk der Seidenstraße angebunden.
Zugleich verbindet DP World Evyap die Industrieregionen des Landes über eine
direkte Autobahnanbindung und die Bahnstrecke Istanbul-Ankara mit den
internationalen Märkten. Zusammen bilden diese Investitionen ein integriertes
Logistiknetzwerk, das schnellere Transport- und Verteilprozesse im Binnenland
ermöglicht, die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten erhöht und die
Wettbewerbsfähigkeit der Türkei als Drehscheibe des internationalen Handels
weiter stärkt.
Um diesen Wandel im Welthandel zu unterstützen, wird DP World sein integriertes
Logistiknetzwerk in der Türkei weiter ausbauen, erklärte Al Hashmi. Ziel sei es,
Häfen, Spedition, Kontraktlogistik und multimodale Transportlösungen zu einem
nahtlosen End-to-End-Angebot entlang der gesamten Lieferkette zu verbinden.
?In Zeiten anhaltender Störungen werden leistungsfähige Verkehrs- und
Logistikverbindungen zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil, sagte er. In einem
von Unsicherheit geprägten Umfeld ist Integration eine wesentliche Stärke. Und
in einer Welt, deren Komplexität stetig zunimmt, bietet sich der Türkei die
Chance, ihre zentrale Rolle im globalen Warenverkehr weiter auszubauen. DP World
wird diesen Weg aktiv begleiten und unterstützen."
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Über DP World
DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um die Lebensqualität
weltweit zu verbessern. Mit einem Team von über 125.000 Mitarbeitern auf sechs
Kontinenten verbinden wir globale Infrastruktur mit lokaler Expertise, um
nahtlose Lieferkettenlösungen anzubieten. Von Häfen und Terminals über Marine
Services bis hin zu Logistik und Technologie setzen wir auf Innovation, um den
Handel effizienter zu gestalten und Unterbrechungen entlang der gesamten
Lieferkette - von der Produktion bis zur Auslieferung an den Kunden - auf ein
Minimum zu reduzieren.
Das europäische Netzwerk von DP World umfasst mehr als 250 Standorte in über 30
Ländern, darunter Tiefseehäfen, Inlandterminals, Schienengüterverkehrszentren
und Lagerstandorte. Mit kontinuierlichen Investitionen in Infrastruktur,
Technologie und unsere Mitarbeiter sichern wir mehr als 26.000 Arbeitsplätze und
schaffen die Voraussetzungen für einen intelligenteren, schnelleren und
widerstandsfähigeren Warenverkehr in ganz Europa.
WE MAKE TRADE FLOW
Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/85112e6d-
02a2-4195-8107-9446419b5a7e
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7c61359-e34b-
43ae-8238-2c10bbcfce2a
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