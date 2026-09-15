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15.09.2026 09:04:38
GNW-News: Dr. Frank Müller, ehemaliger CEO von Glashütte Original, wird Mitglied im Advisory Board von Haelixa und treibt DNA-basierte Authentifizierung im L...
^Dr. Frank Müller (links) und Haelixa CEO Patrick Strumpf geben sich am Hauptsitz
von Haelixa die Hand.
Mit freundlicher Genehmigung von Haelixa
ZÜRICH, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Haelixa (https://haelixa.com/), das
Schweizer Deep-Tech-Unternehmen für DNA-basierte physische Authentifizierung,
hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Frank Müller, ehemaliger CEO von Glashütte
Original und CEO der global tätigen Beratungsgesellschaft The Bridge To Luxury,
in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.
Dr. Frank Müller verfügt über nahezu drei Jahrzehnte Führungserfahrung im
Management von Luxusmarken und ist ein ausgewiesener Kenner der Schweizer und
deutschen Uhrenindustrie. Er war CEO von Glashütte Original und zuvor
Geschäftsführer von A. Lange & Söhne. Darüber hinaus gehörte er der erweiterten
Geschäftsleitung der Swatch Group AG an. Müller promovierte an der Universität
St. Gallen und berät heute internationale Luxusmarken.
Mit seiner umfassenden Expertise in der Positionierung und strategischen
Markenführung bringt er wertvolle Branchenkenntnisse in das Advisory Board von
Haelixa ein.
Seine Ernennung erfolgt im Zuge der Skalierung von ProofDNA(TM), einer
forensischen, DNA-basierten Authentifizierungslösung
(https://haelixa.com/solutions/authenticity/), die den Echtheitsnachweis direkt
in Uhren, Schmuck und luxuriöse Handtaschen integriert.
Dafür wird ein unsichtbarer und für jede Marke einzigartiger DNA-Marker direkt
auf Materialebene integriert. Er kann weder entfernt, verändert noch kopiert
werden und bleibt während des gesamten Produktlebenszyklus erhalten - von der
Herstellung über den Wiederverkauf und Rücksendungen nach Reparaturen bis hin
zum Übergang in die nächste Generation. Mit Dr. Frank Müller holt Haelixa
zusätzliche Führungskompetenz aus der Luxusbranche an Bord und ergänzt damit die
tiefgreifende wissenschaftliche Expertise um langjährige Erfahrung im
internationalen Luxusmarkenmanagement.
Denn wenn sich die Echtheit eines Produkts nicht zweifelsfrei bestätigen lässt,
sinkt der Markenwert, während operative Risiken steigen und das Vertrauen der
Verbraucher schwindet. Nach Angaben der OECD verursacht Produktpiraterie im
globalen Luxussegment jedes Jahr schätzungsweise 250 Milliarden US-Dollar an
Verlusten. Allein die Schweizer Uhrenindustrie verliert Schätzungen zufolge
jährlich 1,88 Milliarden US-Dollar durch Produktfälschungen.
ProofDNA(TM) von Haelixa lässt sich für hochwertige Produkte unterschiedlichster
Art einsetzen und geht dabei über bestehende Lösungen wie digitale Produktpässe,
NFC oder QR-Codes hinaus: Der Echtheitsnachweis wird direkt im Produkt selbst
verankert. Für die Authentifizierung genügt ein einfacher Abstrich von der
Produktoberfläche. Dieser wird direkt vor Ort analysiert; bereits innerhalb von
30 Minuten liegt ein eindeutiges Ja-/Nein-Ergebnis zur Echtheit vor. Marken und
Händler können Produkte damit ohne kostspielige Unterstützung durch Experten
unmittelbar und eigenständig authentifizieren - direkt in Boutiquen oder
Servicezentren.
Dr. Frank Müller (https://www.linkedin.com/in/dr-frank-m%C3%BCller-
84b29443/), ehemaliger CEO von Glashütte Original, sagt:
?Was mich an Haelixa besonders überzeugt, ist die Einfachheit der Lösung: Der
Echtheitsnachweis steckt im Material selbst. Es müssen keine zusätzlichen
Komponenten installiert oder gewartet werden. Ich wünsche mir, dass ein
Abstrichtest bei der Authentifizierung genauso selbstverständlich wird wie
früher die Punze. Warum ist das wichtig? Ein zuverlässiger und einfach
durchzuführender Herkunftsnachweis wird das Vertrauen der Verbraucher in die
Produkte der Luxusindustrie stärken."
Patrick Strumpf (https://www.linkedin.com/in/patrick-strumpf/), CEO von Haelixa,
sieht in der Berufung einen wichtigen Schritt für die nächste Wachstumsphase des
Unternehmens.?Frank bringt internationale Erfahrung aus der Führung einiger der
renommiertesten Namen der Haute Horlogerie und der Luxusbranche mit. Damit
erhält Haelixa einen Einblick in die Anforderungen und Bedürfnisse der Maisons.
Wir freuen uns sehr, ihn als Berater an unserer Seite zu wissen, während wir
Haelixa im Luxus-, Uhren- und Schmucksegment weiterentwickeln."
-ENDE-
Hinweis an die Redaktion
Hochauflösende Bilder:
Haelixa Press Kit_Board Advisor Dr Frank Müller
(https://haelixach.sharepoint.com/:f:/s/HaelixaMarketingComms/IgCxfFgFbA2VRKtaWu
w-K7sNAZlh6BCvGgcqcz_gFaCeq8A?e=kcaBxJ)
Über Haelixa:
Haelixa wurde 2016 in der Schweiz als Spin-off der ETH Zürich (Eidgenössische
Technische Hochschule Zürich) gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das
DNA-basierte Technologie zur Überprüfung von Produktherkunft und Echtheit
entwickelt. Haelixa ermöglicht eine unabhängige Überprüfung - auch dort, wo eine
Dokumentation allein keinen ausreichenden Nachweis liefert. Die patentierte DNA-
Marker-Technologie von Haelixa bietet Luxusmarken einen wissenschaftlich
verifizierbaren Echtheits- und Herkunftsnachweis direkt auf
Produktebene. https://haelixa.com/
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/766e2798-7c86-4721-
a7e2-3d1567f583e6/de
Pressekontakt
Aleksandra Purrington
Marketing Director, Haelixa AG
a.purrington@haelixa.com
+41 78 870 45 20Â°
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