GNW-News: DP World wickelt 60 % der Avocado-Exporte Perus über den Hafen von Callao ab

(http://www.dpworld.com) hat seine Position als führender Umschlagplatz für

peruanische Agrarexporte gefestigt und in der Saison 2025 60 % der Avocado-

Lieferungen des Landes über den Hafen von Callao abgewickelt. Zwischen Januar

und September wurden am South Pier Terminal von DP World 22.600 TEU Avocados

umgeschlagen, ein Rekordvolumen, das die Rolle von Callao als Perus wichtigstem

Exportzentrum für Frischwaren unterstreicht.

Insgesamt wickelte DP World Avocado-Exporte im Wert von 438,3 Millionen US-

Dollar (gemessen auf FOB-Basis) ab, was den größten Anteil der 736,8 Millionen

US-Dollar ausmacht, die während der Saison 2025 über Callao umgeschlagen wurden.

Peru hat seine Position als weltweit zweitgrößter Avocado-Exporteur hinter

Mexiko gefestigt, was auf die starke globale Nachfrage und zunehmend effiziente

Logistiknetzwerke zurückzuführen ist. Laut der Vereinigung der Produzenten und

Exporteure von Hass-Avocados aus Peru (https://prohass.com.pe/) (ProHass)

erreichten die nationalen Avocado-Exporte im Jahr 2025 690.000 Tonnen, was einem

Anstieg von 37 % gegenüber der vorangegangenen Saison entspricht.

Diese Leistung unterstreicht die strategische Bedeutung des Hafens von Callao

für den Erfolg Perus im Bereich der Agrarexporte. Im Jahr 2024 wurden insgesamt

32.400 TEU Avocados über Callao umgeschlagen, die Hälfte davon wurde von DP

World abgewickelt. Bis Ende September 2025 stieg der Umschlag auf 37.678 TEU,

wobei DP World den größten Anteil verwaltete.

Carlos Merino, CEO von DP World in Peru, Ecuador und Kolumbien, erklärte:?Diese

Leistung bestätigt erneut die führende Rolle von Callao als wichtiges

Logistikzentrum für den Export peruanischer Avocados in internationale Märkte.

Wir bei DP World sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass dieses

symbolträchtige Produkt der peruanischen Landwirtschaft Verbraucher auf der

ganzen Welt effizient und sicher erreicht - wodurch die Wertschöpfungskette des

Agrarexports des Landes gestärkt und ein Beitrag zur nationalen

Wettbewerbsfähigkeit geleistet wird."

Die Hauptzielmärkte für peruanische Avocado-Exporte waren Europa (67,5 %),

gefolgt von Nordamerika (15,35 %), Südamerika (7,75 %), Asien (7,71 %),

Mittelamerika (1,28 %) und Afrika (0,40 %).

Ausweitung der Logistik für verderbliche Güter über den Seefrachtverkehr hinaus

Die Führungsposition von DP World in der Agrarlogistik erstreckt sich nun auch

auf den Luftfrachtbereich. Im vergangenen Monat koordinierte das Unternehmen

erfolgreich seine ersten speziellen Charterflüge

(https://www.globenewswire.com/news-release/2025/10/30/3177456/0/en/DP-World-

Delivers-400-Tons-of-Fresh-Peruvian-Blueberries-to-the-U-S.html), mit denen mehr

als 400 Tonnen frisch geerntete Blaubeeren von Chiclayo und Trujillo nach New

York transportiert wurden. Mit dieser Maßnahme erfolgte der Einstieg von DP

World in die Luftfrachtlogistik in Peru, wobei Kühlkettenlogistik, Spedition und

durchgängige Mehrwertdienste für Exporteure integriert wurden.

Mit einer fortschrittlichen Hafeninfrastruktur, digitalisierten Frachtabläufen

und spezialisierten Kühlkettenkapazitäten spielt DP World weiterhin eine

entscheidende Rolle bei der Anbindung peruanischer Produzenten an globale Märkte

und unterstützt damit das langfristige Wachstum und die Widerstandsfähigkeit der

Agrarwirtschaft des Landes.

Weitere Informationen darüber, wie DP World den globalen Handel neu gestaltet,

finden Sie auf unserer Website: www.dpworld.com (http://www.dpworld.com)

Über DP World

DP World gestaltet die Zukunft des globalen Handels neu, um das Leben überall zu

verbessern. Mit einem Team von über 100.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten

kombinieren wir globale Infrastruktur und lokale Expertise, um nahtlose Supply-

Chain-Lösungen zu liefern. Von Häfen und Terminals über Marine Services bis hin

zu Logistik und Technologie nutzen wir die Hebelwirkung von Innovationen, um

bessere Handelswege zu schaffen und Störungen vom Werk bis zur Haustür des

Kunden zu minimieren.

In Nord- und Südamerika ist DP World mit einem Team von über 16.000 Mitarbeitern

in 12 Ländern tätig und sorgt mit einem robusten Netzwerk aus 14 Häfen und

Terminals sowie mehr als 40 Lagerhäusern für Spitzenleistungen. Durch die

Nutzung unserer globalen Reichweite und lokalen Expertise vereinfachen wir die

Logistik, verbessern die operative Leistung und erweitern die Grenzen des

Möglichen im globalen Handel.

WIR BRINGEN DEN HANDEL IN FLUSS.

