GNW-News: Dr. Frank Müller, ehemaliger CEO von Glashütte Original, wird Mitglied im Advisory Board von Haelixa und treibt DNA-basierte Authentifizierung im L...

^Dr. Frank Müller (links) und Haelixa CEO Patrick Strumpf geben sich am Hauptsitz

von Haelixa die Hand.

Mit freundlicher Genehmigung von Haelixa

ZÜRICH, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Haelixa (https://haelixa.com/), das

Schweizer Deep-Tech-Unternehmen für DNA-basierte physische Authentifizierung,

hat heute bekannt gegeben, dass Dr. Frank Müller, ehemaliger CEO von Glashütte

Original und CEO der global tätigen Beratungsgesellschaft The Bridge To Luxury,

in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.

Dr. Frank Müller verfügt über nahezu drei Jahrzehnte Führungserfahrung im

Management von Luxusmarken und ist ein ausgewiesener Kenner der Schweizer und

deutschen Uhrenindustrie. Er war CEO von Glashütte Original und zuvor

Geschäftsführer von A. Lange & Söhne. Darüber hinaus gehörte er der erweiterten

Geschäftsleitung der Swatch Group AG an. Müller promovierte an der Universität

St. Gallen und berät heute internationale Luxusmarken.

Mit seiner umfassenden Expertise in der Positionierung und strategischen

Markenführung bringt er wertvolle Branchenkenntnisse in das Advisory Board von

Haelixa ein.

Seine Ernennung erfolgt im Zuge der Skalierung von ProofDNA(TM), einer

forensischen, DNA-basierten Authentifizierungslösung

(https://haelixa.com/solutions/authenticity/), die den Echtheitsnachweis direkt

in Uhren, Schmuck und luxuriöse Handtaschen integriert.

Dafür wird ein unsichtbarer und für jede Marke einzigartiger DNA-Marker direkt

auf Materialebene integriert. Er kann weder entfernt, verändert noch kopiert

werden und bleibt während des gesamten Produktlebenszyklus erhalten - von der

Herstellung über den Wiederverkauf und Rücksendungen nach Reparaturen bis hin

zum Übergang in die nächste Generation. Mit Dr. Frank Müller holt Haelixa

zusätzliche Führungskompetenz aus der Luxusbranche an Bord und ergänzt damit die

tiefgreifende wissenschaftliche Expertise um langjährige Erfahrung im

internationalen Luxusmarkenmanagement.

Denn wenn sich die Echtheit eines Produkts nicht zweifelsfrei bestätigen lässt,

sinkt der Markenwert, während operative Risiken steigen und das Vertrauen der

Verbraucher schwindet. Nach Angaben der OECD verursacht Produktpiraterie im

globalen Luxussegment jedes Jahr schätzungsweise 250 Milliarden US-Dollar an

Verlusten. Allein die Schweizer Uhrenindustrie verliert Schätzungen zufolge

jährlich 1,88 Milliarden US-Dollar durch Produktfälschungen.

ProofDNA(TM) von Haelixa lässt sich für hochwertige Produkte unterschiedlichster

Art einsetzen und geht dabei über bestehende Lösungen wie digitale Produktpässe,

NFC oder QR-Codes hinaus: Der Echtheitsnachweis wird direkt im Produkt selbst

verankert. Für die Authentifizierung genügt ein einfacher Abstrich von der

Produktoberfläche. Dieser wird direkt vor Ort analysiert; bereits innerhalb von

30 Minuten liegt ein eindeutiges Ja-/Nein-Ergebnis zur Echtheit vor. Marken und

Händler können Produkte damit ohne kostspielige Unterstützung durch Experten

unmittelbar und eigenständig authentifizieren - direkt in Boutiquen oder

Servicezentren.

Dr. Frank Müller (https://www.linkedin.com/in/dr-frank-m%C3%BCller-

84b29443/), ehemaliger CEO von Glashütte Original, sagt:

?Was mich an Haelixa besonders überzeugt, ist die Einfachheit der Lösung: Der

Echtheitsnachweis steckt im Material selbst. Es müssen keine zusätzlichen

Komponenten installiert oder gewartet werden. Ich wünsche mir, dass ein

Abstrichtest bei der Authentifizierung genauso selbstverständlich wird wie

früher die Punze. Warum ist das wichtig? Ein zuverlässiger und einfach

durchzuführender Herkunftsnachweis wird das Vertrauen der Verbraucher in die

Produkte der Luxusindustrie stärken."

Patrick Strumpf (https://www.linkedin.com/in/patrick-strumpf/), CEO von Haelixa,

sieht in der Berufung einen wichtigen Schritt für die nächste Wachstumsphase des

Unternehmens.?Frank bringt internationale Erfahrung aus der Führung einiger der

renommiertesten Namen der Haute Horlogerie und der Luxusbranche mit. Damit

erhält Haelixa einen Einblick in die Anforderungen und Bedürfnisse der Maisons.

Wir freuen uns sehr, ihn als Berater an unserer Seite zu wissen, während wir

Haelixa im Luxus-, Uhren- und Schmucksegment weiterentwickeln."

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Hinweis an die Redaktion

Hochauflösende Bilder:

Haelixa Press Kit_Board Advisor Dr Frank Müller

(https://haelixach.sharepoint.com/:f:/s/HaelixaMarketingComms/IgCxfFgFbA2VRKtaWu

w-K7sNAZlh6BCvGgcqcz_gFaCeq8A?e=kcaBxJ)

Über Haelixa:

Haelixa wurde 2016 in der Schweiz als Spin-off der ETH Zürich (Eidgenössische

Technische Hochschule Zürich) gegründet und ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das

DNA-basierte Technologie zur Überprüfung von Produktherkunft und Echtheit

entwickelt. Haelixa ermöglicht eine unabhängige Überprüfung - auch dort, wo eine

Dokumentation allein keinen ausreichenden Nachweis liefert. Die patentierte DNA-

Marker-Technologie von Haelixa bietet Luxusmarken einen wissenschaftlich

verifizierbaren Echtheits- und Herkunftsnachweis direkt auf

Produktebene. https://haelixa.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/766e2798-7c86-4721-

a7e2-3d1567f583e6/de

Pressekontakt

Aleksandra Purrington

Marketing Director, Haelixa AG

a.purrington@haelixa.com

+41 78 870 45 20Â°